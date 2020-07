گوگل ساعاتی قبل از طرح خود برای تعبیه کابل اینترنت زیردریایی بین نیویورک و شهر «بود» در بریتانیا و بیلبائو در اسپانیا خبر داد. این کابل جدید به افتخار دانشمند پیشگام در حوزه کامپیوتر، «گریس هاپر» (Grace Hopper) نامگذاری شده است؛ این کابل جدید به دیگر کابل‌های اینترنت زیردریایی گوگل می‌پیونند. گوگل تا حالا کابل‌های «کوری» (Curie) بین آمریکا و آمریکای جنوبی، «دانانت» (Dunant) بین آمریکا و فرانسه و «اکوئیانو» (Equiano) بین اروپا و آفریقا راه‌اندازی کرده است.

این کابل اینترنت قرار است در سال ۲۰۲۲ عملیاتی شود و توسط شرکت SubCom در بستر دریا تعبیه خواهد شد. باید خاطرنشان کنیم کابل‌های اینترنت دانانت و کوری هم توسط این شرکت برای گوگل در بستر دریا قرار گرفته‌اند.

گوگل در نظر دارد در آینده نزدیک در شهر مادرید اسپانیا یک مرکز جدید برای سرویس پردازش ابری خود راه‌اندازی کند بنابراین با تعبیه چنین کابلی می‌خواهد ارتباط بین مراکز خود را بهبود ببخشد. این کابل از ۱۶ جفت فیبر نوری بهره می‌برد که یک ویژگی استاندارد محسوب می‌شود اما تیم گوگل تایید کرده که برای نخستین بار یک معماری سوییچینگ جدید که در همکاری با شرکت SubCom توسعه یافته، مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف این سیستم جدید، افزایش اطمینان بابت ثبات شبکه و قادر ساختن شرکت برای انتقال بهتر ترافیک در صورت بروز مشکلات است.

گریس هاپر چهارمین کابل اینترنت زیر دریایی است که کاملا تحت مالکیت گوگل قرار دارد. علاوه بر این کابل‌های خصوصی، این شرکت همچنین عضو تعدادی کنسرسیوم است که به طور مشترک کابل‌های اینترنت زیردریایی را در مناطق مختلف جهان مدیریت می‌کنند.

