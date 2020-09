شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در حال کار کردن بر روی یک شارژر بدون سیم با قابلیت آهن‌ربایی برای آیفون ۱۲ است. به تازگی ویدیویی در اینترنت منتشر شده است که نمونه‌ی اولیه از این شارژر بدون سیم را نشان می‌دهد.

با توجه به این ویدیو می‌توانیم بگوییم که با شارژری بدون سیم با طراحی دایره شکل روبه‌رو هستیم که سفید رنگ است. علاوه‌بر این، تصاویر منتشر شده قسمتی برجسته و دایره‌ای شکل را در قسمت بالایی این شارژر، در محل اتصال آن به تلفن همراه، نشان می‌دهند.

با توجه به این تصاویر می‌توانیم بگوییم که به احتمال زیاد این شارژر بدون سیم جنسی فلزی خواهد داشت و در قسمت پشتی آن از پورتی با ۹ پین استفاده شده است.

گزارش‌های منتشر شده در رابطه با تلفن‌های همراه جدید اپل یعنی آیفون ۱۲ نشان می‌دهند که اپل قصد دارد در قسمت پشتی این تلفن همراه جدید، از سخت افزاری آهن‌ربایی مانند و دایره شکلی برای اتصال به شارژر‌های بدون سیم استفاده کند.

علاوه‌بر این، با توجه به پشتیبانی از استاندارد Q1، می‌توان آیفون‌های ۱۲ را با شارژرهای بدون سیم دیگر هم شارژ کرد.

پردازنده‌ی A14 در آیفون ۱۲ ممکن است آنقدر که انتظار دارید قدرتمند نباشد

منبع: GSMArena

The post تصاویر جدیدی از شارژر بدون سیم اپل برای آیفون ۱۲ منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala