گوگل شب گذشته از گوشی پیکسل ۴a 5G رونمایی کرد که میان‌رده‌ی بسیار قدرتمندی است. اما در بازار گوشی‌های هوشمند، محصول ۵G دیگری هم وجود دارد که برای کاربران جذاب است؛ گلکسی A51 5G. در این مطلب به مقایسه‌ی مشخصات فنی و قیمت پیکسل ۴a 5G و گلکسی A51 5G می‌پردازیم تا ببینیم در نهایت کدام یک از آن‌ها ارزش خرید بیشتری دارد.

گوگل شب گذشته از دو گوشی پیکسل ۵ ۵G و پیکسل ۴a 5G رونمایی کرد که هر دوی این محصولات از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند اما هیچ یک از آن‌ها بالارده نیستند. اینطور که به نظر می‌رسد گوگل در تلاش است فعلا با عرضه‌ی گوشی‌های میان‌رده با توان سخت‌افزاری بالا، توجه کاربران را به خود جلب کرده و سپس تولید پرچم‌دارها را آغاز کند. این درسی بود که با توجه به فروش سری پیکسل ۴ می‌شد به خوبی فرا گرفت.

نماینده‌ی جدید گوگل از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد که ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم نیز آن را همراهی می‌کند. بنابراین اصلا با گوشی ضعیفی طرف نیستیم و این خبر بسیار خوبی است برای آن دسته از کاربرانی که به خرید گوشی‌های ۵G قدرتمند با پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی مدت، تمایل داشته اما بودجه‌ی محدودی دارند.

در طرف مقابل اما محصول قدرتمند دیگری ایستاده. گلکسی A51 5G که تاکنون نیز فروش بسیار خوبی داشته و سخت است بتوان با آن رقابت کرد. خصوصا اینکه سامسونگ نیز تصمیم گرفت گوشی‌های خود را به مدت سه سال بروزرسانی کند که A51 5G نیز در همان دسته قرار می‌گیرد.

بنابراین همه چیز به عملکرد سخت‌افزاری دو گوشی و صد البته قیمت آن‌ها برمی‌گردد و برنده باید با توجه به مواردی نظیر قیمت، سرعت پردازنده، کیفیت نمایشگر، دوربین، باتری و … مشخص شود. بدون توضیح بیشتر، می‌پردازیم به مقایسه‌ی گوگل پیکسل ۴a 5G و گلکسی A51 5G.

گوگل پیکسل ۴a 5G در مقابل گلکسی A51 5G

قیمت و تاریخ عرضه

در اولین بخش مقایسه، به مهم‌ترین آن می‌پردازیم؛ یعنی قیمت. گوگل پیکسل ۴a 5G را ۴۹۹ دلار قیمت‌گذاری کرد که به نسبت به پیکسل ۴a با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰ حدودا ۱۵۰ دلار بیشتر است. همچنین در حال حاضر کاربران می‌توانند این محصول را پیش‌خرید کنند.

سامسونگ اما گلکسی A51 5G را در ماه آوریل روانه‌ی بازار کرد بنابراین کاربران می‌توانند همین حالا نیز به آن دسترسی داشته باشند. قیمتی هم که برای آن در نظر گرفته شده ۵۰۰ دلار است. یعنی در بخش اول مقایسه، هر دو گوشی امتیاز کاملا برابری را بدست آوردند. منتها باید در ادامه ببینیم کدام یک از آن‌ها ارزش پرداخت چنین هزینه‌ای را دارند.

طراحی

طراحی همیشه موضوعی سلیقه‌ای است و نمی‌توان صرفا به خاطر شکل یک گوشی آن را برتر از دیگری دانست. با این حال صرفا جهت اطلاع‌رسانی باید بگوییم نمای جلوی دو گوشی تا حد زیادی مشابه است. حواشی بسیار کم با حفره‌ای کوچک برای تعبیه‌ی دوربین سلفی با این تفاوت که دوربین سلفی نماینده‌ی سامسونگ در مرکز و نماینده‌ی گوگل در سمت چپ تعبیه شده‌اند. نمایشگر هر دو گوشی نیز توسط محافظ صفحه‌ی گوریلاگلس ۳ محافظت می‌شود.

روی پنل پشتی به نسبت روبرو، تفاوت بیشتری دیده می‌شود. مثلا دوربین‌ دوگانه‌ی پیکسل درون ماژولی مربعی شکل و نسبتا کوچک قرار گرفته. در حالی که سامسونگ دوربین چهارگانه‌ی A51 را درون ماژولی مستطیل شکل و نسبتا بزرگ تعبیه کرده. در واقع دو گوشی شباهت بسیار زیادی به محصول ۴G خود دارند.

مانند بسیاری از میان‌رده‌های سری A، بدنه‌ی A51 5G هم از پلاستیک شیشه‌مانند یا همان گلاستیک ساخته شده که با بازتاب نور، نمای جذابی به گوشی می‌دهد. در پیکسل اما از پلی‌‌کربنات استفاده شده که بسیار نرم بوده و حس خوبی دارد. اما فریم دور نماینده‌ی سامسونگ از جنس آلومینیوم است. در حالی که گوگل ترجیح داده کلا در ساخت گوشی خود از پلاستیک استفاده کند.

