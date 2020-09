اپل به‌تازگی از اپل واچ سری ۶ رونمایی کرد و مثل همیشه iFixit دست‌بکار شد تا با کالبدشکافی این محصول، میزان سهولت تعمیرپذیری آن را مشخص کند که در نهایت امتیاز ۶ از ۱۰ به این ساعت هوشمند داده شد.

اپل واچ سری ۶ از لحاظ طراحی درونی، تفاوت‌هایی به نسبت سری ۵ داشت اما با کالبدشکافی مشخص شد سهولت تعمیرپذیری دو ساعت تقریبا مشابه است و به همین خاطر، نماینده‌ی جدید امتیاز مشابه ۶ از ۱۰ را در این زمینه دریافت کرد.

یکی از بزرگ‌ترین تغییراتی که بلافاصله بعد باز کردن اپل واچ سری ۶ به چشم می‌خورد، نبود سنسور مربوط به قابلیت لمس فشاری یا همان Force Touch است که بعد از سری آیفون XS و اپل واچ سری ۵، شاهد استفاده از آن در محصولات اپل نبودیم.

فضای خالی ایجاد شده در نتیجه‌ی حذف این سنسور، دست اپل را برای تعبیه‌ی باتری بزرگ‌تر، موتور ویبره و تعدادی سنسور از جمله سنسور سنجش اکسیژن خون باز گذاشت. همچنین در طراحی جدید، دسترسی به اجزا و قطعات داخلی نیز اندکی آسان‌تر شده.

باتری نسخه‌ی ۴۴ میلی‌متری اپل واچ سری ۶ حدودا ۳.۵ درصد از سری قبل بزرگ‌تر است که این میزان برای مدل ۴۰ میلی‌متری (به نسبت سری قبل) به ۸.۵ درصد می‌رسد. البته از لحاظ طول عمر نیز تفاوت چشم‌گیری را بین دو سری شاهد نبودیم.

اما حذف سنسور مربوط به لمس فشار نه تنها فضای کافی برای تعبیه‌ی قطعات و سنسورهای دیگر در اختیار اپل گذاشت بلکه تعمیرپذیری این محصول را نیز ساده‌تر کرد. اکنون تعمیرکاران به راحتی می‌توانند نمایشگر و باتری این محصول را تعویض کنند. اما از طرفی پیچ‌های کوچک و متعدد و کابل‌های انبوهی که مستقیما روی ماژول SIP نصب شده‌اند و اگر پاره شوند، تعمیرکار باید مجددا آن‌ها را لحیم کند، باعث شده iFixit نتواند امتیاز بیشتری به نسبت سری ۵ به این ساعت بدهد.

با این اوصاف امتیاز تعمیرپذیری ۶ از ۱۰ از نظر تعمیرکاران امتیاز مناسبی است و خریداران اپل واچ سری ۶ نباید نگرانی زیادی از بابت تعمیر این محصول داشته باشند.

