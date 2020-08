پیکسل ۴a در برابر آیفون SE 2020؛ کدام گوشی بهتر است؟

قیمت بخشی از گوشی‌های پرچم‌دار چند سال قبل از مرز ۱۰۰۰ دلار عبور کرد و روند گران‌تر شدن آن‌ها کماکان ادامه دارد. در این میان، بسیاری از کاربران نیازی به امکانت این گوشی‌های بسیار گران‌قیمت ندارند و با بهره‌گیری از گوشی‌های ارزان‌تر، بسیاری از نیازهای آن‌ها برطرف می‌شود. در این زمینه، گوگل با عرضه پیکسل ۴a و اپل با عرضه آیفون SE 2020 بر روی این بخش از بازار تمرکز کرده‌اند.

مدتی قبل اپل با معرفی نسل جدید آیفون SE طرفداران خود را غافلگیر کرد و حالا بعد از مدت‌ها انتظار، گوگل هم از جدیدترین گوشی میان‌رده خود به نام پیکسل ۴a رونمایی کرده است. در این مطلب قصد داریم این دو گوشی رقیب را با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام‌یک از آن‌ها حرف بیشتری برای گفتن دارند.

طراحی و نمایشگر

آیفون SE 2020 از لحاظ طراحی مشابه آیفون مربوط به سه سال قبل است. اما همین موضوع باعث شده این گوشی ظاهر کلاسیکی پیدا کند و اندازه کوچک آن هم مورد توجه کاربران طرفدار گوشی‌های کوچک قرار می‌گیرد. در ضمن بخشی از کاربران علاقه چندانی به سیستم تشخیص چهره ندارند و ترجیح می‌دهند همچنان از حسگر اثر انگشت فیزیکی بهره ببرند.

اما پیکسل ۴a در کل طراحی مدرن‌تری دارد. از یک طرف با نمایشگر کم‌حاشیه حفره‌دار مواجه هستیم که به ویژگی مشترک بسیاری از گوشی‌های اندرویدی بدل شده است. از طرف دیگر در پنل پشتی آن فقط یک دوربین دیده می‌شود که در دنیای اندروید به سختی می‌توان گوشی مجهز به فقط یک دوربین اصلی را پیدا کرد. از دیگر ویژگی‌های مربوط به طراحی این گوشی نباید وجود حسگر اثر انگشت فیزیکی در پنل پشتی و جک هدفون را از قلم بیندازیم.

بحث طراحی گوشی یک موضوع کاملا سلیقه‌ای است ولی در کل می‌توان گفت که پیکسل ۴a با توجه به طراحی مدرن‌تری که دارد، احتمالا می‌تواند نظر افراد بیشتری را جلب کند. همچنین باید خاطرنشان کنیم آیفون SE 2020 از نمایشگر ۴.۷ اینچی بهره می‌برد ولی پیکسل ۴a مجهز به نمایشگر ۵.۸۱ اینچی است. با وجود این اختلاف در اندازه نمایشگر، اندازه کلی بدنه آن‌ها تفاوت چندانی ندارند. از طرف دیگر، بدنه آیفون SE 2020 مبتنی بر شیشه و فلز است ولی پیکسل ۴a از بدنه پلی‌کربنات بهره می‌برد.

همچنین نباید تفاوت تکنولوژی نمایشگر آن‌ها را از قلم بیندازیم. نسل جدید آیفون SE با نمایشگر LCD عرضه شده ولی پیکسل ۴a از نمایشگر اولد باکیفیتی بهره می‌برد که به‌خصوص در میان گوشی‌های میان‌رده، حرف زیادی برای گفتن دارد.

عملکرد و عمر باتری

اگرچه آیفون SE 2020 طراحی قدیمی دارد، ولی از لحاظ سخت‌افزاری گوشی بسیار قدرتمندی محسوب می‌شود. این گوشی با وجود قیمت پایینی که دارد، از همان تراشه مدل‌های پرچم‌دار آیفون بهره می‌برد. اپل در زمینه‌ی مدیریت حافظه رم عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد و به همین خاطر ۳ گیگابایت حافظه رم این گوشی اصلا مشکل‌زا نیست.

از طرف دیگر، گوگل برای پایین نگه داشتن هزینه‌های ساخت پیکسل ۴a از تراشه میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۳۰G استفاده کرده است. در کنار آن باید به ۶ گیگابایت حافظه رم و تجربه نرم‌افزاری مناسب هم اشاره کنیم که در نهایت عملکرد مناسبی را به ارمغان می‌آورند.

با توجه به اختلاف ظرفیت باتری، تفاوت عمر باتری این دو گوشی طبیعی محسوب می‌شود. نسل جدید آیفون SE از باتری ۱۸۲۱ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و پیکسل ۴a مجهز به باتری ۳۱۴۰ میلی‌آمپر ساعتی است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، عمر باتری آیفون و پیکسل به ترتیب ۴.۵ ساعت و ۶.۵ ساعت است که در کل این یعنی با استفاده معمولی، باتری هر دو می‌توانند یک روز دوام بیاورند ولی شاید برخی کاربران از این لحاظ با مشکل مواجه شوند. یک مزیت مهم آیفون SE 2020 در این زمینه، پشتیبانی آن از شارژ بی‌سیم است. اما گوشی میان‌رده پیکسل ۴a از این قابلیت بهره نمی‌برد.