نمایشگر

گوگل امسال به طور کلی به ساخت گوشی‌های کوچک‌ روی آورده. به این امید که بتواند با چنین تنوعی، کاربران را مجددا با طراحی گوشی‌های کوچکی که سال‌ها قبل تولید می‌شد آشتی دهد. به همین خاطر از نمایشگری ۶.۲ اینچی استفاده کرده که بزرگ‌ترین اندازه را در بین نماینده‌های ۲۰۲۰ این شرکت دارد. پنل بکار رفته در این محصول از نوع OLED بوده که از وضوح ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل بر هر اینچ بهره می‌برد. چگالی تصویر نیز در آن به ۴۱۳ پیکسل بر هر اینچ می‌رسد. همچنین این از HDR و نمایشگر همیشه روشن نیز پشتیبانی می‌کند.

در آن طرف گلکسی A51 5G هم نمایشگر فوق‌العاده‌ای در حد و اندازه‌‌های خود دارد. به طور کلی این بخش نقطه قوت محصولات سامسونگ به حساب می‌آید چون غول کره‌ای در ساخت نمایشگر از بهترین شرکت‌های دنیاست. A51 5G از نمایشگری ۶.۵ اینچی با پنلی از نوع Super AMOLED و وضوح ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ بهره می‌برد. در این گوشی نیز از نمایشگر همیشه روشن پشتیبانی می‌شود بنابراین جای نگرانی نیست.

سخت‌افزار و نرم‌افزار

در بخش سخت‌افزاری، پیکسل ۴a 5G با پردازنده‌ی توانمند اسنپدراگون ۷۶۵G حضور دارد در حالی که سامسونگ برای نماینده‌ی خود از اگزینوس ۹۸۰ استفاده کرد. بدیهی است هر دو پردازنده از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند. برای هر دو گوشی نیز ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در نظر گرفته شده که تنها ترکیب سخت‌افزاری موجود برای پیکسل است اما A51 را می‌توان در نسخه‌ی ۸/۱۲۸ نیز خریداری کرد. شما عزیزان می‌توانید نتیجه‌ی بنچمارک این دو پردازنده را نیز در زیر مشاهده کنید.

در پیکسل ۴a، حسگر اثرانگشت درون نمایشگر تعبیه نشده. در عوض گوگل ترجیح داد آن را روی پنل پشتی گوشی تعبیه کند. در گلکسی A51 هم این سنسور با فناوری اپتیکال، زیر نمایشگر تعبیه شده. با توجه به نمونه‌های موجود در بازار، هر دو حسگر سرعت، کیفیت و دقت بالایی دارند منتها به طور کلی سنسوری که روی پنل پشتی تعبیه شود یا با کلید پاور ادغام شود سرعت و دقت بیشتری دارد چون روی نمایشگر معمولا محافظ‌های شیشه‌ای قرار می‌گیرد و ممکن است گاهی اوقات تشخیص اثرانگشت را با مشکل مواجه کند.

در بخش باتری، A51 5G و در بخش شارژر، پیکسل ۴a 5G دست بالا را دارند. گوگل نماینده‌ی خود را به باتری ۳۸۸۵ میلی‌آمپر ساعتی مجهز کرده که با یک شارژر سریع ۱۸ واتی شارژ می‌شود. گلکسی A51 اما در حالی که از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد، از یک شارژر ۱۵ واتی برخوردار است که سرعت خوبی در شارژ گوشی دارد.

در هر دو گوشی خوشبختانه ورودی ۳.۵ میلی‌متری هدفون قرار دارد تا کاربران بتوانند هندزفری‌های سیمی خود را بدون مشکل به آن متصل کنند. همچنین در بخش زیرین گوشی یک ورودی USB-C نیز تعبیه شده که درگاه شارژ به حساب می‌آید.

پیکسل ۴a به خاطر نمایشگر کوچک‌تری که دارد، وزن کمتری هم دارد که باعث می‌شود در دست نگه داشتن آن آسان‌تر از نماینده‌ی سامسونگ باشد. این گوشی ۱۶۸ گرم وزن دارد در حالی که وزن A51 5G به ۱۸۷ گرم می‌رسد. البته دلیل اصلی سنگین‌تر بودن گلکسی صرفا اندازه‌ی بزرگ‌ نمایشگر نیست. بلکه باتری بزرگ‌تر آن است.

در بخش نرم‌افزار نماینده‌ی گوگل با اندروید ۱۱ راهی بازار شد و به مدت سه‌سال تمام بروزرسانی‌ها را به صورت کامل دریافت می‌کند. یعنی آخرین اندرویدی که برای این محصول عرضه می‌شود، اندروید ۱۴ است. در طرف مقابل نماینده‌ی سامسونگ از اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری One UI بهره می‌برد که به گفته‌ی سامسونگ، برای این گوشی نیز سه‌سال بروزرسانی عرضه می‌شود. اما در نهایت تا اندروید ۱۳ می‌توانید روی این گوشی حساب کنید.

