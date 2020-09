فناوری نمایشگرهای موبایل طی سال‌های گذشته تغییر گسترده‌ای نداشته و در این میان تکنولوژی نمایشگرهای انعطاف‌پذیر یک استثناء مهم محسوب می‌شود. در حال حاضر روزبه‌روز شمار بیشتری از گوشی‌ها حتی مدل‌های مقرون به صرفه هم به جای نمایشگرهای LCD به تکنولوژی اولد روی می‌آورند. با این حال، ظاهرا در آینده‌ی نزدیک شاهد مهاجرت بخش بزرگی از گجت‌ها به سمت نمایشگر مینی LED خواهیم بود.

طبق جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، اپل قصد دارد در سال ۲۰۲۱ بخش زیادی از آیپدها و مک‌بوک‌ها را همراه نمایشگر مینی LED راهی بازار کند. به نظر می‌رسد دو شرکت Epistar و Sanan Optoelectronics این نمایشگرها را تامین خواهند کرد. اگرچه برخی نگران قیمت بالای این نمایشگرها هستند، اما گفته می‌شود هزینه‌ی تولید نمایشگرهای موردنظر رو به کاهش است و به همین خاطر احتمالا در آینده‌ی نزدیک مورد استقبال شرکت‌های مختلفی قرار می‌گیرد.

این فناوری به نظر جذاب می‌آید، اما نمایشگر مینی LED دقیقا چیست و نسبت به دیگر فناوری‌ها مانند اولد و LCD چه مزایایی به ارمغان می‌آورد؟ در ادامه همراه ما باشید تا به این موضوع بپردازیم.

فناوری مینی LED چیست؟

این نام تا حد زیادی ماهیت فناوری موردنظر را نشان می‌دهد. مینی LED ها در اصل LED های بسیار کوچکی هستند که نور نمایشگر را تامین می‌کنند. ریشه‌ی این تکنولوژی به نمایشگرهای LCD برمی‌گردد. این نمایشگرها از یک منبع نور به‌عنوان نور پس‌زمینه استفاده می‌کنند اما در سال‌های اخیر این منبع نور برای اینکه بتواند عملکرد بهتری در زمینه‌های مختلف داشته باشد، به چندین بخش تقسیم می‌شود.

در حالی که معمولا این پنل نور در نمایشگرهای LCD در بهترین حالت از صدها بخش تشکیل شده، در نمایشگرهای مینی LED شاهد تعبیه هزاران بخش در قسمت نور پس‌زمینه هستیم. این بخش‌ها به‌لطف نوردهی موضعی یا Local Dimming می‌توانند کنتراست تصویر را بهبود ببخشند. در ضمن باید خاطرنشان کنیم دیودهای موجود در نمایشگرهای مینی LED هر کدام کمتر از ۰.۲ میلی‌متر اندازه دارند.

نوردهی موضعی فناوری بسیار مهمی برای نمایشگرهای LCD محسوب می‌شود زیرا در این نمایشگرها نشت نور منجر به کاهش جذابیت رنگ‌های سیاه و کنتراست کلی تصویر می‌شود. این در حالی است که نمایشگرهای اولد به دلیل اینکه هرکدام از پیکسل‌ها می‌توانند جداگانه خاموش و روشن شوند، رنگ‌های سیاه کاملا تیره‌ای نمایش می‌دهند. نوردهی موضعی یک روش ترکیبی است که می‌خواهد فناوری اولد را با پیچیدگی کمتر شبیه‌سازی کند.

بهره‌گیری از نور پس‌زمینه مبتنی بر هزاران بخش، منجر به نمایش رنگ‌های سیاه بسیار تیره‌تر، بهبود نسبت کنتراست و پنل‌های روشن‌تری می‌شود. چنین مشخصه‌هایی برای محتوای HDR اهمیت زیادی دارند. از آنجایی که محدودیت خاصی برای اندازه و تراکم نور پس‌زمینه وجود ندارد، نمایشگرهای بزرگ و کوچک برای بهره‌گیری از مینی LED با مشکل روبرو نمی‌شوند.

