گوشی وان پلاس ۸ پرو در یک ایستگاه مترو در کشور چین دیده شد!

روز گذشته تصویری از یک شخص درون مترو منتشر شد در حالی که در آن لحظه مشغول کار با یک گوشی مشابه با وان پلاس ۸ پرو بود که البته گفته می‌شود این گوشی در واقع همان پرچم‌دار مورد انتظار وان پلاس است!

اینطور که به نظر می‌رسد، متروها در حال تبدیل شدن به یکی از محل‌های رایج برای رونمایی اولیه از گوشی‌ها هستند! بعد از اینکه آنر ۳۰ پرو در مترو دیده شد، اینبار شخصی گوشی وان پلاس ۸ پرو را در دست یکی از کاربران مشاهده کرد. تا اینجای کار می‌دانیم وان پلاس قصد دارد سری ۸ پرچم‌داران خود را در ماه آوریل رونمایی کند. این محصولات شامل یک مدل استاندارد، مدل پرو و همچنین لایت هستند که در بین آن‌ها مدل پرو بسیار بیشتر مورد توجه بوده و هدف افشاگران زیادی قرار گرفته است.

البته نباید انتظار داشت این گوشی را از تمام زوایا و در شکل و شمایل واقعی آن مشاهده کرد چون پنل پشتی آن توسط یک قاب پوشیده شده است. اما ماژول دوربین چهارگانه، محل قرارگیری فلش و یک سنسور (احتمالا) مدت پرواز در بخش بالا-چپ دوربین‌ها،‌ همان چیزی است که پیش‌تر در تصاویر و رندرهای متعدد این گوشی مشاهده کردیم.

بیشتر بخوانید: مشخصات فنی و تصویر رندر رسمی وان پلاس ۸ پرو سبز رنگ لو رفت

تصویر دوم که از روبرو ثبت شده، مشخصات زیادی را به تصویر نمی‌کشد جز خمیدگی نمایشگر که در تصاویر اخیر هم آن را دیده بودیم. این گوشی که در مترو چین ثبت شده، در شبکه اجتماعی ویبو منتشر شد و طبق بررسی‌های صورت گرفته، با تمامی رندرهایی که اخیرا از آن منتشر شده مطابقت کامل دارد.

با توجه به شایعات، این پرچم‌دار قرار است از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵، ۱۲ گیگابایت رم، نمایشگر ۶.۶۵ اینچی امولد با کیفیت +QHD، رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی و یک دوربین سلفی حفره‌ای درون نمایشگر بهره ببرد. در پنل پشتی سنسور IMX 686 ساخت شرکت سونی در نقش دوربین اصلی فعالیت می‌کند و یک دوربین فوق عریض، تله‌فوتو و سنسور مدت پرواز آن را همراهی خواهند کرد.

منبع تغذیه این گوشی یک باتری حجیم ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که کاربر می‌تواند آن را با یک شارژر سریع ۵۰ واتی شارژ کند. سیستم عامل پیش‌فرض هر سه گوشی طبیعتا اندروید ۱۰ خواهد بود و طبق شنیده‌ها، وان پلاس قصد دارد آن‌ها را در تاریخ ۱۵ آوریل (۲۷ فروردین) راهی بازار کند.

بیشتر بخوانید: تصاویری از وان پلاس ۸ پرو در دستان مرد آهنی دنیای مارول فاش شد

منبع: gizchina

The post گوشی وان پلاس ۸ پرو در یک ایستگاه مترو در کشور چین دیده شد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala