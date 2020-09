در حالی که بسیاری از کاربران و علاقه‌مندان به گوشی‌های هوشمند با فناوری‌های عجیب، تحت تاثیر گوشی‌های تاشو قرار گرفته‌اند، ال جی از محصولی کاملا متفاوت و البته جذاب رونمایی کرد؛ ال جی وینگ. گوشی هوشمندی که مانند محصولات تاشو از دو نمایشگر بهره می‌برد اما تا نمی‌شود، بلکه وظیفه‌ی نمایشگر ثانویه این است که در زوایای مختلف بچرخد. اگرچه ال جی وینگ گوشی شگفت‌انگیزی است و از مشخصات سخت‌افزاری مناسبی هم بهره می‌برد، اما شاید برای برخی‌ها این سوال پیش بیاید که آیا خرید آن منطقی است؟ عملکرد آن در دنیای واقعی چگونه است و اصلا چه کاری می‌توان با نمایشگر ثانویه‌ی آن انجام داد؟ در این مطلب به بررسی ال جی وینگ می‌پردازیم تا ببینیم هدف شرکت کره‌ای از ساخت آن چه بوده.

بررسی ال جی وینگ

طراحی

ال جی وینگ در حالت معمولی کاملا شبیه به یک گوشی عادی است. البته وجود نمایشگر ثانویه درست در پشت سر آن باعث شده ضخامت و وزن کلی دستگاه کمی بیشتر شود اما به خاطر اندازه‌ی خوب نمایشگر، در دست نگه داشتن آن آنقدرها مشکل نیست و حس نسبتا خوبی دارد.

این گوشی در رنگ‌بندی‌های مختلفی به فروش می‌رسد و از آن جایی که رنگ یک موضوع کاملا سلیقه‌ای است، نمی‌توانیم آن را نقطه ضعف یا قدرت دستگاه حساب کنیم. جز اینکه باید گفت رنگ‌هایی که ال جی برای نماینده‌ی خود در نظر گرفته مطابق انتظار زیبا هستند. پنل پشتی گوشی از جنس شیشه‌ی مات ساخته شده اما همچنان جاذب اثرانگشت است. هرچند شدت آن کمتر است.







در بخش پایینی گوشی، یک اسپیکر را شاهد هستیم که کیفیت نسبتا خوبی دارد. در کنار آن هم درگاه شارژر از نوع USB-C و میکروفون قرار گرفته‌اند. روی نمایشگر علی‌رغم وجود کمی فضا، دوربین سلفی تعبیه نشده. چرا که این دوربین در فریم بالایی محصول قرار گرفته و از مکانیزم پاپ آپ بهره می‌برد. اینطور که به نظر می‌رسد کلا قابلیت عادی در این گوشی وجود ندارد.

اما نکته‌ی نگران کننده در رابطه با طراحی این گوشی، فاصله‌ی کم بین نمایشگر چرخان و بدنه‌ی اصلی این گوشی است و این می‌تواند باعث ورود آسان گرد و خاک به درون آن باشد. البته اینکه ال جی به این قسمت ماجرا هم فکر کرده یا باید آن را یک نقطه ضعف اساسی بدانیم مسأله‌ای است که تنها زمان می‌تواند آن را مشخص کند. چرا که گرد و خاک به همین زودی‌ها به درون گوشی نفوذ نمی‌کند.

نمایشگر اصلی

می‌رسیم به اصلی‌ترین بخش ال جی وینگ یعنی نمایشگر آن. نماینده‌ی جدید ال جی از نمایشگری ۶.۸ اینچی از نوع POLED بهره می‌برد که گوشه‌های خمیده‌ای داشته و وضوح تصویر در آن به ۱۰۸۰ × ۲۴۶۰ می‌رسد. این نمایشگر اصلی گوشی است و اندازه‌ی بسیار مناسبی هم دارد. وقتی آن را بچرخانید، نمایشگر کوچک ۳.۹ اینچی را در زیر آن مشاهده خواهید کرد. همچنین در این حالت نمایشگر اصلی به حالت افقی در می‌آید.







نمایشگر ثانویه‌ی ال جی وینگ برای چه کاری استفاده می‌شود؟

ال جی این گوشی را با تمرکز بر مولتی تسکینگ طراحی کرده. نمایشگر ۳.۹ اینچی هم دقیقا برای همین منظور در نظر گرفته شده تا کاربر بتواند برنامه‌هایی که برای اجرا شدن نیازی به نمایشگر بزرگ ندارند را در آن به اجرا در بیاورد. مثلا اسپاتیفای، صفحه‌ی تنظیمات برای اعمال سریع یک سری تغییرات، تقویم و به طور کلی برنامه‌های این چنینی.

حتی می‌توانید تنظیمات گوشی را به گونه‌ای انجام دهید که اعلانات را روی نمایشگر کوچک دریافت کنید. بدین ترتیب هنگام تماشای فیلم یا انجام هر فعالیتی دیگر، اعلانات برایتان مزاحمت ایجاد نمی‌کنند. همچنین می‌توانید میان‌بری از دو برنامه تشکیل دهید تا هربار با یک ضربه هر دوی آن‌ها را روی دو نمایشگر اجرا کنید.

ال جی همچنین مرورگر اینترنت گوشی خود را به گونه‌ای طراحی کرده که کاملا با دو نمایشگر سازگار است. بدین ترتیب که مثلا به صورت خودکار ویدیویی در نمایشگر اصلی اجرا کرده، در حالی که در نمایشگر ثانویه می‌توانید در بین دیگر تب‌ها سوییچ کنید. قابلیت‌ها با دیگر گوشی‌های معمولی مشابه است، اما فرایند انجام دادن آن‌ها با سهولت بسیار بیشتری صورت می‌گیرد.

علاوه بر این، برنامه‌هایی وجود دارند که می‌توانند از دو نمایشگر استفاده کرده و تجربه‌ی کاربری را بهبود ببخشند. مثلا اگر مشغول تماشای ویدیویی در یوتیوب باشید، از طریق نمایشگر ثانویه می‌توانید آن را کنترل کنید. برای مثال ویدیو را جلو ببرید و یا میزان روشنایی را تغییر دهید بدون اینکه به لمس صفحه‌ی اصلی نیازی باشد.

همین شرایط برای انجام بازی‌ها نیز صدق می‌کند. ال جی برای کاربران برنامه‌ی Game Launcher را با یک سری گزینه‌ها برای بهینه‌سازی طراحی کرده که در نمایشگر ثانویه به اجرا در می‌آیند در حالی که نمایشگر اصلی، صفحه‌ی بازی را به نمایش در می‌آورد. ال جی همچنین طی همکاری با توسعه دهندگان آسفالت ۹، این بازی را به گونه‌ای برای وینگ بهینه کرده که کاربر می‌تواند نقشه و دیگر گزینه‌های رابط کاربری بازی را در نمایشگر ۳.۹ اینچی داشته باشد در حالی که ۶.۸ اینچ نمایشگر به صورت کامل در اختیار بازی قرار می‌گیرد.

البته باید به این نقطه ضعف اساسی هم اشاره کنیم که انجام بازی در چنین حالتی بسیار سخت است. شاید در دقایق ابتدایی حس خوبی داشته باشید اما این فرایند بعد از مدتی طولانی‌تر خسته کننده می‌شود چون نگه داشتن گوشی در این حالت تعادل خوبی را برای انجام بازی بوجود نمی‌آورد چرا که باید یک نمایشگر فوق‌العاده باریک را در دست نگه دارید در حالی که بخش سنگین گوشی دقیقا در قسمت بالا (نمایشگر ثانویه) وجود دارد.

اگر امکان چسباندن جوی‌استیک به گوشه‌های نمایشگر کوچک وجود داشت، می‌توانستیم بگوییم انجام بازی‌های اکشن با ال جی وینگ بسیار لذت بخش می‌شد. بدین ترتیب کاربر هم می‌توانست نقشه را در نمایشگر ثانویه داشته باشد و هم بازی را به صورت تمام صفحه روی نمایشگر اصلی دنبال کند.

ویدیوی جدید از گوشی ‌LG Wing نحوه‌ی بازی کردن با آن را نمایش می‌دهد

دوربین

اما بررسی ال جی وینگ هنوز تمام نشده. تا به این جای کار می‌توان گفت ال جی عملکرد خوبی در طراحی چنین محصولی آن هم برای اولین بار داشت. اما سوال اینجاست که در استفاده‌‌های معمولی نظیر عکاسی و فیلم‌برداری، انجام بازی و مواردی از این دست، عملکرد این گوشی چگونه است؟

با دوربین شروع می‌کنیم. روی پنل پشتی این گوشی ۳ دوربین تعبیه شده که به ترتیب از سنسورهای ۶۴، ۱۳ و ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برند. جالب اینجاست که دوربین‌های ۱۲ و ۱۳ مگاپیکسلی هر دو وظیفه‌ی عکاسی فوق عریض را دارند منتها یکی از آن‌ها از محدوده‌ی دید ۱۱۷ درجه‌ای و دیگری از محدوده‌ی دید ۱۲۰ درجه‌ای برخوردار است. وقتی نمایشگر ثانویه‌ی گوشی را بچرخانید و برنامه‌ی دوربین را باز کنید، تنها دوربینی که به آن دسترسی خواهید داشت، فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با زاویه دید ۱۲۰ درجه است.

تجربه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری با این گوشی کاملا مشابه در اختیار داشتن یک گیمبال است. ناگفته نماند دوربین اصلی این گوشی از لرزشگیر اپتیکال هم بهره می‌برد بنابراین خیالتان از بابت ثبت بدون لرزش لحظات به‌یادماندنی راحت خواهد بود.

اما نقش نمایشگر ثانویه در عکاسی این است که وقتی برنامه‌ی دوربین را باز کنید، (تنها دوربین ۱۲ مگاپیکسلی در دسترس است) گزینه‌های کنترلی دوربین روی این صفحه به نمایش در می‌آیند. همچنین یک جوی‌استیک مجازی نیز درون صفحه وجود دارد تا به کمک آن بتوانید نمای دوربین را بچرخانید. حالت قفل (Lock Mode) هم به شما این اجازه را می‌دهد نمای دوربین را قفل کنید بدین ترتیب لرزش‌ها و تکان‌های ناخواسته، تاثیری روی کیفیت نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها، سه حالت متفاوت برای حالت‌های مختلف لرزشگیر هم وجود دارد که عملکرد دقیق آن‌ها باید در بررسی کامل ال جی وینگ تست شود.

با این حال باید گفت در شرایط نوری مساعد، عملکرد این دوربین ۱۲ مگاپیکسلی بسیار عالی است و در حد و اندازه‌های خود می‌تواند کاربر را راضی نگه دارد. اما در نور کم، وجود نویز کاملا محسوس است. البته این گوشی یک پرچم‌دار نیست و انتظاری بیشتری هم از آن نداشتیم.

اما در رابطه با دوربین‌های ۶۴ و ۱۳ مگاپیکسلی این محصول باید بگوییم که متاسفانه وقت کافی برای عکاسی و بررسی نمونه‌های ثبت شده نبود اما از قابلیت‌های سنسور اصلی می‌توان به بزرگ‌نمایی ۲ برابری به شکل کراپ شده اشاره کرد. چون ال جی وینگ از دوربین تله‌فوتو بهره نمی‌برد، بنابراین سنسور ۶۴ مگاپیکسلی با کراپ (برش) تصویر این وظیفه را انجام می‌دهد. آن هم نه به شکل واقعی، بلکه شبیه‌سازی شده. سنسور ۱۳ مگاپیکسلی نیز فوق عریض بوده و می‌تواند ۱۱۷ درجه را پوشش دهد.

