گوشی‌های پایین‌رده شیائومی معمولا در بین رقبا از جمله بهترین گجت‌ها محسوب می‌شوند و جدیدترین گوشی‌های ردمی (برند زیرمجموعه شیائومی) همواره این موضوع را اثبات کرده‌اند. حالا یکی از افشاگران مشهور جزییات زیادی در مورد خانواده ردمی ۹ فاش شده و به گفته او، باید انتظار معرفی گوشی‌های ردمی ۹A، ردمی ۹C، ردمی ۹C مجهز به NFC و ردمی ۹ را داشته باشیم.

اول از همه باید به ردمی ۹A بپردازیم که با تراشه هلیو G25 مدیاتک روانه‌ی بازار خواهد شد. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به ۳ گیگابایت حافظه رم، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی و دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی اشاره کنیم. این گوشی که ظاهرا از نمایشگر ۶.۵۳ اینچی با رزولوشن ۷۲۰p بهره می‌برد، با قیمت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ یورو (۱۱۱ تا ۱۳۴ دلار) به دست کاربران می‌رسد.

در ادامه باید به گوشی‌های دو قلو ردمی ۹C اشاره کنیم که به نظر می‌رسد قلب تپنده آن‌ها تراشه هلیو G35 مدیاتک است. همچنین نباید ارائه‌ی ۳ گیگابایت حافظه رم، ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را از قلم بیندازیم. گفته می‌شود مدل استاندارد از دوربین سه‌گانه (۱۳+۵+۲ مگاپیکسلی) بهره می‌برد ولی مدل دارای قابلیت NFC مبتنی بر دوربین دوگانه (۱۳+۲ مگاپیکسلی) است. این احتمال وجود دارد که در این زمینه اشتباهی پیش آمده ولی در هر صورت قرار است این دو گوشی با قیمت ۱۳۰ تا ۱۵۰ یورو (۱۴۵ تا ۱۶۷ دلار) روانه‌ی بازار شوند.

بهترین گوشی این خانواده ردمی ۹ است که از تراشه هلیو G70 مدیاتک بهره می‌برد و برخلاف تراشه‌های دو گوشی ذکر شده، این تراشه معرفی شده و به عنوان مثال در ریلمی C3 مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین نباید ۴ گیگابایت حافظه رم، ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و دوربین اصلی چهارگانه (۱۳+۸+۵+۲ مگاپیکسلی) را از قلم بیندازیم. انرژی این گوشی از جانب باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و ردمی ۹ مجهز به نمایشگر ۶.۵۳ اینچی با رزولوشن FHD+ است. برای این گوشی می‌توانیم انتظار قیمت بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ یورو (۱۷۸ تا ۲۰۰ دلار) را داشته باشیم.

تمام گوشی‌های خانواده ردمی ۹ مجهز به دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی هستند. از دیگر امکانات آن‌ها می‌توانیم به فرستنده مادون قرمز، پورت USB-C، جک هدفون و حسگر اثر انگشت اشاره کنیم. مورد آخر ارتقای بسیار مهمی برای ردمی ۹A خواهد بود زیرا نسل قبلی این گوشی فاقد این مشخصه است.

بار دیگر باید یادآوری کنیم که تراشه‌های هلیو G25 و G35 هنوز معرفی نشده‌اند. روی هم رفته، تراشه‌های سری هلیو G مدیاتک به‌عنوان تراشه‌های مناسب گیمینگ مطرح شده‌اند و در این رابطه تراشه‌های G70، G80 و G90T توانسته‌اند توجهات زیادی را جلب کنند. البته مطمئنا تراشه‌های G25 و G35 توان کمتری نسبت به این موارد خواهند داشت ولی امیدواریم توان پردازشی مناسبی را برای گوشی‌های ارزان قیمت به ارمغان بیاورند.

