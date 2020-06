ردمی ۱۰X تنها به ۵ دقیقه زمان نیاز داشت تا در اولین دوره از فروش رسمی خود، ۱۰۰ میلیون یوآن یا به عبارتی ۱۴ میلیون دلار فروش داشته باشد.

اینطور که به نظر می‌رسد، بخش بزرگی از این درآمد مربوط به ردمی ۱۰X 5G بوده چون روز گذشته اولین دوره از فروش رسمی آن آغاز شد ولی نسخه ۴G آن از هفته گذشته در دسترس قرار داشت.

به گزارش وب‌سایت Mi.com، تمام موجودی نسخه ۶/۶۴ گیگابایتی مجهز به اینترنت ۵G این محصول به فروش رفته ولی نسخه‌های ۶/۱۲۸ و ۸/۱۲۸ هنوز برای خرید در دسترس قرار دارند.

شیائومی تاکنون ۵۰.۰۰۰ دستگاه از این سری را به فروش رسانده که خب دقیقا مشخص نیست کدام نسخه چه سهمی از این ۵۰.۰۰۰ تا را به خود اختصاص داده است.

با توجه به عملکرد بسیار خوبی که این گوشی‌ها از خود نشان دادند، اینکه با عرضه رسمی ردمی ۱۰X پرو ۵G در تاریخ ۶ ژوئن (۱۷ خرداد) مجددا شاهد چنین استقبال بی‌نظیری باشیم دور از انتظار نیست.

ردمی ۱۰X پرو ۵G از دوربین ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابری، دوربین ۵ مگاپیکسلی ماکرو، دوربین سلفی با کیفیت‌تر و همچنین شارژر سریع‌تر ۳۳ واتی بهره می‌برد و به همین خاطر ۲.۲۳۰ یوآن (۳۱۵ دلار) قیمت گذاری شده.

منبع متن: digikala