در نهایت می‌رسیم به دوربین سلفی که با سنسوری به بزرگی ۳۲ مگاپیکسل، روی فریم بالایی نمایشگر ثانویه تعبیه شده. این دوربین از مکانیزم پاپ آپ بهره می‌برد. اگر بخواهیم با توجه به مشخصات روی کاغذ نظر بدهیم، باید بگوییم این دوربین می‌تواند عملکرد نسبتا خوبی از خود به نمایش بگذارد. می‌گوییم نسبتا خوب چون در فیلم‌برداری، وضوح تصویر آن به FHD و سرعت نیز به ۳۰ فریم بر ثانیه محدود می‌شود.

ال جی وینگ همچنین از حالت دوربین دوگانه بهره می‌برد (Dual Camera Mode). به این معنی که می‌توانید به صورت همزمان با دوربین سلفی و دوربین اصلی گوشی فیلم‌برداری کنید. قابلیتی که بیشتر برای تولید کنندگان محتوا مناسب است که می‌خواهند در لحظه‌‌ی ضبط ویدیو، با مخاطبین نیز صحبت کنند. البته با این قابلیت می‌توان کارهای جالب دیگر هم انجام داد که این موضوع بستگی به خلاقیت کاربر دارد.

مشخصات سخت‌افزاری

ال جی وینگ محصول زیبا و هیجان‌انگیزی است اما در بخش سخت‌افزاری شاهد استفاده از پردازنده‌‌ی میان‌رده هستیم. البته این کار ال جی بسیار هوشمندانه بوده چرا که این گوشی اولین تجربه‌ی این شرکت در ساخت چنین محصولاتی است و بهتر بود تا جایی که امکان دارد هزینه‌ی ساخت آن پایین بماند تا در صورت رضایت کاربران، نسخه‌های گران‌قیمت‌تر آن با بهبودی‌های فراوان راهی بازار شوند.

ال جی وینگ اما گوشی ضعیفی نیست. این محصول از پردازنده‌ی بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد که شاید رقیب خوبی برای اسنپدراگون ۸۶۵، اگزینوس ۹۹۰ و پردازنده‌های هم‌رده با این‌ها نباشد اما برای رسیدگی به امور روزانه، انجام بازی‌های سنگین و مواردی از این دست کاملا مناسب است. در کنار این پردازنده ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم قرار گرفته که حتی در سال ۲۰۲۰ هم فراتر از نیاز کاربران است. حافظه‌ی داخلی این گوشی در بازارهای بین‌المللی، ۱۲۸ گیگابایت است اما این محصول در آمریکا در نسخه‌ی ۲۵۶ گیگابایتی نیز در دسترس قرار دارد.

شاید ال جی برای اینکه بتواند تعداد زیادی از این گوشی را به فروش برساند، یک سری قابلیت‌های خوب را در آن قرار نداده باشد اما همچنان با محصولی طرف هستیم که از هر لحاظ می‌تواند نیاز کاربران را برطرف کند. البته فعلا به خاطر بهره‌مندی از نسخه‌ی اولیه‌ی رابط کاربری، یک سری مشکلات ریز و درشت در آن دیده می‌شود که طبیعی است و با بروزرسانی‌های بعدی به صورت کامل برطرف خواهد شد.

قیمت و تاریخ عرضه‌ی رسمی ال جی وینگ

متاسفانه ال جی در رابطه با برنامه‌های خود برای عرضه‌ی این گوشی صحبتی نکرده اما با توجه به گزارشات اخیر، از قیمت آن تا حدودی مطلع هستیم. اینطور که به نظر می‌رسد این گوشی با قیمت حدودا ۱۰۰۰ دلار راهی بازار می‌شود و خود ال جی نیز این موضوع را تایید کرد. با توجه به مشخصات سخت‌افزاری و طراحی منحصر بفرد، چنین قیمتی مناسب است.

در این مطلب به بررسی اولیه‌ی ال جی وینگ پرداختیم و مسلما زود است بخواهیم در رابطه با آن قضاوت کنیم. اما با همه‌ی این تفاسیر، فکر می‌کنید در حال حاضر ترجیح این گوشی‌ها به گوشی‌های معمولی منطقی است؟

منبع: PhoneArena

The post بررسی اولیه‌ی ال جی وینگ، گوشی هیجان‌انگیز ال جی با نمایشگر چرخان appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala