SSD 980 Pro با سرعت خواندن اطلاعات ۷ گیگابایت بر ثانیه رونمایی شد

سامسونگ از حافظه SSD جدید خودش به نام SSD 980 Pro رونمایی کرد. در این SSD جدید از درایو جدید و پیشرفته‌ی NVMe M.2 2280 PCIe 4.0 استفاده شده است که باعث خواهد شد سرعت نوشتن و خواندن اطلاعات در این SSD به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کند.

این SSD در ظرفیت‌های ۲۵۰ گیگابایتی، ۵۰۰ گیگابایتی و ۱ ترابایتی عرضه خواهد شد. اگر از این SSD که از رابط PCIe 4 پشتیبانی می‌کند در مادربرد‌هایی که از این رابط پشتیبانی می‌کنند، استفاده کنید، می‌توانید که اطلاعات خود را با سرعت شگفت انگیز ۷ گیگابایت بر ثانیه بخوانید و با سرعت ۵ گیگابایت بر ثانیه بر روی این SSD بنویسید.

البته باید به شما بگوییم که حتی اگر از این SSD جدید در مادربردهایی که از PCIe 4 هم پشتیبانی نمی‌کنند استفاده کنید، می‌توانید که به ماکزیمم سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات به ترتیب برابر با ۳٫۵ و ۳٫۴۵ گیگابایت بر ثانیه دست یابید.

همانند حافظه‌های SSD دیگر، ظرفیت‌های پایین Pro 980 دارایی اندکی سرعت کمتر در مقایسه با مدل‌هایی با ظرفیت بیشتر هستند. به عنوان نمونه در هنگام استفاده از رابط PCIe 3 ظرفیت یک ترابایتی این SSD می‌تواند که اطلاعات را با سرعت ۳٫۴۵ گیگابایت بر ثانیه بنویسد که این سرعت نوشتن اطلاعات در مدل ۵۰۰ و ۲۵۰ گیاگابایتی به ترتیب ۳٫۴ و ۲٫۷ گیگابایت بر ثانیه خواهد بود.

بررسی‌ها انجام شده توسط نشریه‌های معتبر علم و تکنولوژی نشان می‌دهد که این کمتر بودن سرعت نوشتن اطلاعات به دلیل استفاده از کانال‌های NAND کمتر در حافظه‌های SSD با ظرفیت کمتر است.

با وجود اینکه هنوز شاهد فراگیر شدن مادربردهایی که از PCIe 4 پشتیبانی کنند نیستیم، اما خرید این SSD انتخاب آینده نگرانه‌تری خواهد بود. البته می‌توانیم که از تمامی ویژگی‌های آن در مادربورد‌های پشتیبانی کننده از PCIe 3 هم استفاده کرد.

سامسونگ قصد دارد که این SSD جدید را در این ماه به بازار عرضه کند. قیمت در نظر گرفته برای ظرفیت‌های ۲۵۰ گیگابایت، ۵۰۰ گیگابایت و یک ترابایت به‌ ترتیب ۹۰، ۱۵۰ و ۲۳۰ دلار خواهد بود.

در کنار این مدل‌ها شاهد ارائه‌‌ی این SSD با ظرفیت ۲ ترابایت هم خواهیم بود که به احتمال زیاد تا قبل از پایان امسال به بازار عرضه خواهد شد. سامسونگ در رابطه با قیمت این مدل اطلاعاتی را منتشر نکرده است.

منبع: DPREVIEW

