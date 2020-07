سامسونگ در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) رویداد Galaxy Unpacked را برگزار می‌کند که در جریان آن جدیدترین گجت‌های این شرکت از جمله گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ معرفی خواهند شد. در همین رابطه، سامسونگ ساعاتی قبل تیزر رسمی این رویداد را منتشر کرده که طبق آن باید انتظار معرفی ۷ محصول جدید را داشته باشیم.

در ابتدا و انتهای این تیزر، یک تصویر ضدنور از این گجت‌ها نمایش داده می‌شود. در این تصویر می‌توانیم گلکسی نوت ۲۰، گلکسی فولد ۲، گلکسی واچ ۳، گلکسی بادز لایو و گلکسی تب اس ۷ را مشاهده کنیم. با توجه به اینکه گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی تب اس ۷ هرکدام شامل ۲ گجت هستند، پس در کل با ۷ گجت جدید سروکار داریم. در ادامه می‌توانید این تیزر را تماشا کنید.

دانلود mp4

طی هفته‌های گذشته در مورد تمام این گجت‌ها اطلاعات زیادی منتشر شده ولی در نهایت این احتمال هم وجود دارد که در رویداد Galaxy Unpacked سامسونگ بتواند کاربران را غافلگیر کند. البته با توجه به حجم زیاد اطلاعات منتشر شده، چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد.

در هر صورت چهارشنبه ۱۵ مرداد در ساعت ۶:۳۰ شب به وقت ایران، این رویداد آغاز می‌شود و بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار تمام این گجت‌ها رسما معرفی خواهند شد.

گلکسی نوت ۲۰ چگونه می‌تواند آیفون ۱۲ را شکست دهد؟

منبع: The Verge

The post تیزر رسمی سامسونگ برای رویداد Galaxy Unpacked منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala