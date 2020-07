سامسونگ چند ماه پیش اعلام کرد که ساخت تراشه های ۵ نانومتری را از سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ آغاز خواهد کرد. گفته می‌شود تراشه اگزینوس ۹۹۲ که در گلکسی نوت ۲۰ تعبیه می‌شود، مبتنی بر همین فناوری است.

اما آیا سامسونگ مانند رقیب خود TSMC تا سال ۲۰۲۲ ساخت تراشه‌های ۴ نانومتری را آغاز می‌کند؟ بر اساس یک گزارش جدید سامسونگ نمی‌خواهد چنین کاری را انجام دهد و می‌خواهد رقبا را پشت سر بگذارد.

بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، سامسونگ تصمیم گرفته به طور کامل از فرایند ساخت تراشه های ۴ نانومتری صرف‌نظر کند و در عوض مستقیما بعد از ساخت تراشه های ۵ نانومتری به سمت ساخت تراشه های ۳ نانومتری روی بیاورد. برای این تصمیم می‌توان دلایل مختلفی را مطرح کرد.

سامسونگ همچنان به رقابت با TSMC ادامه می‌دهد که موفق شده بخش قابل توجهی از سفارش‌های مربوط به ساخت تراشه‌های ۵ نانومتری را از آن خود کند. این شرکت تایوانی سازنده تراشه‌های شرکت‌هایی مانند اپل و کوالکام است. سامسونگ در زمینه‌ی ساخت تراشه‌ها، از دیگر شرکت‌ها سفارش‌های زیادی دریافت نکرده ولی به نظر می‌رسد مودم ۵ نانومتری اسنپ‌دراگون X60 به طور مشترک توسط TSMC و سامسونگ تولید خواهد شد.

در رابطه با تصمیم جدید سامسونگ می‌توانیم به گزارش منتشر شده در سال گذشته اشاره کنیم که در آن آمده سامسونگ تا پایان سال ۲۰۱۹ فرایند توسعه تراشه‌های ۴ نانومتری را به پایان می‌رساند. اما از آن زمان تا حالا گزارش تکمیلی در مورد این موضوع منتشر نشده است.

احتمالا سامسونگ در سال ۲۰۲۱ هم تولید تراشه های ۵ نانومتری را دنبال خواهد کرد و در سال ۲۰۲۲ به ساخت تراشه‌های ۳ نانومتری روی می‌آورد. در واقع انتظار می‌رفت در سال ۲۰۲۱ تراشه‌های ۳ نانومتری سامسونگ معرفی شوند که به دلیل بحران ویروس کرونا، برنامه‌های سامسونگ مربوط به این فناوری به سال بعد موکول کرد.

منبع: SamMobile

