گوگل ساعاتی قبل دعوتنامه مربوط به مراسم رونمایی از محصولات جدید خود را برای رسانه‌ها ارسال کرد. طبق این دعوتنامه، در تاریخ ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) گوشی‌های پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G، نسل جدید اسپیکر هوشمند و کروم‌کست معرفی خواهند شد.

گوگل مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G در کنار یکدیگر معرفی خواهند شد که تا حالا اطلاعات و تصاویر زیادی از این گوشی‌ها فاش شده است. از طرف دیگر، اگرچه در دعوتنامه به نام کروم‌کست اشاره شده، ولی احتمالا این همان کروم‌کست همیشگی نخواهد بود و گفته می‌شود گوگل قصد دارد از یک گجت مبتنی بر اندروید تی‌وی رونمایی کند.

در رابطه با اسپیکر هوشمند هم باید انتظار نسل جدید گوگل هوم را داشته باشیم که چند سال قبل عرضه شده است. البته با توجه به بهره‌گیری اسپیکرهای جدید گوگل از برند «نست» (Nest)، بدون شک این اسپیکر هم از برند موردنظر بهره خواهد برد.

در هر صورت طی روزهای آینده به احتمال زیاد اطلاعات بیشتری در مورد این گجت‌ها فاش خواهد شد. اما فعلا باید تا روز ۹ مهر منتظر بمانیم تا ببینیم گجت‌های جدید گوگل چه ویژگی‌هایی را به ارمغان می‌آورند.

