شاید فکر کنید برخی از ایده‌هایی که اکنون در فیلم‌های علمی تخیلی به نمایش در می‌آیند بسیار دور از ذهن‌تر از آن چیزی هستند که به حقیقت تبدیل شوند اما با نگاهی به گذشته می‌توانیم آینده علم به روایت فیلم‌های علمی تخیلی و همچنین ایده‌هایی را مشاهده کنیم که امروزه بخشی از زندگی همه ما هستند!

فیلم‌های علمی تخیلی همیشه رابطی هستند که حقیقت‌ را کمی جلوتر از زمان خود پیش‌بینی می‌کنند! مسلما خیلی از فناوری‌ها هنوز رنگ و روی حقیقت به خود نگرفتند و در نظر برخی از مخاطبین شاید به وقوع پیوستن آن‌ها اصلا ممکن نباشد. اما بشر ثابت کرده هر ایده‌ای که در ذهن او خطور کند، امکان وجود داشتن دارد!

اگر فیلم‌هایی نظیر «بازگشت به آینده» (Back to the Future) و «یادآوری مطلق» (Total Recall) را به خاطر داشته باشید، احتمالا می‌دانید که فناوری‌های به نمایش در آمده در آن‌ها که در زمان خود یک ایده جالب و هیجان انگیز بودند، اکنون بخش کوچکی از زندگی مدرن ما را تشکیل می‌دهند. در ادامه به بررسی آینده علم به روایت فیلم‌های علمی تخیلی پرداخته و ۱۱ ایده از فیلم‌های گذشته را که به حقیقت تبدیل شده‌اند به شما معرفی می‌کنیم.

گوشی هوشمند؛ از فیلم Star Trek

این فناوری عجیب که شاید بعضی‌ها آن را بهترین اختراع بشر بدانند، اکنون در دست بسیاری از مردم وجود دارد. این محصول شگفت‌انگیز که امروزه سهم بزرگی در رفاه و آسایش مردم دارد، نخستین بار در سال ۱۹۷۳ و توسط شرکت موتورولا اختراع شد. این گوشی موتورولا DynaTAC نام داشت؛ یک گوشی بزرگ، ضخیم و بسیار عجیب که ۱.۱ کیلوگرم وزن داشت و کاربر می‌توانست چیزی در حدود ۳۵ دقیقه به وسیله آن صحبت کند! قیمت این وسیله هم چندین هزار دلار بود!

مارتین کوپر، سازنده موتورولا DynaTAC با هدایت یک تیم متخصص در این زمینه، در مدت زمان ۹۰ روز این گوشی را طراحی کرد. بسیاری‌ها معتقد بودند کوپر ایده طراحی این محصول را از قسمتی از فیلم Star Trek دریافت کرد؛ جایی که کاپیتان Kirk از وسیله ارتباطی خود که طراحی شبیه به گوشی‌های امروزی داشت استفاده می‌کرد. اما خود کوپر در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد ایده اصلی طراحی این گوشی از کمیک مصوری تحت عنوان Dick Tracy به ذهن او خطور کرد. در آن فیلم شخصیت اصلی داستان که کارآگاه Dick Tracy نام داشت از یک رادیوی دو طرفه مچی به عنوان وسیله ارتباطی بهره می‌برد.

مترجم جهانی‌؛ از فیلم Star Trek

حین سفر و گشت و گذار در فضا، شخصیت‌های این فیلم نظیر کاپیتان Kirk و Spock به بیگانگانی برخوردند که به زبان بیگانه صحبت می‌کردند. برای فهم زبان این بیگانگان، Kirk و Spock از وسیله‌ای استفاده می‌کردند که در لحظه قادر به ترجمه زبان بیگانگان به زبان‌ انسان‌ها بود! اولین باری که این وسیله در Star Trek دیده شد زمانی بود که Spock از آن برای برقراری ارتباط با یک شی غیر زیست شناختی استفاده کرد. (فصل دو – قسمت ۹ – Metamorphosis).

اگرچه کاربرد این دستگاه در فیلم یاد شده به این صورت بود که از آن برای برقراری ارتباط با بیگانگان هوشمند استفاده می‌شد، اما وسیله‌ای که می‌شد با آن موانع زبانی را برطرف کرد، در آن زمان یک انقلاب در فناوری به شمار می‌رفت! امروزه دستگاه‌هایی چون Pocketalk و سرویس ترجمه جدید اسکایپ، قادر به ترجمه لحظه‌ای گفته‌های کاربران هستند. البته برای دستیابی به یک ترجمه همزمان و در عین حال بی نقص و روان هنوز هم باید موانع زیادی را از سر راه برداریم اما پیشرفت فناوری در دهه‌های گذشته به خوبی نوید یک آینده درخشان را می‌دهد؛ جایی که یک مترجم هوشمند، یک وسیله ارتباطی کاربردی اما نه دیگر شگفت‌انگیز خواهد بود!

تله‌پورت؛ از فیلم Star Trek

ایده تله‌پورت کردن به این صورت است که یک فرد به انرژی تجزیه شود و سپس در یک محل دیگر به شکل مادی خود برگردد! تله‌پورت به این صورت در قسمت آزمایشی Star Trek دیده شد و هنوزم که هنوزه بشر به دنبال تبدیل آن به حقیقت می‌گردد! مسلما تجزیه یک انسان به انرژی و سپس بازگرداندن آن به حالت ماده چیزی نیست که بتوان به راحتی در مورد آن حرف زد و طبیعی است که هنوز نتوانستیم به آن علم دست پیدا کنیم.

اما خوشبختانه این امر فقط برای انسان‌هاست که محقق نشده! به عبارتی تله‌پورت کردن توپ‌های انرژی که تحت عنوان فوتونز (photons) شناخته می‌شوند ممکن است! به این صورت که تله‌پورت این توپ‌ها بر اساس پدیده‌ای با نام به دام انداختن کوانتوم (Quantum Entanglement) صورت می‌گیرد. این پدیده به وضعیتی در مکانیک کوانتوم اشاره می‌کند که در آن دو ذره درگیر (به دام افتاده) ممکن است دور از هم باشند اما به گونه‌ای به یکدیگر متصل بمانند. بنابراین اعمال کاری روی یکی از آن‌ها، بدون در نظر گرفتن فاصله بینشان، روی دیگری نیز اثر گذاشته و تبادل اطلاعات بین آن‌ها حدودا ۱۰.۰۰۰ برابر بیشتر از سرعت نور صورت می‌گیرد!

هولوگرام ۳ بعدی؛ از فیلم Star Wars فصل ۴ – A New Hope

فاصله زمانی خیلی زیادی تا این قسمت از سری فیلم‌های Star Wars و زمان حال وجود ندارد اما به هر حال اوبی ون کنوبی (Obi-Wan Kenobi) در آن یک پیغام هولوگرافیک دریافت کرد. هولوگرام یک تصویر سه بعدی است که از برخورد پرتوهای نور ساطع شده از لیزر با یک سطح دو بعدی پدید می‌آیند و تنها از یک زاویه قابل مشاهده هستند.

در سال ۲۰۱۸، محققان دانشگاه بریگام یانگ واقع در شهر Provo ایالت یوتاه در کشور آمریکا موفق شدند یک هولوگرام واقعی بسازند! آن‌ها از تکنیکی تحت عنوان volumetric display (نمایشگر حجمی) استفاده کردند که عملکردی شبیه به اسباب‌ بازی Etch-A-Sketch داشت اما حرکت ذرات آن بسیار سریع‌تر بود.