دوربین

هم گوگل و هم سامسونگ طی سال‌های اخیر ثابت کرده‌اند در بخش دوربین یکی از بهترین‌ها هستند. اما در بخش میان‌رده، گوگل تلاش کرد عملکرد پرچم‌دارها را حفظ کند و این یک امتیاز بسیار خوب محسوب می‌شود. این موضوع را در پیکسل ۴a نیز دیده بودیم که در عکاسی واقعا عملکرد خوبی داشت.

پیکسل ۴a 5G از یک دوربین اصلی ۱۲.۲ مگاپیکسلی و فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی بهره می‌برد. دوربین اصلی می‌تواند در وضوح ۴K با سرعت خوب ۶۰ فریم بر ثانیه نیز فیلم‌برداری کند. روی پنل جلویی هم یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده که می‌تواند در وضوح ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند. دوربین اصلی این گوشی از دیافراگم بازتری به نسبت رقیب برخوردار است (f/1.7 در مقابل f/2.0) و لرزشگیر اپتیکال نیز در آن وجود دارد به این معنا که در نور نسبتا کم نیز تصاویر خوبی را ثبت می‌کند و لرزش‌های ناخواسته نیز روی کیفیت تصاویر تاثیر منفی نمی‌گذارند.

مثل همیشه در اعداد و ارقام سامسونگ برنده است. چرا که گوشی خود را به دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی بدون پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال، فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و دو دوربین ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق و ماکرو مجهز کرده. دوربین اصلی این گوشی هم می‌تواند ویدیو‌هایی با کیفیت ۴K ضبط کند منتها سرعت آن به ۳۰ فریم بر ثانیه محدود می‌شود. دوربین سلفی این گوشی هم اگرچه ۳۲ مگاپیکسلی است اما با همان وضوح ۱۰۸۰P و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری می‌کند. عملکرد پیکسل ۴a می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که در عکاسی، کمتر میان‌رده‌ای در این محدوده‌ی قیمتی می‌تواند رقیبی برای نماینده‌های گوگل باشد.

شما عزیزان می‌توانید مشخصات دقیق پیکسل ۴a 5G و گلکسی A51 5G را هم در جدول زیر مشاهده کنید.

گوشی پیکسل ۴a 5G گلکسی A51 5G ابعاد / وزن / جنس بدنه ۸.۲ × ۷۴ × ۱۵۳.۹ میلی‌متر / ۱۶۸ گرم / پنل پشتی از پلاستیک با فریم پلاستیکی ۸.۷ × ۷۳.۶ × ۱۵۸.۹ میلی‌متر / ۱۸۷ گرم / پنل پشتی از پلاستیک با فریم آلومینیومی نمایشگر ۶.۲ اینچی از نوع OLED با وضوح ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ و چگالی ۴۱۳ پیکسل بر هر اینچ ۶.۵ اینچی از نوع Super AMOLED با وضوح ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ و چگالی ۴۰۵ پیکسل بر هر اینچ سخت‌افزار / سیستم عامل اسنپدراگون ۷۶۵G با ۶/۱۲۸ گیگابایت رم و حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 2.1 / اندروید ۱۱ اگزینوس ۹۸۰ با ۶/۱۲۸ و ۸/۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 2.1 / اندروید ۱۰ مشخصات پردازنده / پردازنده‌ی گرافیکی ۱ هسته‌ی بزرگ ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Kryo 475 Prime و یک هسته‌ی بزرگ ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Kryo 475 Gold و ۶ هسته‌ی کوچک ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Kryo 475 Silver / گرافیک آدرنو ۶۲۰ ۲ هسته‌ی بزرگ ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A77 و ۶ هسته‌ی کوچک ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55 / گرافیک Mali-G76 MP5 دوربین اصلی ۱۲.۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.7 با قابلیت فوکوس خودکار و لرزشگیر اپتیکال ۴۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.0 با قابلیت فوکوس خودکار دوربین دوم ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 و زاویه‌ی ۱۰۷ درجه‌ای ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 و زاویه‌ی ۱۲۳ درجه‌ای دوربین سوم ندارد ۵ مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم ندارد ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق با گشودگی دیافراگم f/2.2 دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 ۳۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 باتری / شارژر / درگاه شارژ ۳۸۸۵ میلی‌آمپر ساعت با شارژر ۱۸ واتی / USB-C 3.1 ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت با شارژر ۱۵ واتی / USB-C 2.0 قابلیت‌های دیگر جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون / بلندگو استریو / حسگر اثر انگشت روی پنل پشتی جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون / حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر قیمت ۵۰۰ دلار ۵۰۰ دلار

این مقایسه بین گوگل پیکسل ۴a 5G و گلکسی A51 5G صرفا بررسی سطحی قابلیت‌های دو محصول بود اما تا حدودی می‌تواند ما را با قابلیت‌های آن‌ها آشنا کند. با این حال فکر می‌کنید خرید کدام یک از این دو محصول منطقی‌تر است؟