نرم‌افزار

در زمینه‌ی مقایسه نرم‌افزار، رقابت قدیمی بین اندروید و iOS وارد عمل می‌شود. رویکرد گوگل در قبال اندروید شاید نتواند نظر برخی از کاربران معمولی را جلب کند، اما در هر صورت اندروید خام به دلیل سبکی و سادگی از لحاظ عملکرد حرف زیادی برای گفتن دارد. همچنین پیکسل ۴a به برخی ویژگی‌های اختصاصی گوشی‌های پیکسل مانند نسخه جدید گوگل اسیستنت، قابلیت‌های Call Screening، Now Playing، Google Recorder و نسخه جدید اپلیکیشن دوربین گوگل دسترسی دارد.

آیفون SE جدید در حال حاضر از iOS 13 بهره می‌برد ولی نسل بعدی این سیستم‌عامل به لطف دریافت ویژگی‌هایی مانند app library، ویجت‌های هوم اسکرین، تصویر در تصویر و دیگر موارد بیش از پیش به اندروید شباهت پیدا می‌کند.

مقایسه اندروید در برابر iOS هیچ‌گاه برنده مشخصی ندارد و نتیجه نهایی تا حد زیادی به اکوسیستمی بستگی دارد که کاربران از آن استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، آیفون‌ها به دریافت چندین نسخه جدید iOS شهرت دارند ولی گوشی‌های پیکسل طبق اعلام گوگل دو و احتمالا سه نسخه جدید اندروید را دریافت می‌کنند. باید خاطرنشان کنیم iOS 14 حتی برای آیفون ۶ اس که ۵ سال قبل عرضه شده، ارائه خواهد شد.

دوربین

هر دو گوشی از دوربین اصلی و یک دوربین سلفی بهره می‌برند. در پنل پشتی پیکسل ۴a یک دوربین ۱۲.۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود و نسل جدید آیفون SE هم مجهز به دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی است.این دو گوشی همچنین به ترتیب از دوربین سلفی ۸ و ۷ مگاپیکسلی بهره می‌برند.

در ادامه می‌توانید تصویری از یک خانه را مشاهده کنید که در تاریکی ثبت شده است. در عکس پیکسل ۴a (سمت راست) شاهد شفافیت مناسب و فقدان نویز هستیم ولی در عکس آیفون SE (سمت چپ) بخش زیادی از جزییات دیده نمی‌شود. روی هم رفته حالت شب دوربین پیکسل ۴a نقطه قوت آن محسوب می‌شود.

از لحاظ حالت پرتره، هر دو دوربین به‌صورت نرم‌افزاری چنین کاری را انجام می‌دهند ولی نتیجه نهایی تفاوت زیادی دارد. در عکس پیکسل ۴a (سمت راست) تصویر کمی کراپ می‌شود تا به‌نوعی کارکرد لنز تله‌فوتو شبیه‌سازی شود و در تصویر آیفون SE (سمت چپ) با عکس وایدتری مواجه هستیم. از لحاظ ثبت جزییات چهره، روی هم رفته پیکسل ۴a عملکرد بهتری دارد و عملکرد آن‌ها از نظر تشخیص لبه‌های سوژه و جدا کردن آن از پس زمینه، مشابه یکدیگر است.

در نهایت می‌توانید عکسی از گل آفتاب‌گردان را مشاهده کنید. عکس آیفون SE (سمت چپ) طبیعی‌تر است ولی عکس دوربین پیکسل ۴a (سمت راست) به لطف رنگ‌های جذاب و کنتراست بهتر در کل جذابیت بیشتری دارد.

مقایسه قیمت

مدل ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی آیفون SE 2020 به ترتیب با قیمت ۳۹۹، ۴۴۹ و ۴۹۹ دلار روانه‌ی بازار شده‌اند. از طرف دیگر، کاربران برای خرید پیکسل ۴a تنها باید به ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بسنده کنند که این گوشی قرار است از تاریخ ۲۰ آگوست با قیمت ۳۴۹ دلار به دست کاربران برسد.

سخن آخر

هر دو گوشی از قیمت مناسب و اندازه کوچکی بهره می‌برند و مزایای زیادی به ارمغان می‌آورند. اگرچه پیکسل ۴a قیمت ارزان‌تری دارد، ولی از طرف دیگر آیفون SE از بدنه شیشه‌ای، شارژ بی‌سیم، مقاومت در برابر نفوذ آب و تراشه پرچم‌دار بهره می‌برد و به همین خاطر نمی‌توان جذابیت آیفون SE را کتمان کرد. اما پیکسل ۴a مجهز به نمایشگر اولد باکیفیت و دوربین بهتری است.

در مورد این دو گوشی چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما کدام‌یک برای کاربران جذابیت بیشتری دارند؟ نظر خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

