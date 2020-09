می ۱۰ تی و می ۱۰ تی پرو (می ۱۰T) دو محصول مورد انتظار شیائومی هستند که قرار است امسال راهی بازار شوند و تاکنون خبرهای زیادی هم در رابطه با آن‌ها منتشر شده. مدتی پیش اما شنیدیم مدل پرو با قیمت ۶۹۹ یورو راهی بازار می‌شود اما اینطور که به نظر می‌رسد، قیمت نهایی کمتر خواهد بود.

گوشی‌های سری می شیائومی از لحاظ کیفیت ساخت و امکانات نرم‌افزاری در دسته‌ی بهترین محصولات بازار قرار می‌گیرند و کاربران بسیار زیادی هم در سرتاسر جهان دارند. با در نظر گرفتن محبوبیت بالای این گوشی‌ها، شیائومی تصمیم گرفت دهمین سری از آن‌ها را نیز تولید کند تا تنوع محصولات میان‌رده‌ی خود را در بازار به حداکثر برساند.

اما در رابطه با گوشی‌های سری می ۱۰ تی باید بگوییم امروز خبری منتشر شد مبنی براینکه مدل استاندارد با قیمت ۴۹۹ یورو و مدل پرو با قیمت ۵۹۹ یورو راهی بازار خواهند شد. این مقدار ۱۰۰ یورو کمتر از آن چیزی است که پیش‌تر اعلام شده بود. حتی این قیمت تصادفا ۱۰۰ یورو کمتر از آن چیزی است که با توجه به شایعات، وان پلاس برای گوشی وان پلاس ۸ تی در نظر گرفته. همین موضوع می‌تواند این گوشی را به انتخاب بسیار ارزشمندتری به نسبت رقبا تبدیل کند. در کنار این دو گوشی، می ۱۰ تی لایت را هم شاهد خواهیم بود که احتمالا ۳۲۹ یورو قیمت خواهد داشت.

پرچم‌دار بعدی شیائومی با نام می ۱۰T پرو وارد بازار جهانی خواهد شد

قدرتمندترین گوشی از این سری همانطور که از نامش پیداست، می ۱۰ تی پرو است که در نسخه‌ی پایه‌ی خود به ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی مجهز خواهد شد. شیائومی قصد دارد این مدل را با قیمت ۵۹۹ یورو راهی بازار کند اما مدل دیگر با حافظه‌ی داخلی ۲۵۶ گیگابایت، ۶۵۰ یورو قیمت‌گذاری می‌شود. همچنین انتظار می‌رود رنگ‌بندی جذابی را هم برای این محصول شاهد باشیم. چرا که اخیرا گفته می‌شد یکی از رنگ‌های این گوشی نقره‌ای رنگین‌کمانی است.

اخیرا خبری منتشر شد مبنی براینکه شیائومی قصد دارد دو گوشی ارزان قیمت با دوربین ۶۴ و ۱۰۸ مگاپیکسلی راهی بازار کند. یک کاربر در شبکه‌ی اجتماعی ویبو مدعی شد نام رمز مدل مجهز به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی Gauguin Pro است و این گوشی ارزان‌ترین محصول مجهز به چنین دوربینی خواهد بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت سری می ۱۰ تی، همان محصولاتی باشند که آن شخص در رابطه با آن‌ها صحبت می‌کرد.

با این حجم از شایعات و خبرهایی که به سرعت پیرامون سری می ۱۰ تی منتشر می‌شوند، به نظر می‌رسد به زودی شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود. اما از تاریخ دقیق آن فعلا بی‌خبریم.

گوشی ۵G جدید شیائومی به‌زودی و با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو راهی بازار می‌شود

