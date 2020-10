با توجه به گزارش جدیدی که از طرف یکی از رسانه‌های کره‌ای منتشر شده، سامسونگ تولید گلکسی S21 را به شیوه‌ای کاملا بی‌سابقه دنبال می‌کند و حتی ممکن است این خانواده تا قبل از پایان سال جاری میلادی معرفی شوند. تعدادی از منابع آگاه فعال در زنجیره‌ی تامین این گوشی‌ها اعلام کرده‌اند که تولید انبوه بسیاری از قطعات کلیدی گلکسی S21 از ماه آینده آغاز می‌شود که حدود شش هفته زودتر از حد معمول است.

منطقی‌ترین دلیل برای آغاز زودهنگام تولید انبوه این قطعات، تغییر تاریخ معرفی خانواده‌ی گلکسی S21 است. زیرا از یک طرف مطمئنا سامسونگ نگران کمبود قطعات نیست زیرا فروش کلی گوشی‌ها کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر مانند هواوی قرار نیست تحریم شود که به ناچار روند انبار کردن قطعات را آغاز کند.

طبق این گزارش، احتمالا سامسونگ در پی عملکرد ضعیف پرچم‌داران ۲۰۲۰ این شرکت در بازار می‌خواهد هرچه زودتر پرچم‌داران جدید خود را راهی بازار کند تا بتواند سروصدای زیادی راه بیندازد. چنین استدلالی همچنین در مورد گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن هم صدق می‌کند.

اگر سامسونگ واقعا قصد انجام چنین کاری دارد، باید به مشکل مربوط به تراشه‌ی این گوشی‌ها اشاره کنیم. در حال حاضر هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه تولید انبوه تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ زودتر از حد معمول آغاز شده، وجود ندارد. البته باید خاطرنشان کنیم که مطمئنا نمونه‌هایی از این تراشه در اختیار شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های اندرویدی قرار گرفته تا بتوانند سخت‌افزار گوشی‌های خود را طراحی کنند.

بنابراین سامسونگ در ماه آخر میلادی یعنی دسامبر (آذر-دی) می‌تواند گلکسی S21 را معرفی کند و انجام چنین کاری غیرممکن نخواهد بود. با این حال، این شرکت به احتمال زیاد نمی‌تواند این خانواده‌ی گوشی‌های پرچم‌دار را زودتر از حد معمول یعنی ماه مارس (اسفند-فروردین) روانه‌ی بازار کند. از طرف دیگر برخی این احتمال را مطرح کرده‌اند که شاید این گوشی‌ها صرفا از اگزینوس ۱۰۰۰ بهره می‌برند که هنوز در این رابطه گزارشی منتشر نشده است.

