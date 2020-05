ساعت های هوشمند سامسونگ معمولا از جمله بهترین ساعت‌های هوشمند به حساب می‌آیند و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک قرار است نسل جدید ساعت هوشمند گلکسی واچ سامسونگ روانه‌ی بازار شود. انتشار شایعات مربوط به این گجت از چند ماه قبل آغاز شده است اما حالا این محصول توانسته مجوزهای مربوط به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) را دریافت کند و در این میان می‌توانیم به بخشی از مشخصات آن هم اشاره کنیم.

بر اساس این اسناد منتشر شده، به احتمال زیاد نسل جدید گلکسی واچ سامسونگ در آینده نزدیک معرفی خواهد شد. همچنین شماره مدل آن هم مطابق با نسل قبلی گلکسی واچ است و ارتباط مستقیمی با مدل‌های واچ اکتیو ندارند. همچنین با توجه به طرح‌های منتشر شده از این ساعت هوشمند سامسونگ می‌توانیم بگوییم با دو مدل ۴۵ و ۴۱ میلی‌متری سروکار داریم.

در همین ارتباط، سایت SamMobile گزارش داده که این ساعت هوشمند سامسونگ مانند نسل قبلی از حاشیه چرخان فیزیکی بهره می‌برد. باید خاطرنشان کنیم طی ماه‌های اخیر دو مدل گلکسی واچ اکتیو با حاشیه چرخان لمسی عرضه شده و به همین خاطر این احتمال مطرح شده بود که سامسونگ قصد دارد برای نسل بعدی گلکسی واچ هم این حاشیه چرخان را به‌صورت لمسی تعبیه کند.

با وجود اینکه در مورد تاریخ معرفی این ساعت هوشمند هنوز گزارشی منتشر نشده، ولی گفته می‌شود همزمان با گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ در ماه آگوست معرفی خواهد شد.

