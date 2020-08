اپل حالا با ارزش‌ترین شرکت سهامی عام در جهان محسوب می‌شود و موفق شده شرکت ملی نفت عربستان سعودی موسوم به سعودی آرامکو را پشت سر بگذارد. ارزش بازار شرکت اپل در حال حاضر به ۱.۸۴ تریلیون دلار رسیده و شرکت سعودی آرامکو ۱.۷۶ تریلیون دلار ارزش دارد. رشد پیوسته سهام اپل از پایان ماه مارس آغاز شده و بعد از انتشار جدیدترین گزارش مالی این شرکت که نشان‌دهنده‌ی عملکرد عالی اپل بود، ارزش هر سهم این شرکت با افزایش حدودا ۱۰ درصدی به ۴۲۵.۰۴ دلار رسید.

کل درآمد اپل در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۰ به ۵۹.۷ میلیارد دلار می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۱۱ درصدی هستیم. طبق این گزارش، کامپیوترهای مک و آیپدها درآمد قابل توجهی برای این شرکت به ارمغان آورده‌اند و با توجه به بحران کرونا و خانه‌نشینی میلیون‌ها نفر، آمار فروش گجت‌های اپل افزایش یافته است.

اپل‌ همچنین در گزارش مالی خود اعلام کرده که هر سهم این شرکت به چهار سهم تقسیم می‌شود و این یعنی هر سهام‌دار اپل در تاریخ ۲۵ آگوست امسال بابت هر سهم خود سه سهم اضافه دریافت می‌کند و در کل افراد می‌توانند سهم‌های اپل را با قیمت ارزان‌تری خریداری کنند.

به غیر از اپل، دیگر شرکت‌های مهم تکنولوژی مانند آمازون، فیسبوک و گوگل هم گزارش مالی خود را منتشر کرده‌اند که روی هم رفته عملکرد خوبی داشته‌اند. آمازون طی بحران کرونا موفق شده سود دریافتی خود را دوبرابر کند و آمار کاربران فعال روزانه فیسبوک با افزایش ۱۲ درصدی به ۱.۷۹ میلیارد نفر رسیده است. این چهار شرکت در مجموع طی سه‌ماهه سوم ۲۰۲۰ موفق به کسب سود ۲۸.۶ میلیارد دلاری شده‌اند. روی هم رفته بحران کرونا اگرچه مشکلات زیادی برای اقتصاد پدید آورده، ولی غول‌های تکنولوژی در این دوران توانسته‌اند درآمد خود را افزایش بدهند.

