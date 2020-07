تقریبا تمام گوشی‌های پرچم‌داری که طی چند سال گذشته عرضه شده‌اند را می‌توان به‌عنوان «ساندویچ شیشه‌ای» توصیف کرد. این عنوان به گوشی‌هایی اطلاق می‌شود که از بدنه شیشه‌ای بهره می‌برند. با وجود اینکه در این بین طراحی‌های نوآورانه‌ای عملی شده، ولی در هر صورت طراحی کلی آن‌ها شباهت زیادی به یکدیگر دارند. در این میان، قرار است ال جی با یک گوشی موسوم به Wing طرح نوآورانه‌ای را عملی کند.

ال جی Wing نام مستعار گوشی جدید این شرکت است که از نمایشگر چرخان بهره می‌برد. این رویکرد به کاربران اجازه می‌دهد که نمایشگر اصلی را به‌صورت افقی قرار دهند و در زیر آن هم نمایشگر کوچک‌تری دیده می‌شود. روی هم رفته این گوشی طراحی عجیب و غریبی دارد ولی ال‌جی می‌خواهد آن را روانه‌ی بازار کند.

گفته می‌شود این گوشی در سال جاری میلادی به دست کاربران خواهد رسید. اما در هر صورت در مورد این گوشی چه اطلاعاتی داریم؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

نام نهایی و تاریخ عرضه ال جی Wing



تا جایی که می‌دانیم، ال جی Wing فعلا نام مستعار یا موقتی این گوشی است. احتمال عرضه این گوشی با چنین نامی بسیار پایین است زیرا شرکت‌های سازنده به ندرت از همان نام مستعار برای محصول نهایی استفاده می‌کنند.

با این وجود، باید خاطرنشان کنیم ال‌جی با عرضه گوشی Velvet نشان داد که رویکرد مربوط به نام‌گذاری گوشی‌های خود را تغییر داده است. با در نظر گرفتن این موضوع، شاید در نهایت شاهد عرضه ال جی Wing با همین نام باشیم. اما در مورد تاریخ معرفی این گوشی چه می‌توان گفت؟

هنوز گزارش موثقی در این رابطه مطرح نشده ولی برخی شایعات خبر از معرفی این گوشی در ماه اکتبر می‌دهند. باید خاطرنشان کنیم در این ماه هر ساله چندین گوشی مختلف رونمایی می‌شود و به همین خاطر انتخاب این ماه منطقی به نظر می‌رسد.

نمایشگر چرخان ال جی Wing

اگر تصور یک گوشی مجهز به نمایشگر چرخان برای شما دشوار است، می‌توانید به تصویر ایجاد شده در بخش بالایی این مطلب نگاهی بیندازید. این عکس، شکل و شمایل احتمالی گوشی ال جی Wing در حالت باز شده را به تصویر می‌کشد. در حالت «بسته» هم به احتمال زیاد مشابه گوشی‌های معمولی ولی با ضخامت بسیار بیشتر خواهد بود.

زمانی که به اصطلاح می‌خواهید این گوشی را «باز» کنید، می‌توانید نمایشگر متحرک را در جهت یا خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. با این کار، نمایشگر کوچک‌تر زیر صفحه نمایش اصلی نشان داده می‌شود.

سال‌ها قبل چندین گوشی با چنین رویکردی روانه‌ی بازار شده‌اند. به‌عنوان مثال در ادامه می‌توانید طراحی سه گوشی قدیمی مبتنی بر نمایشگر چرخان را مشاهده کنید.

به گزارش ET News، نمایشگر ثانویه که در زیر صفحه‌نمایش اصلی قرار دارد، احتمالا از نسبت تصویر ۱:۱ بهره می‌برد. گفته می‌شود نمایشگر چرخان این گوشی دارای اندازه ۶.۸ اینچی است و این یعنی با گوشی بسیار بزرگی سروکار داریم. همچنان با توجه به وجود دو نمایشگر و مکانیسم لولای نمایشگر، باید انتظار وزن بالایی هم داشته باشیم.

مشخصات سخت‌افزاری

طبق گزارش ET News، ال جی Wing از همان تراشه گوشی ال‌جی Velvet بهره می‌برد که اسنپ‌دراگون ۷۶۵ است. این یعنی گوشی Wing از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند ولی در هر صورت نسبت به گوشی‌های پرچم‌دار مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ حرف کمتری برای گفتن خواهد داشت.

به غیر از این، اطلاعات موثق دیگری در مورد مشخصات این گوشی منتشر نشده است. با توجه به اینکه این یک گوشی منحصر به فرد محسوب می‌شود، چندان نمی‌توان با قاطعیت در مورد آن گمانه‌زنی کرد. به‌عنوان مثال، ظرفیت باتری چنین گوشی هوشمندی چقدر خواهد بود؟ احتمالا هم لولای این گوشی فضای قابل توجهی را اشغال می‌کند و بنابراین ال‌جی نمی‌تواند از باتری چندان بزرگی استفاده کند.

در مورد نمایشگر ثانویه هم نکات مبهم زیادی وجود دارد. ال‌جی از تعبیه چنین نمایشگری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ شاید ال‌جی می‌خواهد با تعبیه دو نمایشگر، تعامل کاربر با اپلیکیشن‌ها را جذاب‌تر کند. در هر صورت در حال حاضر می‌توانیم در مورد این گوشی صرفا حدس و گمان‌هایی را مطرح کنیم. به‌عنوان مثال، شاید هنگامی که مشغول تماشای ویدیو یوتیوب در حالت افقی نمایشگر اصلی هستید، از نمایشگر ثانویه برای نوشتن کامنت استفاده کنید یا همزمان با دیدن ویدیو بتوانید کارهای دیگری را انجام دهید.

قیمت و تاریخ عرضه

با توجه به اینکه این گوشی احتمالا در ماه اکتبر ۲۰۲۰ معرفی می‌شود، پس احتمالا برای فصل تعطیلات کریسمس روانه‌ی بازار خواهد شد. اگرچه این احتمال هم وجود دارد این گوشی دیرتر از این تاریخ حتی در سال ۲۰۲۱ در قفسه فروشگاه‌ها قرار بگیرد.

در مورد قیمت هم به دلیل اینکه نمونه مشابه این گوشی در بازار وجود ندارد، حتی نمی‌توانیم قیمت آن را حدس بزنیم. با توجه به اینکه ال جی Wing یک گوشی تاشو نیست، پس می‌توانیم امیدوار باشیم که نسبت به گوشی‌هایی مانند مورد ۱۴۰۰ دلاری گلکسی Z Flip قیمت ارزان‌تری داشته باشد. با این حال، ساخت چنین گوشی هوشمندی مطمئنا ارزان نخواهد بود و باید ببینیم ال‌جی چه قیمتی برای آن تعیین خواهد کرد.

منبع: Android Authority

