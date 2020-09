شرکت HMD Global که صاحب برند نوکیا محسوب می‌شود طی چند سال گذشته با عرضه‌ی گوشی‌های مقرون به صرفه جذاب توجهات زیادی را جلب کرده و در همین راستا ساعاتی قبل از دو گوشی نوکیا ۲.۴ و نوکیا ۳.۴ رونمایی کرد.

نوکیا ۳.۴

گوشی نوکیا ۳.۴ از تراشه پایین‌رده اسنپ‌دراگون ۴۶۰ بهره می‌برد که به گفته HMD، پردازنده آن حدود ۷۰ درصد سرعت بیشتری نسبت به پردازنده موجود در نوکیا ۳.۲ دارد. این گوشی مبتنی بر اندروید ۱۰ است ولی در آینده نزدیک آپدیت اندروید ۱۱ را دریافت می‌کند. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به ۳ و ۴ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش اشاره کنیم.

نمایشگر LCD این گوشی از اندازه ۶.۳۹ اینچی بهره می‌برد که در سمت چپ بخش فوقانی آن یک حفره توجه را جلب می‌کند. رزولوشن آن ۷۲۰p+ است و روشنایی این نمایشگر به ۴۰۰ نیت می‌رسد. در حفره موردنظر هم یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

در پنل پشتی نوکیا ۳.۴ شاهد تعبیه دوربین سه‌گانه هستیم که از دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، اولترا واید ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. در ضمن باید بگوییم که این گوشی از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد ولی کاربران می‌توانند از قابلیت تشخیص چهره هم استفاده کنند.

اگرچه باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی از شارژ ۱۰ وات پشتیبانی می‌کند، ولی در جعبه آن فقط یک شارژر ۵ وات قرار دارد. برای خرید مدل پایه که مبتنی بر ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی است، باید مبلغ ۱۵۹ یورو (۱۷۹ دلار) بپردازید. همچنین مدل‌های ۳/۶۴ گیگابایت و ۴/۶۴ گیگابایت هم روانه‌ی بازار خواهد شد که قیمت این مدل‌ها هنوز اعلام نشده است. این گوشی از ۲۶ اکتبر (۵ آبان) به دست کاربران می‌رسد.

نوکیا ۲.۴

گوشی نوکیا ۲.۴ همراه با نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD به دست کاربران می‌رسد که از رزولوشن ۷۲۰+ بهره می‌برد. انرژی آن از طریق باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ ۵ وات پشتیبانی می‌کند.

قلب تپنده آن تراشه هلیو P22 مدیاتک است که یک تراشه پایین‌رده محسوب می‌شود. در کنار این تراشه ۲ یا ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش تعبیه شده است. این گوشی مانند نوکیا ۳.۴ با اندروید ۱۰ روانه‌ی بازار می‌شود ولی در آینده نزدیک اندروید ۱۱ را دریافت خواهد کرد.

در پنل پشتی این گوشی دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. همچنین دوربین سلفی هم در بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل قرار دارد.گفتنی است در پایین ماژول دوربین، حسگر اثر انگشت فیزیکی توجه را جلب می‌کند.

قیمت مدل پایه این گوشی ۱۱۹ یورو (۱۳۹ دلار) است که با پرداخت این مبلغ مدل مبتنی بر ۲ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی نصیب کاربران می‌شود. این گوشی هم مانند نوکیا ۳.۴ از تاریخ ۲۶ اکتبر (۵ آبان) راهی بازار اروپا می‌شود.

