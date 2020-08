سامسونگ از گلکسی واچ ۳ رونمایی کرد

بعد از انتشار گزارش‌ها و تصاویر مختلف، لحظاتی پیش سامسونگ رسما از نسل جدید ساعت هوشمند خود به نام گلکسی واچ ۳ در مراسم Unpacked امروز که به صورت آنلاین برگزار شد رونمایی کرد.

این ساعت هوشمند جدید در دو اندازه‌ی ۴۱ و ۴۵ میلی‌متری و با نمایشگر ۱.۲ و ۱.۴ اینچی عرضه خواهد شد. در هر دوی این مدل‌ها، سامسونگ از دکمه‌ی چرخان در دور صفحه‌ی نمایشگر جهت کار با گلکسی واچ ۳ استفاده کرده است. علاوه‌بر این دکمه‌ی چرخان، کاربران برای استفاده از قابلیت‌های متنوع گلکسی واچ ۳ می‌توانند از دو دکمه‌ی استوانه‌ای شکل تعبیه شده در کنار ساعت هم استفاده کنند.

سامسونگ در گلکسی واچ ۳ توجه ویژه‌ای را به سلامت کاربر داشته است و این ساعت با استفاده از سنسورهای به کار رفته در آن قادر است که اطلاعاتی مانند فشار خون، ضربان قلب و همچنین نوار قلب را به منظور بررسی سلامت قلب کاربر نشان دهد. علاوه‌بر این ویژگی‌ها، ساعت جدید سامسونگ به قابلیت تشخیص سقوط کاربر هم مجهز شده است.

این مطلب در حال بروزرسانی است …

