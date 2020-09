به ادعای وب‌سایت ۹۱mobile، سامسونگ قصد دارد تا اواخر این ماه، تعدادی گوشی میان‌رده از سری گلکسی اف (گلکسی F) رونمایی کند. محصولاتی که غول کره‌ای در ساخت آن‌ها توجه ویژه‌ای به دوربین داشته.

در حال حاضر سامسونگ در سبد محصولات خود، ۵ خانواده‌ی گلکسی نوت، گلکسی اس، گلکسی A، گلکسی M و گلکسی Z (گوشی تاشو) را در اختیار دارد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، قرار است به زودی سری جدیدی به این محصولات اضافه شود که گلکسی اف نام داشته و محصولات آن در محدوده‌ی قیمتی ۲۰۰ – ۲۷۵ دلار قرار می‌گیرند.

گفته می‌شود بازار هندوستان، هدف سامسونگ برای عرضه‌ی این محصولات است و مشخص نیست آیا شاهد فروش آن‌ها در بازارهای دیگر خواهیم بود یا خیر. سال گذشته، سامسونگ از برنامه‌های خود برای افزایش دو برابری فروش آنلاین گوشی‌های میان‌رده در هندوستان خبر داده بود و به نظر می‌رسد این استراتژی تاکنون نتایج خوبی را هم برای این شرکت در پی داشته. چرا که گوشی‌های سری M و A فروش بسیار موفقیت‌آمیزی را پشت سر گذاشتند که البته این روند به خاطر شیوع ویروس کرونا کمی با مشکل مواجه شد.

سامسونگ برای فروش گوشی‌های سری گلکسی اف هم فروش آنلاین را در سر دارد اما از آن جایی که گوشی‌های سری M که پیش‌تر فقط از طریق آمازون هندوستان و وب‌سایت رسمی سامسونگ به فروش می‌رسیدند و حالا در فروشگاه‌های فیزیکی نیز در دسترس قرار دارند، می‌توان نتیجه گرفت محصولات جدید هم بعد از مدتی کوتاه در فروشگاه‌های فیزیکی موجود شوند.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن در روز ۲ مهر معرفی می‌شود

سامسونگ در حال حاضر گوشی‌های میان‌رده‌ی خوب و متنوعی دارد اما افزودن یک خانواده‌ی دیگر با تمرکز بر قدرت دوربین می‌تواند همان چیزی باشد که بسیاری‌ها به آن نیاز دارند. مشابه سیاستی که شیائومی در ساخت می نوت ۱۰ در پیش گرفته بود. (پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰G، رم ۶ گیگابایتی و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی).

اگر غول کره‌ای همین سیاست را در پیش بگیرد، بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها جایگاه بزرگ‌ترین فروشنده گوشی هوشمند در جهان را به رقبا واگذار کند. طبق آمار موسسه Counterpoint، این شرکت اکنون در هندوستان با ۲۶ درصد سهم، در رتبه‌ی دوم از لحاظ فروش قرار دارد و باید دید آیا می‌تواند شیائومی را کنار بزند یا خیر.

هندوستان در حال حاضر سومین بازار بزرگ دنیا برای فروشنده‌های گوشی‌ به حساب می‌آید و جالب است بدانید از بین ۵ شرکت برتر حاضر در این بازار، ۴ شرکت متعلق به چین هستند اما در حال حاضر چین و هندوستان دچار تنش بزرگی هستند و اینطور که به نظر می‌رسد، حالا بهترین فرصت برای سامسونگ است تا بتواند فروش خود را در این کشور افزایش دهد.

آیا پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ به گوشی‌‌های میان‌رده تبدیل می‌شوند؟

