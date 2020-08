The post اکوسیستم هوآوی از مرز ۱.۶ میلیون توسعه‌دهنده و ۷۰۰ میلیون کاربر عبور کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

در نوزدهمین کنفرانس اینترنت چین که در تاریخ ۲۳ جولای معادل با دوم مرداد برگزار شد، شرکت هوآوی اطلاعات جدیدی در مورد سرویس‌های موبایلی هوآوی (HMS) ارائه کرد که در عمل جایگزینی برای سرویس‌های مشابه بوده و توسعه آن در راه استقلال کامل اکوسیستم هوآوی است. این شرکت ضمن ارائه گزارشی آماری در مورد این زیرساخت اعلام کرد که تعداد افراد فعال در بخش توسعه نرم‌افزار مبتنی بر هسته مرکزی سرویس‌های موبایلی هوآوی به ۱.۶ میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته رشد ۷۶ درصدی را نشان می‌دهد.

علاوه بر آن کمپانی اعلام کرده که تعداد کاربران بین‌المللی این سیستم از مرز ۷۰۰ میلیون نفر عبور کرده است که رشد سالیانه ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است، از زمان آغاز به کار سرویس‌های موبایلی هوآوی، ۸۱۰۰۰ هزار برنامه جدید به آن اضافه شده است.

باید اشاره کرد که برنامه های تشویقی هوآوی برای توسعه‌دهندگان نظیر اختصاص مبلغ ۱ میلیارد دلار به این بخش نیز تاثیر بسیار مثبتی در رشد سریع و قدرتمند سرویس موبایل هوآوی داشته و علاوه بر آن برنامه حمایتی «ستاره درخشان» (the Shining Star) هوآوی نیز پشتیانی مناسبی از حدود ۱۰ هزار برنامه مختلف انجام داده است که یکی دیگر از دلایل رشد روز افزون این پلتفرم به حساب می‌آید.

پشتیبانی و سرمایه‌گذاری گسترده هوآوی در بخش توسعه برنامه‌ها و در کل توسعه اکوسیستم مخصوص خود، یکی از برنامه‌های مهم هوآوی در یک سال اخیر بوده که منجر به نتایج قابل توجه شده است.

هواوی با سبقت از سامسونگ پرفروش‌ترین برند موبایل در جهان شد

منبع متن: digikala