با استفاده از لیزر، محققان توانستند ذره‌ها را به دام انداخته و در حالی که مجموعه‌ای از لیزرها نور قرمز، سبز و آبی را به درون آن‌ها ساطع می‌کردند، ذره‌ها را درون اشکالی معین قرار دهند تا تصویری از آن ساخته شود. اما بشر تاکنون توانسته این کار را در مقیاس بسیار کوچک انجام دهد و فعلا به آن شکلی که دوست داریمو شاهد بودیم، نمی‌توانیم آن را تجربه کنیم.

عضله مصنوعی (مکانیکی)؛ از فیلم Star Wars فصل ۵ – The Empire Strikes Back

در این قسمت از سری فیلم‌های جنگ ستارگان، پدر لوک اسکای‌واکر دست او را قطع می‌کند اما خواهرش به کمک او می‌آید و نجاتش می‌دهد! مسلما در دنیای واقعی چنین اتفاقی نمی‌افتد اما خب در جنگ ستارگان اتفاقاتی از این دست طبیعی است. از این‌ها که بگذریم، می‌رسیم به قسمت هیجان‌انگیز ماجرا؛ جایی که برای اسکای‌واکر دست‌ مصنوعی تهیه می‌کنند که عملکرد آن کاملا مشابه با دست معمولی است!

محققان موسسه فناوری آتلانتا، مرکز ایالت جورجیا ایالات متحده، به دنبال راهی بوده‌اند که افراد بدون دست بتوانند انگشتان مصنوعی خود را به کمک سنسور اولتراسونیک حرکت دهند. درون فیلم، اسکای‌واکر از سنسور عصب و عضله (الکترومیوگرام) استفاده می‌کرد که به عضله‌های او متصل بود. این سنسورها می‌توانستند حالت‌های مختلفی به خود بگیرند و به واسطه انقباض و انبساط ماهیچه‌ها نیز کنترل می‌شدند!

دست مصنوعی که در موسسه فناوری آتالانتا ساخته شد اما مبتنی بر یادگیری ماشینی بود و از سیگنال‌های فراصوتی برای تشخیص حرکت هر انگشت استفاده می‌کرد. شاید این فناوری به خوبی آن چیزی که در فیلم‌ها می‌بینیم پیاده نشده باشد اما به نظر می‌رسد در آینده قطعا به این مهم دست پیدا خواهیم کرد.

بیلبوردهای دیجیتالی؛ از فیلم Blade Runner

Ridley Scott، کارگردان فیلم Blade Runner، نمایی از لس آنجلس پیشرفته را در فیلم خود به نمایش گذاشت! در حالی که مخاطب به تماشای بازدید از آسمان خراش‌ها مشغول است، تصویری از یک بیلبورد بسیار بزرگ و تقریبا سینماتیک روی یکی از ساختمان‌ها به نمایش در می‌آید. با این نمایش کوتاه جرقه بزرگی در تخیلات Andrew Phipps زده شد. او مدیر شرکت DOOH.com (مخفف عبارت Digital Out Of Home) است که با استفاده از بیلبوردهای دیجیتالی، در ساخت تبلیغات‌ دینامیکی فعالیت می‌کند. این شرکت در حال حاضر در امر تبلیغات پیشرو است چرا که تبلیغات‌های این شرکت به طرز عجیب و غریبی فریبنده و زیبا هستند که نگاه همه را به سوی خود معطوف می‌کنند!

از سال ۲۰۱۳ تا کنون که DOOH پایه‌گذاری شد، بیلبوردهای دیجیتالی پیشرفت زیادی داشتند. شلوغی شهرهایی نظیر لندن و نیویورک باعث شد تا نیاز به استفاده از چنین روش‌هایی برای تبلیغات بیش‌ از پیش احساس شود چون بسیار راحت‌تر از روش‌های مرسوم گذشته بود.

هوش مصنوعی؛ از فیلم Blade Runner

فیلم Blade Runner به شدت به انسان‌های غیرواقعی می‌پردازد که برای تعامل با انسان‌های واقعی به هوش مصنوعی نیاز دارند. برخی از افراد نگران این هستند که دادن قدرت بیش از حد به کامپیوترها می‌تواند باعث برهم خوردن تعادل شده و این ماشین‌آلات هوشمند را از کنترل بشر خارج کند. نمونه‌ای از این فیلم‌ها را بسیار دیده‌ایم و عواقب آن نیز به تصویر کشیده شد. اما در جای خود، هوش مصنوعی واقعا می‌تواند مفید باشد! برای مثال، فضانوردان برای یافتن سیاره‌های فراخورشیدی به شدت به هوش مصنوعی وابسته هستند! در حالی که اطلاعات بسیار زیادی از ماموریت‌های کپلر ناسا و Tess مورد بررسی قرار می‌گیرند، هوش مصنوعی می‌تواند به راحتی در بین آن‌ها نشانه‌های آشکار سیاره‌های فراخورشیدی را تشخیص دهد و آن‌ها را پیدا کند.

ایستگاه‌های فضایی؛ از فیلم A Space Odyssey

A Space Odyssey (ادیسه فضایی) شاهکاری است از کارگردان مشهور استنلی کوبریک که مخاطبین بسیار زیادی هم دارد و علی‌رغم نقدهایی که ابتدا دریافت کرد، توانست به مرور در دل مردم جا باز کند و به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های زمان خود بدل شود. ایستگاه فضایی V، ایستگاهی است که در مدار پایینی زمین قرار گرفته و باعث ایجاد انگیزه‌ای برای ساخت ایستگاه فضایی بین‌المللی یا همان (ISS)‌ شد که از ۱۹۹۸ تا کنون به دور مدار زمین می‌گردد!

البته ایستگاه فضایی V کمی مجلل‌تر و باشکوه‌تر به نظر می‌رسید اما دستاوردهای علمی ISS بسیار بیشتر از آن چیزی بوده که بخواهیم آن را با یک ایستگاه فضایی درون فیلم مقایسه کنیم! ISS از زمان شروع به کار تاکنون، پایه و اساس تحقیقات در زمینه میکرو گرانش بوده و اطلاعات زیادی در اختیار بشر قرار داد.

تبلت؛ از فیلم A Space Odyssey

تبلت‌ها کامپیوترهای کوچک و قابل حمل فوق‌العاده‌ای هستند که هم کاربرد گوشی را دارند و هم می‌توانند یک کامپیوتر باشند! فروش این گجت‌ها در سراسر جهان به نسبت گذشته بسیار افزایش داشته چون تمایل مردم و نوع کاری که انجام می‌دهند ایجاب می‌کند نمایشگرهای بزرگ‌تری داشته باشند. لذا با ترکیبی از قابلیت‌های خوب لپ تاپ و گوشی، محصولی پدید آمد که تبلت نام گرفت! البته تبلت‌ها داستان عجیبی دارند؛ اپل ادعا می‌کند با عرضه آیپدها، این شرکت اولین تبلت‌ را رسما روانه بازار کرد!

در واقع اینجا بود که دعوای اپل و سامسونگ شدت گرفت! اپل به خاطر کپی‌برداری و نقض حق امتیاز، از سامسونگ شکایت می‌کند. اما وکلای سامسونگ در پاسخ می‌گویند که استیو جابز و اپل مخترع آیپد نیستند و حق امتیاز تبلت متعلق به استنلی کوبریک است که در فیلم A Space Odyssey، دکتر David Bowman و Frank Poole حین خوردن غذا از یک کامپیوتر صفحه تخت کوچک که آن را Newspad می‌نامیدند استفاده می‌کردند. سامسونگ ادعا می‌کرد این تبلت‌ها اولین تبلت هستند که ۴۰ سال پیش در فیلمی به نمایش درآمدند و نه آیپدها که اولین آن در سال ۲۰۱۰ راهی بازار شد. هرچند ادعای سامسونگ اصلا به مذاق دادگاه خوش نیامد و این شرکت موظف شد دیگر برای اثبات بی‌گناهی از مدارک این چنینی استفاده نکند!

اسکوتر برقی (هاوربرد)؛ از فیلم Back to the Future بخش دوم

فیلم بازگشت به آینده (Back to the Future) یک سه‌گانه فوق‌العاده از سفر در زمان را به نمایش می‌گذارد و انواع و اقسام فناوری‌های جالب و هیجان‌انگیز نیز در آن به نمایش در می‌آید. اما در بخش دوم این فیلم دیدیم که آن‌ها به سال ۲۰۱۵ سفر می‌کنند. اما در هیاهوی سفر به آینده ظاهرا یکی از پیش‌بینی‌های این فیلم درست از آب درآمد و آن هم اسکوتر برقی بود که مک‌فلای از آن برای فرار سریع استفاده کرد.

البته این اسکوتر برقی‌ها به اندازه‌ای که فیلم Back to the Future نشان داد معروف و پر استفاده نشدند اما به هر حال وجود دارند. اولین اسکوتر برقی واقعی هم اتفاقا در سال ۲۰۱۵ و توسط شرکت Arx Pax واقع در کالیفرنیا ساخته شد. این شرکت با استفاده از معماری میدان مغناطیسی توانست هاوربردی طراحی کند که روی هوا شناور بماند. این وسیله با تولید میدان مغناطیسی، نوعی جریان گردابی تشکیل می‌داد که باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی دیگر می‌شد. با نیروی دافعه‌ای که بین این دو میدان مغناطیسی بوجود می‌آمد، هاوربرد می‌توانست بلند شود.

ماشین بدون راننده؛ از فیلم Total Recall

در سال ۱۹۹۰، «یادآوری مطلق» (Total Recall) فیلمی را در زمان ۲۰۸۴ روایت کرد. شخصیت اصلی این داستان یعنی داگلاس کواید (Douglas Quaid) با بازیگری آرنولد شوارتزنگر به خاطر القا مصنوعی رویا‌هایش به او، زندگی خود به عنوان یک مامور مخفی در سیاره مریخ را به خاطر می‌آورد. در یکی از صحنه‌ها، کواید در حال فرار از دست افراد شرور است و در همین حین به درون یک ماشین بدون راننده می‌رود. به جای راننده، جانی کب، سیستم کامپیوتری ماشین را شاهد بودیم که آن را هدایت می‌کرد! تمام چیزی که جانی نیاز داشت آدرس مقصد بود تا ماشین را به آن مسیر هدایت کند.

البته اینکه ماشین بدون راننده هدایت می‌شد مشخص نبود تا اینکه کواید کنترل آن را بدست می‌گیرد. ایده ماشین بدون راننده که فقط با استفاده از مسیریابی ماهواره‌ای شما را به مقصد می‌رساند بسیار مشهور شد. شرکت پیشرو در این زمینه نیز Waymo نام داشته و قصد دارد با از بین بردن خطاهای انسانی ناشی از بی‌توجهی و حواس‌پرتی راننده‌ها، خطر تصادفات را تا حد زیادی کاهش دهد. در سال ۲۰۱۷، ناسا اعلام کرد می‌خواهد به تولید ماشین‌های بدون راننده کمک کند چرا که این کار می‌تواند به تسهیل استفاده از فناوری ماشین‌‌آلات رباتیک روی سطوح ماورای زمین نظیر ماه و مریخ کمک شایانی کند.

نظر شما در رابطه با این اتفاقات چیست؟ تا چه اندازه به «آینده علم به روایت فیلم‌های علمی تخیلی» اعتقاد دارید؟ آیا فناوری‌هایی که بعضا شوم و دردسرساز هستند و در فیلم‌های علمی علمی تخیلی شاهد بکارگیری آن‌ها هستیم،‌ روزی در زندگی بشر نیز نقش خواهند داشت؟

