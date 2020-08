مدت زمان نسبتا زیادی است که شایعه وجود گوشی میان‌رده ال جی Q92 5G سر زبان‌ها افتاده اما اینطور که به نظر می‌رسد به زودی شاهد رونمایی از این محصول خواهیم بود چرا که اخیرا مشخصات سخت‌افزاری این گوشی به همراه تصویر آن لو رفت.

ال جی در ساخت گوشی‌های هوشمند فراز و نشیب‌های زیادی داشت. بعد از شکست سنگین در زمان ال جی جی ۴ و جی ۵، این شرکت کره‌ای هیچ وقت نتوانست مثل گذشته موفق باشد و در حال حاضر هم شرایط خوبی به نسبت رقبا ندارد. با این حال آن‌ها تسلیم نشده و هر سال شاهد این هستیم که گوشی‌های مختلفی راهی بازار می‌کنند.

یکی از جدیدترین گوشی‌های این شرکت، ال جی Q92 5G است که البته هنوز وارد بازار نشده اما روز گذشته افشاگری با نام Abhishek Yadav، مشخصات فنی این محصول را به همراه تصویری از آن منتشر کرد که نشان می‌دهد نماینده جدید ال جی، یک میان‌رده قدرتمند است.

ال جی Q92 5G از نمایشگر ۶.۶۷ اینچی حفره‌ای با وضوح +FHD بهره می‌برد. دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی این گوشی در حفره‌ای درست در مرکز نمایشگر قرار گرفته که معمولا در گوشی‌های سامسونگ شاهد چنین طراحی هستیم. قلب تپنده این گوشی مطابق انتظار اسنپدراگون ۷۶۵G است که به همراه ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، ترکیب سخت‌افزاری خوبی را به عنوان یک میان‌رده تشکیل می‌دهند.

گوشی ال جی Q92 5G با اندروید ۱۰ و ۶ گیگابایت رم در گیک‌بنچ دیده شد

روی پنل پشتی، شاهد حضور ۴ دوربین هستیم که قدرتمندترین آن‌ها سنسوری به بزرگی ۴۸ مگاپیکسل داشته و به عنوان دوربین اصلی فعالیت می‌کند. دوربین دوم، یک لنز فوق عریض ۸ مگاپیکسلی است و در کنار آن هم یک سنسور سنجش عمق ۵ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی قرار دارند.

حسگر اثر انگشت این گوشی برخلاف بسیاری از میان‌رده‌های کنونی، با کلید پاور ادغام شده که ظاهرا طرفداران بیشتری هم دارد. ال جی Q92 5G حدودا ۸.۴۹ میلی‌متر ضخامت و ۱۹۳ گرم وزن دارد که برای یک گوشی ۶.۶۷ اینچی کمی بیشتر از رقبا با اندازه مشابه است. برای مثال گلکسی A71 به عنوان یک گوشی ۶.۷ اینچی تنها ۷.۷ میلی‌متر ضخامت و ۱۷۹ گرم وزن دارد. با این حال نمی‌توان این موضوع را نقطه ضعف بزرگی در نظر گرفت.

ال جی برای این گوشی یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته که قضاوت در رابطه با عملکرد آن باید بعد از بررسی‌های دقیق انجام گیرد. اما با توجه به مشخصات سخت‌افزاری، روی کاغذ، بعید به نظر می‌رسد عملکرد خوبی را از این باتری شاهد باشیم. همچنین در بخش نرم‌افزار هم شاهد حضور اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری LG’UX هستیم و این یعنی ال جی حتما امسال از این گوشی رونمایی می‌کند.

البته اینکه شرکت کره‌ای چه قیمتی برای این محصول در نظر گرفته یا اینکه دقیقا چه زمانی قصد دارد آن را راهی بازار کند هنوز مشخص نیست اما انتظار می‌رود در هفته‌های آتی به پاسخ همه این پرسش‌ها دست پیدا کنیم.

گوشی‌های میان‌رده ال جی به زودی با اینترنت ۵G راهی بازار می‌شوند

منبع: GSMArena

The post مشخصات سخت‌افزاری گوشی ال جی Q92 5G لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala