گلکسی زد فلیپ ۲ احتمالا فصل سوم سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهد شد

گلکسی زد فلیپ فوریه‌ی امسال رونمایی شد؛ یعنی در فصل اول سال جاری. بنابراین بسیاری‌ها گمان می‌کردند جانشین آن در همین حوالی در سال بعد رونمایی می‌شود. اما طبق گفته‌ی راس یانگ، ظاهرا این اتفاق به این زودی‌ها رخ نخواهد داد.

راس یانگ، مدیرعامل شرکت Display Supply Chain Consultants اخیرا مدعی شده گلکسی زد فلیپ ۲ فصل سوم سال ۲۰۲۱ و به احتمال زیاد به همراه گلکسی نوت ۲۱ معرفی خواهد شد. البته اگر سامسونگ نخواهد تغییری در روند عرضه‌ی پرچم‌داران خود پدید بیاورد.

شنیده می‌شود سامسونگ می‌خواهد سری اس از پرچم‌داران خود با با قلم راهی بازار کند که شروع این اتفاق از سری اس ۲۱ خواهد بود. هدف از این کار، ادغام سری اس و نوت با یکدیگر و معرفی یک سری از پرچم‌داران معمولی در نیمه‌ی اول و گوشی‌های تاشو از خانواده‌ی زد (Z)‌ در نیمه‌ی دوم هر سال است. اگر این اتفاق رخ دهد، باید انتظار داشته باشیم گوشی‌های تاشو در نیمه‌ی دوم هر سال راهی بازار شوند و این تاخیر در معرفی گلکسی زد فلیپ ۲ که در واقع باید در ماه فوریه رونمایی می‌شد، می‌تواند مدرکی برای دامن زدن به این شایعه باشد.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که اولین نسخه از گوشی گلکسی زد فلیپ در ماه فوریه معرفی شد اما سامسونگ گلکسی زد فلیپ ۲ ۵G را با یک سری تغییرات اساسی نظیر پردازنده‌ی جدیدتر با پشتیبانی از اینترنت ۵G، در ماه جولای رونمایی کرد. از آن جایی هم که این محصول در ماه آگوست در دسترس قرار گرفت، جای تعجبی نخواهد داشت اگر شاهد معرفی آن در فصل سوم سال آینده باشیم.

در رابطه با گلکسی زد فلیپ ۲ فعلا جزئیات زیادی در اختیار نداریم جز اینکه اخیرا یک افشاگر ویتنامی که سابقه‌ای هم در افشاگری ندارد مدعی شده بود این محصول از نمایشگر ثانویه‌ی بزرگ‌ترین به نسبت نمایشگر ۱.۱ اینچی گلکسی زد فلیپ دارد. همچنین در ماه مه، پتنتی از سامسونگ منتشر شد که اگر مربوط به گلکسی زد فلیپ باشد، باید بگوییم این محصول از سه دوربین روی پنل پشتی بهره می‌برد.

همچنین به نظر می‌رسد سامسونگ قرار است با شرکت کورنینگ وارد همکاری شده تا برای نسل بعدی گوشی‌های تاشوی خود، لایه‌ی محافظ تاشونده تولید کند تا بدین ترتیب کیفیت و دوام نمایشگر افزایش پیدا کند. علاوه بر این‌ها، سامسونگ احتمالا لولاها را در زد فلیپ ۲ بهبود خواهد بخشید.

البته موارد بالا در کنار افزایش ظرفیت باتری، قابلیت‌هایی هستند که طبیعتا باید شاهد بهبود آن‌ها در سال آینده باشیم. در حال حاضر این‌ها تنها اطلاعاتی هستند که درباره‌ی زد فلیپ ۲ در اختیار داریم. انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، خبرهای بیشتری در رابطه با این گوشی منتشر شود.

