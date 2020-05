وان پلاس در طول این سال‌ها از گوشی‌ها و ایرفون‌های (Earphones) مختلفی رونمایی کرد اما هنوز از این شرکت یک ایربادز truly wireless شاهد نبودیم. با توجه به شایعات جدید اما ظاهرا این اتفاق تا دو ماه دیگر (در ماه جولای) رخ خواهد داد. حال این زمان‌بندی تصادفی بوده یا خیر، اما وان پلاس Z هم در همان حوالی رونمایی می‌شود. بنابراین جای تعجبی نخواهد بود اگر شاهد رونمایی همزمان ایربادز بی‌سیم وان پلاس به همراه گوشی مورد انتظار این شرکت باشیم.

اما نکته جالب در رابطه با طراحی این ایربادز است. جایی که گویا شاهد یک ایرپادز از اپل هستیم با نامی متفاوت. تصویر بالا طراحی واقعی این محصول را به نمایش می‌گذارد و لذا به وضوح می‌توانید شباهت زیاد آن را با گجت اپل تماشا کنید.

این طراحی بسیار مشهور بوده و توسط شرکت‌های زیادی هم مورد استفاده قرار گرفت. با شکل کشیده‌ای که دارد، میکروفون به دهان کاربر نزدیک‌تر شده و لذات شفافیت صدا بسیار بیشتر خواهد شد. در مورد مشخصات فنی ایربادز بی‌سیم وان پلاس هنوز هیچ اطلاعی نداریم و حتی نمی‌دانیم این شرکت قرار است آن را با چه نامی روانه بازار کند.

منبع: gsmarena

The post ایربادز بی‌سیم وان پلاس تا ۲ ماه دیگر راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala