ساعاتی قبل اپل در جریان مراسم Time Flies از تراشه ۵ نانومتری A14 Bionic رونمایی کرد که برای نخستین بار همراه با نسل جدید آیپد ایر به دست کاربران می‌رسد. باید خاطرنشان کنیم معمولا جدیدترین تراشه پرچم‌دار اپل در کنار آیفون‌های جدید معرفی می‌شود ولی حالا این تراشه زودتر از خانواده آیفون ۱۲ معرفی شده است.

A14 Bionic نخستین تراشه ۵ نانومتری جهان محسوب می‌شود و از ۱۱.۸ میلیارد ترانزیستور بهره می‌برد که ۴۰ درصد بیشتر از نسل قبلی این تراشه به حساب می‌آید. به گفته اپل، این تراشه قادر به پردازش حداکثر ۱۱ تریلیون عملیات در ثانیه است. از دیگر ویژگی‌های این تراشه می‌توانیم به بخش پردازش عصبی ۱۶ هسته‌ای اشاره کنیم که می‌تواند پردازش‌های مربوط به یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی را با سرعت بیشتری انجام دهد.

این تراشه دارای پردازنده ۶ هسته‌ای و پردازنده گرافیکی ۴ هسته‌ای است و در کمال تعجب اپل به جای مقایسه با نسل قبلی، آن را با تراشه A12 مقایسه کرده است. در هر صورت این تراشه در مقایسه با A12 از ۴۰ عملکرد بهتر در زمینه‌ی پردازنده و ۳۰ درصد توان بیشتر در زمینه‌ی پردازنده‌ی گرافیکی بهره می‌برد. اما با مقایسه A13 و A12، می‌توانیم تخمین بزنیم که جدیدترین تراشه پرچم‌دار اپل نسبت به نسل قبلی در زمینه‌ی پردازنده و پردازنده گرافیکی به ترتیب ۱۷ و ۸ درصد عملکرد بهتری به ارمغان می‌آورد.

از طرف دیگر باید به کاهش مصرف باتری هم اشاره کنیم که این موضوع تا حد زیادی به بهره‌گیری از فناوری ساخت ۵ نانومتری برمی‌گردد. به گفته اپل، آیپد ایر ۴ مجهز به این تراشه مانند نسل قبلی از عمر باتری ۱۰ ساعته بهره می‌برد. در هر صورت برای اظهارنظر دقیق‌تر مربوط به قدرت این تراشه، باید توان آن مورد بررسی گسترده قرار بگیرد تا ببینیم نسبت به نسل قبلی و البته رقبا چه حرفی برای گفتن دارد.

منبع: GSM Arena

The post اپل از تراشه ۵ نانومتری ‌A14 Bionic رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala