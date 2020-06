سال گذشته، شیائومی برای اولین باری از فناوری شارژ سریع ۱۰۰ وات رونمایی کرد. سه ماه بعد، شرکت ویوو فناوری شارژ ۱۲۰ وات را معرفی کرد که طبق ادعای این شرکت، می‌تواند باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در عرض ۱۳ دقیقه شارژ کند.

اگرچه حدود یکسال از این ماجرا گذشته، ولی هنوز هیچکدام از این دو شرکت تاریخ معرفی گوشی‌های مبتنی بر این فناوری‌ جذاب را اعلام نکرده‌اند. حالا طبق اعلام یکی از افشاگران، در اوایل سال ۲۰۲۱ اولین گوشی‌های مبتنی بر فناوری شارژ سریع ۱۰۰ وات روانه‌ی بازار خواهند شد.

این افشاگر مدعی شده که در حال حاضر سه شرکت از بین چهار شرکت چینی سازنده گوشی‌های گیمینگ، مشغول آزمایش این فناوری هستند. از آنجایی که شیائومی گوشی‌های گیمینگ خود را با برند بلک‌شارک عرضه می‌کند، پس این گوشی هم به احتمال زیاد با همین برند روانه‌ی بازار خواهد شد. برای این گوشی ویوو هم باید انتظار بهره‌گیری از برند IQOO را داشته باشیم. سومین شرکت هم احتمالا «نوبیا» (Nubia) خواهد بود.

همچنین باید خاطرنشان کنیم که ظاهرا تمام این گوشی‌ها از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۷۵ بهره می‌برند. بر اساس گزارش‌ها، تولید انبوه این تراشه توسط شرکت تایوانی TSMC آغاز شده که از فناوری ساخت ۵ نانومتری بهره می‌برد.

