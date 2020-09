سامسونگ در حال کار روی ساخت سنسور مدت پرواز اختصاصی است

با توجه به اسناد دفتر مالکیت حقوق معنوی اتحادیه‌ی اروپا (EUIPO)، به نظر می‌رسد سامسونگ در حال کار روی ساخت سنسور مدت پرواز اختصاصی (ToF)، تحت عنوان ایزوسل ویژن است.

ماه گذشته خبری منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ نمی‌خواهد در گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۱ (اس ۳۰) از سنسور مدت پرواز (ToF) استفاده کند. این شرکت معتقد بود فناوری بکار گرفته شده در کهکشانی‌های مجهز به این سنسور، در حال حاضر به نسبت آنچه که رقیب قدرتمندش یعنی اپل در گوشی‌های خود استفاده می‌کند ضعیف‌تر است. چرا که سونی سنسورهای پیشرفته‌‌ی خود را طی قراردادی انحصاری تنها به اپل می‌فروشد. به همین خاطر سامسونگ تصمیم گرفت به ساخت سنسورهای اختصاصی روی بیاورد.

غول کره‌ای شاید به‌ اندازه‌ی سونی در ساخت سنسورهای باکیفیت تجربه نداشته باشد اما طی یکی دو سال اخیر از سنسورهای خوبی رونمایی کرد و به نظر می‌رسد اگر بخواهد به طور ویژه‌ روی ساخت سنسورهای مدت پرواز اختصاصی تمرکز کند، احتمالا می‌تواند پا به پای سونی نیز پیش برود.

سامسونگ از ۴ سنسور دوربین جدید رونمایی کرد

حال با ثبت نام تجاری این سنسور در دفتر مالکیت حقوق معنوی اتحادیه‌ی اروپا (سنسور ایزوسل ویژن)، به نظر می‌رسد سامسونگ رسما کار روی آن را آغاز کرده اما اینکه آیا این سنسور می‌تواند به خوبی آنچه که سونی برای اپل تولید می‌کند باشد، مسأله‌ای است که برای دانستن آن باید منتظر بمانیم.

همچنین اسناد مربوط به این سنسور نشان می‌دهد یکی از کاربردهای آن، تشخیص چهره است. بنابراین می‌توان انتظار داشت سامسونگ مانند رقیب کوپرتینویی خود، پرچم‌داران آینده‌اش را با قابلیت تشخیص چهره‌ی سه‌بعدی راهی بازار کند. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که هنوز هیچ خبر قطعی مبنی بر تجهیز پرچم‌داران آینده به سنسور مدت پرواز منتشر نشده.

سامسونگ در گوشی‌های سری نوت ۲۰ از این سنسور استفاده نکرد و به گزارش یک منبع کره‌ای، احتمالا در پرچم‌داران بعدی سری اس نیز شاهد حضور آن‌ نخواهیم بود. البته این خبر فعلا در حد یک شایعه است و نمی‌توانیم در رابطه با صحت آن نظر بدهیم. با این حال اگر فرایند تولید سنسور مدت پرواز سامسونگ موفقیت‌آمیز باشد، احتمال اینکه این شرکت از آن در نماینده‌های جدید خود استفاده کند بسیار زیاد خواهد بود.

گلکسی اس ۲۱ چه تغییراتی به نسبت سری اس ۲۰ خواهد داشت؟

