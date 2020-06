بعد از اینکه شرکت هواوی به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان استفاده از سرویس‌های نرم‌افزاری گوگل را از دست داد، تحریم‌های جدید بخش تراشه‌های این شرکت را هدف گرفته‌اند. اگر اوضاع تغییر نکند، هواوی به ناچار باید تراشه‌های اختصاصی خود را رها کند و در عوض از تراشه‌های ساخت یک شرکت دیگر بهره ببرد.

تمام پرچم‌داران هواوی از تراشه‌های کایرین استفاده می‌کنند که توسط یکی از زیرمجموعه‌های این کمپانی به نام HiSilicon طراحی و توسط TSMC تولید می‌شوند. با این حال، به دلیل تحریم های جدید آمریکا، TSMC روابط تجاری خود را با هواوی قطع کرده است.

اگرچه شرکت TSMC سفارشات موجود هواوی را تولید خواهد کرد، اما این شرکت به‌زودی تولیدکننده تراشه‌های خود را از دست می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، گوشی‌های هواوی میت ۴۰ تحت تاثیر این تحریم قرار نمی‌گیرند ولی برای پرچم‌داران ۲۰۲۱ باید انتظار بهره‌گیری از تراشه‌های یک شرکت دیگر را داشته باشیم.

یکی از افشاگران همین موضوع را مطرح مرده و اگر این شایعه صحت داشته باشد، برای نخستین بار پرچم‌داران هواوی کایرین بدون تراشه کایرین روانه‌ی بازار می‌شوند. سه شرکت مهم سازندگان تراشه‌های موبایل هم عبارتند از کوالکام، سامسونگ و مدیاتک.

از آنجایی که کوالکام یک شرکت آمریکایی است، پس نمی‌تواند با هواوی همکاری کند. دو شرکت دیگر هم برای تولید تراشه از تجهیزات و فناوری‌های آمریکایی استفاده می‌کنند و معلوم نیست که آیا می‌توانند تراشه‌های خود را در اختیار هواوی‌ قرار دهند یا نه.

با توجه به شرایط فعلی، مدیاتک محتمل‌ترین گزینه برای پرچم‌داران آینده هواوی‌ است. در همین زمینه، یکی از سخنگویان هواوی‌ اخیرا به همکاری نزدیک آن‌ها برای محصولات جدید اشاره کرده است. باید خاطرنشان کنیم تراشه‌های جدید مدیاتک علی‌رغم قیمت پایینی که دارند، ویژگی‌ها و امکانات جذابی را برای گوشی‌های موردنظر به ارمغان می‌آورند. در هر صورت بدون شک در این رابطه در آینده نزدیک خبرهای بیشتری منتشر خواهد شد.

منبع: TechRadar

The post پرچمداران هواوی در سال ۲۰۲۱ احتمالا بدون تراشه‌های کایرین عرضه می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala