اینطور که به نظر می‌رسد شیائومی قصد دارد به زودی نسخه بروزرسانی شده گوشی ردمی K30 پرو را با نام ردمی K30 اولترا راهی بازار کند. محصولی که اخیرا تصاویر و مشخصات فنی کامل آن در وب‌سایت TENNA نیز دیده شده.

در حال حاضر سری ردمی K30 از ۶ گوشی با نام‌های ردمی K30، K30 5G، K30i 5G، K30 5G Racing و ردمی K30 پرو زوم تشکیل می‌شود. همه این محصولات هم از لحاظ قدرت سخت‌افزاری و هم از لحاظ قیمتی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داشته و می‌توانند یکی از بهترین انتخاب‌ها برای آن دسته از کاربرانی باشند که قصد خرید گوشی‌های قدرتمند با قیمت مناسب را دارند.

عملکرد خوب این سری اما ردمی را مجاب کرد مدل اولترای آن را هم تولید کرده و راهی بازار کند. این محصول ساعاتی پیش با شماره مدل M2006J10C در وب‌سایت TENNA دیده شده و تمام مشخصات فنی و تصاویر آن به طور کامل لو رفت. با توجه به تصاویر زیر، هیچ تفاوت خاصی از لحاظ ظاهری بین این گوشی با برادران قبلش وجود ندارد اما جدول مشخصات فنی نشان می‌دهد ردمی در این محصول، مدیاتک را به کوالکام ترجیح داده و احتمالا +Dimensity 1000 قلب تپنده آن را تشکیل خواهد داد.

مشخصات گوشی ردمی K30 اولترا فاش شد

معمولا نام پردازنده‌ محصولاتی که در وب‌سایت TENNA قرار می‌گیرند مشخص نمی‌شود و تنها باید با تکیه بر میزان فرکانس، نوع پردازنده را حدس بزنیم. این پردازنده اما از فرکانس هسته بزرگ ۲.۶ گیگاهرتز بهره می‌برد که می‌توانیم آن را به +Dimensity 1000 با ۴ هسته Cortex-A77 با فرکانس بالا و ۴ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز نسبت دهیم.

در کنار این پردازنده اما مدل‌های مختلفی با ۶/۸/۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می‌شوند اما اینکه دقیقا چه میزان حافظه رم با چه میزان حافظه داخلی همراه خواهد شد مشخص نیست. ردمی همچنین برای این گوشی یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تدارک دیده که کاربر می‌تواند از طریق یک شارژر ۳۳ واتی سریع آن را شارژ کند.

دوربین اصلی ردمی K30 اولترا ۶۴ مگاپیکسلی است که انتظار می‌رود عملکرد مشابهی با نمونه بکار رفته در ردمی K30 پرو و پرو زوم داشته باشد. گوشی‌های این سری با دو مدل دوربین سلفی راهی بازار شدند. تعدادی از آن‌ها به مکانیزم پاپ-‌آپ و تعدادی دیگر به دوربین سلفی درون نمایشگر مجهز شده بودند که با توجه به تصاویر بالا، ردمی K30 اولترا ظاهرا قرار است با مکانیزم پاپ-آپ راهی بازار شود.

گفته می‌شود ردمی قصد دارد در تاریخ ۱۴ آگوست (۲۴ مرداد) مراسم معارفه‌ای برگزار کند. بسیاری‌ها معتقدند در این تاریخ ردمی از ساعت هوشمند ردمی واچ رونمایی می‌کند ولی احتمال رونمایی از گوشی جدید در این تاریخ نیز بسیار بالاست.

گوشی ۵۵۰ دلاری ردمی پرچم‌داران سال گذشته را در بخش دوربین پشت سر گذاشت

منبع: GSMArena

The post گوشی ردمی K30 اولترا در وب‌سایت TENNA دیده شد؛ رونمایی احتمالی در تاریخ ۲۴ مرداد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala