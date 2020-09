وان پلاس ۸ تی به‌زودی رونمایی می‌شود و به همین خاطر تاکنون جزئیات زیادی از آن منتشر شد که از جمله آن‌ها می‌توان به شارژر سریع ۶۵ واتی اشاره کرد. شارژری که به ادعای وان پلاس می‌تواند باتری این گوشی را در مدت زمان ۳۹ دقیقه از صفر به ۱۰۰ برساند.

وان پلاس اوایل این هفته تیزری از گوشی وان پلاس ۸ تی با شارژر فوق سریع ۶۵ واتی منتشر کرد. این اولین باری است که شاهد استفاده از چنین شارژری در گوشی‌های این شرکت هستیم و به نوعی باید آن را برای وان پلاس، پیشرفتی انقلابی در نظر گرفت.

فناوری شارژ سریع Warp Charge 65، دو برابر از Warp Charge 30T سریع‌تر است. به ادعای شرکت چینی، این شارژر می‌تواند باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در مدت ۳۹ دقیقه به صورت کامل شارژ کند. همچنین در مدت ۱۵ دقیقه شارژ گوشی از ۰ به ۵۸ درصد می‌رسد و این می‌تواند در مواقعی که کاربران وقت کافی برای شارژ کامل گوشی خود ندارند بسیار مفید باشد.

وان پلاس برای تجهیز وان پلاس ۸ تی به چنین قابلیتی از سیستم باتری دوگانه استفاده کرده که در گوشی‌های سری اوپو فایند X2 شاهد بودیم. بدین ترتیب دو باتری با سرعت بیش از ۳۰ وات شارژ می‌شوند.

آمازون مشخصات و قیمت پرچم‌دار وان پلاس ۸T 5G را فاش کرد

پیت لاو، مدیرعامل وان پلاس در این رابطه می‌گوید:

ما غالبا در راستای ارائه‌ی تجربه‌ای لذت‌بخش روی گوشی‌های پرچم‌دار تلاش کردیم و اکنون با وان پلاس ۸ تی ۵G، رویکرد خود را در قبال شارژر‌های سریع تغییر داده‌ایم و شارژر سریع ۶۵ واتی جدید هم معنای جدیدی از سرعت شارژ را برای کاربران تداعی خواهد کرد.

خوشبختانه وان پلاس قصد دارد تغییراتی روی شارژر ۶۵ واتی جدید پدید بیاورد تا بدین ترتیب آن را با دیگر محصولات نیز سازگار کند. برای اینکار وان پلاس بالاخره ورودی USB-A را از سری شارژر حذف کرد و به‌جای آن USB-C را اضافه کرد و همچنین مدعی است کاربر می‌تواند دو برابر سریع‌تر از یک شارژر ۴۵ واتی، لپ تاپ یا دیگر گوشی‌ها را شارژ کند. بنابراین وان پلاس ۸ تی که از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد، با در اختیار داشتن شارژری با چنین سرعت درون جعبه، ارزش خرید بسیار بالایی پیدا می‌کند.

نماینده‌ی جدید شرکت چینی قرار است در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) راهی بازار شود. کاربران هندوستان نیز می‌توانند از ۲۵ سپتامبر (امروز) این محصول را پیش‌خرید کنند.

تیزر جدید گوشی وان پلاس ۸T به وجود مدل اولترا اشاره می‌کند

منبع: Android Central

The post شارژر ۶۵ واتی وان پلاس ۸ تی باتری این گوشی را در مدت ۳۹ دقیقه شارژ می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala