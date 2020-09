کروم‌بوک‌ها اکنون به محصولاتی بسیار محبوب در بازار لپ‌تاپ‌های جان‌سخت و پریمیوم تبدیل شده‌اند. با موفقیت سیستم عامل کروم و رشد مداوم آن، به نظر می‌رسد که سال ۲۰۲۰ یک برهه زمانی ایده‌آل برای لپ‌تاپ گوگل پیکسل بوک ۲ خواهد بود.

زمانی که نخستین پیکسل بوک گوگل در سال ۲۰۱۷ از راه رسید، توانست تمجید منتقدین و همینطور مصرف‌کنندگان را برانگیزد. این لپ‌تاپ اگرچه محصولی واقعا خارق‌العاده بود، اما ۱۰۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده بود و به این ترتیب، مشتریانی که از توانایی‌های Chrome OS مطمئن نبودند، هیچ شانسی به آن ندادند.

اما اکنون زمانه عوض شده. کروم‌بوک‌های پریمیوم جای پای خود را در بازار پیدا کرده‌اند و بنابراین پیکسل بوک ۲ هم شانس به مراتب بیشتری نسبت به مدل قبلی خود در سال ۲۰۱۷ خواهد داشت. در این مقاله به مرور هرآن‌چیزی پرداخته‌ایم که راجع به این دستگاه می‌دانیم.

آیا اصلا پیکسل بوک ۲ وجود دارد؟

این احتمالا ساده‌ترین سوالی باشد که برایتان پیش آمده است: آیا اصلا قرار است شاهد عرضه پیکسل بوک ۲ باشیم؟ در حقیقت انتظار داشتیم مدل بعدی لپ‌تاپ گوگل طی سال گذشته میلادی عرضه شود و این اتفاق هم یک‌جورهایی افتاد: در قالب گوگل Pixelbook Go. البته که این یک میراث‌دار حقیقی برای مدل سال ۲۰۱۷ نبود.

گوگل ضمنا قبلا گوگل پیکسل اسلیت را هم عرضه کرده که یک تبلت هیبریدی مبتنی بر Chrome OS و شبیه به مایکروسافت سرفیس است. مشخصا این یکی هم قرار نبود نقش مدل جدید پیکسل بوک را ایفا کند. پیکسل اسلیت ضمنا در جلب توجه مخاطبان ناکام ماند و گوگل هم بعدا اعلام کرد که به صورت تمام و کمال از بازار تبلت‌ها خارج می‌شود.

با درنظرگیری توقف ساخت پیکسل اسلیت و همینطور زنده ماندن نام لپ‌تاپ‌های پیکسل با مدل گو در سال ۲۰۱۹، به نظر عرضه پیکسل بوک ۲ در آینده دور یا نزدیک اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در واقع اخیرا در شایعات شنیدیم که پیکسل بوکی که گوگل در دست ساخت دارد، با نام رمز «Halvor» شناخته می‌شود. این نامی با ریشه‌های نروژی است. اگر یادتان باشد، نام رمز نخستین لپ‌تاپ هم «Eve» بود و تشابه نام‌های رمز انتخاب شده، شاید نشان‌دهنده همان چیزی باشد که انتظارش را می‌کشیم.

تاریخ عرضه پیکسل بوک ۲

اگر امسال شاهد عرضه پیکسل بوک ۲ باشیم، قطع به یقین در جریان مراسم سخت‌افزار گوگل در فصل پاییز از آن رونمایی خواهد شد. گوگل معمولا در این فصل از اسمارت‌فون‌های خانواده پیکسل خود رونمایی می‌کند و برای مقایسه، نخستین پیکسل بوک هم در جریان رویداد ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ گوگل به جهان نشان داده شد. همین جریان با پیکسل اسلیت در سال ۲۰۱۸ و با Pixelbook Go در سال ۲۰۱۹ نیر تکرار شد. بنابراین منطقی خواهد بود که گوگل رویه چند سال پیش خود را در سال ۲۰۲۰ نیز ادامه دهد.

اما باید این را نیز در نظر داشت که پاندمی کرونا ویروس، تا حد زیادی در برنامه‌ریزی‌های شرکت‌های مختلف اختلال ایجاد کرده است. برای مثال گوگل عرضه موبایل Pixel 4a را چندین بار به تعویق انداخت. به این ترتیب، شاید گوگل برای معرفی یک مدل جدید از پیکسل بوک برنامه‌ریزی کرده باشد، اما چنین اتفاقی کاملا قطعی به حساب نمی‌آید.

ویژگی‌ها، مشخصات و طراحی

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های نخستین پیکسل بوک، نمایشگر لمسی‌اش بود که نسبت ابعاد ۳:۲ داشت. اکثر لپتاپ‌های امروزی با نمایشگرهایی عرضه می‌شوند که نسبت ابعاد ۱۶:۹ دارند، بنابراین پیکسل بوک خیلی سریع تبدیل به محصولی منحصر به فرد شد. آیا نسبت ابعاد نمایشگر در مدل بعدی نیز همین‌طور خواهد بود؟

اگرچه نمی‌توان چیزی را با قطعیت گفت، اما حدس می‌زنیم که پاسخ به این سوال منفی باشد. این را به آن خاطر می‌گوییم که پیکسل بوک گو -آخرین لپتاپ برند پیکسل- نمایشگری با نسبت ابعاد ۱۶:۹ داشت و واکنش منفی مصرف‌کنندگان به پیکسل اسلیت هم احتمالا اثبات کرده که مردم علاقه چندانی به نسبت ابعاد ۳:۲ ندارند. از سوی دیگر، این نسبت ابعاد به ترند خاصی هم تبدیل نشده و هیچ تولیدکننده دیگری از آن پیروی نکرده. بنابراین به نفع گوگل خواهد بود که حداقل برای باقی ماندن در رقابت هم که شده، دست به کارهای خرق عادت نزند.

پیکسل بوک جدید به احتمال فراوان دستگاهی پیشرفته خواهد بود، با کیفیت ساخت بسیار پریمیوم و لیست مشخصات بسیار قدرتمند. تمام تبلت‌ها و لپتاپ‌های پیکسل از پردازنده‌های اینتل بهره گرفته‌اند و انتظار می‌رود این ترند کماکان ادامه پیدا کند. پشتیبانی از استایلوس تقریبا قطعی است و برایمان جای تعجب نخواهد داشت اگر تکنولوژی‌های جدید مانند پشتیبانی از وای‌فای ۶، تاندربولت ۳ و چیزهایی از این دست، تبدیل به استانداردهایی تازه در دستگاه شوند. حتی در شایعات آمده که شاید نخستین دستگاه مجهز به USB 4.0، همین لپتاپ بعدی گوگل باشد.

و در نهایت باید افزود که گوگل حساب زیادی روی سرویس گوگل استیدیا باز کرده که سرویسی برای استریم بازی‌های ویدیویی است. جای تعجب نخواهد داشت اگر پیکسل بوک بعدی به بهینه‌ترین شکل ممکن برای استفاده از استیدیا طراحی شده باشد و این موضوع،‌ بسیاری از ابعاد مربوط به طراحی و مشخصات فنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر این موضوع صحت داشته باشد، تئوری‌مان راجع به نسبت ابعاد ۱۶:۹ نمایشگر هم درست از آب درخواهد آمد که برای تجربه بازی‌های ویدیویی ضروری است.

قیمت

همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم، نخستین پیکسل بوک به خاطر قیمت‌گذاری ۱۰۰۰ دلاری‌اش، مورد انتقادات فراوان قرار گرفت. با درنظرگیری این موضوع، می‌توان تصور کرد که گوگل این بار قیمتی مقرون به صرفه‌تر را برای پیکسل بوک ۲ برگزیند.

اما متاسفانه گوگل عادتی به انجام این کار ندارد. اگر این شرکت بخواهد پیکسل بوک ۲ را به عنوان یک پرچمدار پریمیوم برای Chrome OS معرفی کند، این دستگاه با همان قیمت ۴ رقمی به دست مشتریان خواهد رسید. و وجود پیکسل بوک گو هم این موضوع را منطقی‌تر می‌کند، چرا که در واقع از آن به عنوان راهی «ارزان» برای خرید یک پیکسل بوک یاد می‌شود.

ولی حداقل در حوزه موبایل‌های هوشمند، گوگل متوجه اشتباهات خود در قیمت‌گذاری شده است. تمام شایعات حکایت از این دارند که پیکسل ۵ با قیمت پایه به مراتب کمتری نسبت به پیکسل ۴ و پیکسل ۳ عرضه خواهد شد. بنابراین محتمل -هرچند بعید- است که گوگل قیمت پیکسل بوک ۲ را نیز اندکی دستخوش تغییر کند.

تا زمانی که چیزی دیگر به گوشمان برسد، فرض را بر این خواهیم گذاشت که پیکسل بوک ۲ در لحظه عرضه ۱۰۰۰ دلار قیمت دارد.

