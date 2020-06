در ژانویه ۲۰۱۹، هواوی اعلام کرد قصد دارد تا پایان آن سال عنوان بزرگترین تولید کننده گوشی هوشمند در جهان را تصاحب کند. در سال گذشته این شرکت موفق شد تعداد ۲۰۵ دستگاه گوشی هوشمند بفروشد که بخش بزرگی از آن‌ها به خانواده‌های پرچم‌دار میت ۳۰ و پی ۳۰ اختصاص داشت. اما در میانه راه و در نیمه دوم سال، هواوی با تحریم‌های آمریکا مواجه شد.

قرار گرفتن نام هواوی در فهرست تحریم‌های وزارت بازرگانی آمریکا به این معنی بود که کمپانی چینی از تجارت با شرکای آمریکایی خود منع شده است؛ شرکایی که در سال ۲۰۱۸ از تجارت با هواوی مبلغ ۱۸ میلیارد دلار درآمد زایی داشتند.

در حالی‌که هواوی در تلاش بود تا شرکت‌های غیر آمریکایی را جایگزین شرکای آمریکایی خود کند، با مشکل بزرگتری مواجه شد و آن پیدا نشدن جایگزینی برای گوگل بود.

عدم دریافت مجوز استفاده از سرویس‌های موبایل گوگل به این معنی بود که از این پس گوشی‌های هواوی باید بدون اپ‌های اختصاصی گوگل مانند پلی استور، جی‌میل، سرچ، نقشه، یوتیوب، داریو و … عرضه شوند.

کاربران چینی که پیش از این نیز از استفاده از این سرویس‌ها در کشور خود محروم بودند، با گوشی‌های جدید هواوی مشکلی نداشتند، اما این موضوع در تجارت جهانی بخش موبایل این شرکت تاثیر بزرگی داشت.

چینی‌ها که اکنون هواوی را قربانی باج‌خواهی آمریکا می‌دیدند، با استقبال چشمگیر از محصولات این شرکت توانستند فروش بسیار خوبی را برای هم‌وطن خود رقم بزنند تا بخش از زیانش در بازارهای خارجی را جبران کند.

با وجود این مشکلات، هواوی در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۲۴۰ میلیون دستگاه گوشی هوشمند در سراسر دنیا به فروش رساند. این افزایش سالانه ۱۷ درصدی باعث شد تا کمپانی چینی با وجود تحریم‌ها، جایگاه دومین تولید کننده بزرگ را از اپل برباید.

وابستگی هواوی به تولید کنندگان چیپست‌

دولت آمریکا که به دنبال راهی برای مجازات بیشتر هواوی به دلیل دور زدن تحریم‌ها بود، ماه گذشته قانون تجارت خارجی خود را تغییر داد. طبق این قانون هر کارخانه‌ای که به‌طور مستقیم از نرم افزارها و تکنولوژی‌ها آمریکایی استفاده می‌کند، باید از وزارت بازرگانی گواهی‌نامه دریافت کند تا بتواند به هواوی چیپ بفروشد.

اگرچه هواوی واحد مجزایی به نام های‌سیلیکون را در اختیار دارد که به طراحی چیپست مشغول است، اما برای تولید این تراشه‌ها به شرکت‌های دیگر وابسته است. در واقع، هواوی دومین مشتری بزرگ شرکت TSMC است و همکاری این دو در سال گذشته میلادی به سودی ۵.۲ میلیار دلاری برای تولید کننده تایوانی ختم شد.

محدودیت‌های ایجاد شده از سوی آمریکا به هواوی اجازه می‌دهد تا چیپ‌های نیمه رسانای تولید شده تا روز ۱۵ ماه مه را (به شرط این که تا نیمه سپتامبر تحویل داده شوند) از TSMC تحویل بگیرد.

این مورد به هواوی اجازه می‌دهد تا آن زمان تعداد کافی چیپست ۵ نانومتری کایرین ۱۰۲۰ را که برای ساخت سری میت ۴۰ نیاز است، از TSMC تحویل بگیرد. این شرکت تولید چیپست‌ها با استفاده از فناوری ۵ نانومتری مجهز به ۱۷۱.۳ میلیون ترانزیستور در یک میلی‌متر مربع را آغاز کرده است.

چیپ‌های جدید در مقایسه با کایرین ۹۹۰ که از نوع ۷ نانومتری بود، ترانزیستورهای بیشتری را در یک میلی‌متر مربع درون خود جای می‌دهند. این میزان برای ۹۹۰ در حدود ۹۶.۵ میلیون ترانزیستور بود. هرچه تعداد ترانزیستورهای درون چیپ بیشتر باشد، قدرت پردازشی آن افزایش و مصرف انرژی آن کاهش خواهد یافت.

ممکن است هواوی مجبور شود از چیپست‌های ۵G مدیاتک برای گوشی‌های رده بالای خود کمک بگیرد

پرسش اصلی پیش روی هواوی این است که در اوایل سال ۲۰۲۱ که موعد تولید خانواده پی ۵۰ است، برای تامین چیپست‌های ۵ نانومتری پیشرفته مورد نیاز خود باید چه کاری انجام دهد؟

در حالی‌که Nikki Asian Review مدعی است هواوی برای مدت ۲ سال چیپست مورد نیاز خود را در انبارها ذخیره کرده است، اما باید بدانید که این چیست‌ها برای گوشی‌های هوشمند و گجت‌های این‌چنینی در نظر گرفته نشده‌اند.

چیپ‌های انبار شده توسط هواوی در واقع تراشه‌هایی هستند که توسط Xilinx طراحی شده‌اند و اینتل آن‌ها را تولید کرده است تا در بیس استیشن‌ها و سرویس‌های ابری هواوی مورد استفاده قرار بگیرند. این بخش از این جهت برای هواوی اهمیت دارد که این شرکت بزرگترین تامین کننده تجهیزات مخابراتی در جهان است.

هفته گذشته اعلام شد که هوای می‌تواند برای تامین چیپست‌های ۵G مورد نیاز بخش موبایل خود از مدیاتک کمک بگیرد. البته خود مدیاتک نیز تنها طراحی چیپست‌ها را بر عهده دارد و تولید آن‌ها را به TSMC سپرده است. گفته می‌شد مدیاتک با خرید چیپست‌ها از TSMC و ثبت نام خود روی آن‌ها، به نحوی تحریم‌ها را برای هواوی دور خواهد زد.

اما گزارش دیگری منتشر شده است که به نقل از سخنگوی مدیاتک بیان کرده هیچ راهی برای نقض قانون و دور زدن محدودیت‌ها برای فروش چیپ‌های ساخت TSMC به هواوی وجود ندارد. با این حال، GizmoChina از مذاکره هواوی و مدیاتک خبر می‌دهد.

طبق این گزارش، گفتگوهای دو شرکت درباره تامین چیپست‌های مورد نیاز هواوی با استفاده از چیپست‌های Dimensity 5G مدیاتک است. اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، مدیاتک می‌تواند به بزرگترین تامین کننده چیپست‌های مورد نیاز برای پرچم‌داران و گوشی‌های رده بالای کمپانی چینی تبدیل شود و جایگاه واحد های‌سیلیکون را تصاحب کند.

راه‌حل دیگری که پیش روی هواوی است، همکاری با بزرگترین کارخانه تولید چیپ در چین یا همان SMIC در آینده‌ای دور است. در حال حاضر، پیشرفته‌ترین چیپستی که این شرکت می‌تواند تولید کند از نوع ۱۴ نانومتری است که در تولید چیپ میان‌رده جدید کایرین ۷۱۰A هواوی به کار گرفته شده.

گفته می‌شود SMIC در حال کار روی پردازنده‌های ۷ و ۸ نانومتری است، اما در تامین تجهیزات مورد نیاز برای این لیتوگرافی‌های پیشرفته با مشکل مواجه شده است.

منبع: Phone Arena