البته در این میان باید به محدودیت‌های مربوط به پنل کریستال مایع یا LCD اشاره کنیم که نور سفید پس‌زمینه را به رنگ‌ها تبدیل می‌کنند. اما چنین چیزی برای گجت‌های مصرفی کوچک‌تر مایه‌ی نگرانی نیست.

مینی LED در برابر میکرو LED

نمایشگرهای مینی LED و میکرو LED نسبت به یکدیگر تفاوت بسیار زیادی دارند. مینی LED در اصل همان نمایشگر LCD به حساب می‌آید ولی نور پس‌زمینه آن از دیودهای کوچک‌تری تشکیل شده است. اما میکرو LED نسخه تکامل یافته اولد به حساب می‌آید که از LED های قرمز، سبز و آبی رنگ بسیار کوچک‌تری بهره می‌برد.

به زبان ساده‌تر، در فناوری میکرو LED هر پیکسل نور خود را تولید می‌کند ولی در مینی LED، پنل LCD وظیفه‌ی فیلتر کردن نور پس‌زمینه را بر عهده دارد ولی روی هم رفته نور پس‌زمینه این نمایشگر نسبت به LCD های معمولی کنترل بیشتری به ارمغان می‌آورد.

به همین خاطر تولید نمایشگر مینی LED در مقایسه با میکرو LED بسیار ساده‌تر است و در نتیجه ارزان‌تر تمام می‌شود. اگرچه تا حالا چندین تلویزیون میکرو LED معرفی شده که تمام آن‌ها قیمت‌های بسیار بالایی دارند، اما بهره‌گیری از این تکنولوژی برای گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌ها که تراکم پیکسل بسیار بالایی دارد، کار بسیار مشکلی است.

از آنجایی که مینی LED نسبت به میکرو LED در زمینه‌ی تراکم پیکسل‌ها محدودیت خاصی ندارد، به همین خاطر برای نمایشگرهای کوچک‌تر فناوری مناسبی محسوب می‌شود. البته باید خاطرنشان کنیم چند تلویزیون مبتنی بر این فناوری هم راهی بازار شده است. نمایشگرهای میکرو LED در زمینه‌ی رنگ سیاه و نسبت کنتراست عملکرد بسیار بهتری دارد ولی این مزیت با پرداخت مبلغ بسیار بالاتری به دست می‌آید. نکته مهم این است که فاصله بین LCD و اولد با مینی LED کمتر می‌شود.

چرا این فناوری مورد استقبال اپل قرار گرفته است؟

نمایشگرهای اولد اگرچه بهتر از LCD هستند، اما در نهایت همچنان قیمت بالایی دارند. به همین خاطر و البته به دلایل دیگر، بسیاری از لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌ها ترجیح می‌دهند از این فناوری استفاده نکنند. میکرو LED هم اگرچه از مزایای مهمی بهره می‌برد اما فارغ از محدودیت‌های پیش روی آن، حتی برای اپل قیمت بسیار بالایی دارد.

اما نمایشگر مینی LED از یک طرف کیفیت تصویر و نسبت کنتراست قابل مقایسه با اولد را به ارمغان می‌آورد و از لحاظ حداکثر روشنایی می‌تواند عملکرد بهتری هم داشته باشد. اگرچه این نمایشگر در ابتدای راه قیمت بالایی دارد، اما با استقبال شرکت‌های دیگر از آن خیلی زود شاهد کاهش قیمت این فناوری خواهیم بود. این یعنی در آینده‌ی نزدیک فقط گوشی‌های بسیار ارزان‌قیمت همراه با نمایشگرهای LCD سنتی راهی بازار می‌شوند.

منبع: Android Authority

The post نمایشگر مینی LED چیست و چرا اپل می‌خواهد از این تکنولوژی استفاده کند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala