گوگل از اسپیکر جدید Nest Audio رونمایی کرد

شرکت گوگل لحظاتی قبل از اسپیکر جدید Nest Audio به صورت رسمی رونمایی کرد. این اسپیکر هوشمند جدیدتر‌ین اسپیکر این شرکت است که از دستیار صوتی گوگل Assistant بهره‌ می‌برد.

این اسپیکر جدید جایگزین اسپیکر هوشمند گوگل Home خواهد شد که در سال ۲۰۱۶ از آن رونمایی شده‌ بود. اسپیکر Nest Audio جایگاهی بالا‌تر از Nest Mini و پایین‌تر از Nest Max را در خانواده‌ی اسپیکر‌های هوشمند این شرکت، به خود اختصاص خواهد داد.

برخلاف گوگل Home که ظاهری همانند خوشبو کننده‌‌های هوا را داشت گوگل در این اسپیکر هوشمند جدید از طراحی مستطیلی شکل همراه با گوشه‌های گرد استفاده کرده است. همانند اسپیکر Nest Mini در این اسپیکر جدید هم از روکش پارچه‌ای استفاده شده است. با توجه به این موضوع شما می‌توانید که این اسپیکر هوشمند را در رنگ‌های مختلفی سفارش دهید.

همانند مدل‌های دیگر اسپیکر‌های Nest، گوگل در این اسپیکر هوشمند هم از ۴ چراغ LED استفاده کرده است که پشت رویه‌ی پارچه‌‌ای این اسپیکر قرار دارند. زمانی که از دستیار صوتی این اسپیکر استفاده کنید این ۴ چراغ LED در زمان شنیدن فرمان‌های شما یا پاسخ دادن به آن‌ها روشن خواهند شد.

در کنار استفاده از طراحی جدید و بهبود‌های صورت گرفته در این اسپیکر هوشمند، این اسپیکر می‌تواند تمامی کارهای که اسپیکر‌های مجهز به دستیار صوتی گوگل Assistant قادر به انجام آن هستند را انجام دهد. به عنوان نمونه می‌تواند آهنگ‌های مورد علاقه شما را بخش کند، به کنترل دیگر دستگاه‌های هوشمند در خانه بپردازد یا به شما اطلاعاتی را در رابطه با وضعیت آب و هوا بگوید.

شما می‌توانید تعدادی از این اسپیکر‌های هوشمند را برای دستیابی به صدای استریو یا استفاده در اتاق‌های مختلف خانه، به یک دیگر متصل کنید.

گوگل در رابطه با این اسپیکر جدید می‌گوید که میزان صدای تولیدی این اسپیکر در حدود %۷۵ از صدای تولید گوگل Home بلند‌تر است و همچنین می‌تواند که تا %۵۰ بیس قوی‌تری را در زمان پخش آهنگ تولید کند.

گوگل در ساخت این اسپیکر به فکر حفظ محیط زیست هم بوده است و %۷۰ آن از پلاستیک بازیافتی تولید شده است.

رقیب اصلی اسپیکر هوشمند گوگل اسپیکر هوشمند Echo است که توسط آمازون ساخته شده است. قیمت ۹۹ دلاری اسپیکر هوشمند گوگل باعث شده است که رقابت تنگاتنگی میان این دو اسپیکر هوشمند برای تصاحب بخش بیشتری از بازار پیش بیاید.

از جمله تفاوت‌های این دو اسپیکر می‌توانیم به تفاوت در ظاهر آن‌ها، ظاهر مستطیلی شکل گوگل Nest Audio در مقابل ظاهر کروی Echo، و تفاوت در دستیار‌های صوتی استفاده شده در آن‌ها، گوگل Assistant در گوگل Nest Audio و Alexa در آمازون Echo، اشاره کنیم. به طور حتم با عرضه‌ی این اسپیکر هوشمند جدید می‌توان که به شکل مناسبی آن را با رقیب اصلیش یعنی آمازون Echo مقایسه کرد.

شما می‌توانید که این اسپیکر هوشمند را در ۵ رنگ خاکستری تیره، خاکستری روشن، آبی، صورتی و سبز سفارش دهید. قیمت این اسپیکر جدید ۹۹ دلار است و گوگل قصد دارد که آن را ۵ اکتبر (۱۴ مهر ماه) به بازار عرضه کند.

