بعد از اینکه اپل در ماه اکتبر از مدل‌های جدید اپل واچ و آیپد رونمایی کرد و همچنین آیفون ۱۲ و هوم‌پاد مینی در ماه اکتبر معرفی شدند، حالا به نظر می‌رسد اولین کامپیوتر مک مبتنی بر تراشه‌ی ساخت اپل در ماه آینده معرفی خواهد شد. اگرچه اپل مدت‌ها قبل اعلام کرد نخستین کامپیوتر مک دارای این مشخصه تا قبل از اتمام سال ۲۰۲۰ معرفی می‌شود، ولی در این زمینه تاریخ مشخصی ارائه نداده است. اما حالا یکی از افشاگران به نام Jon Prosser می‌گوید مراسم معرفی این محصول در تاریخ ۱۷ نوامبر (۲۷ آبان) برگزار می‌شود.

این افشاگر همچنین اعلام کرده که اپل یک هفته قبل از این تاریخ، برگزاری رویداد موردنظر را به اطلاع عموم می‌رساند و این یعنی در تاریخ ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان) دعوتنامه‌ی مربوط به آن ارسال خواهد شد. گفتنی است اپل برای مراسم‌های مربوط به ماه‌های سپتامبر و اکتبر امسال هم رویکرد مشابهی اتخاذ کرده است. در همین زمینه می‌توانیم به یکی از گزارش‌های خبرگزاری بلومبرگ هم اشاره کنیم که طبق آن اپل در نظر دارد در ماه نوامبر از نخستین کامپیوتر مک دارای تراشه‌ی اپل رونمایی کرد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، اپل در جریان کنفرانس WWDC 2020 خبر مهاجرت کامپیوترهای مک از پردازنده‌های اینتل به سمت پردازنده‌های ساخت خود را اعلام کرد. این پردازنده‌ها مبتنی بر معماری ARM هستند و این یعنی اساسا شباهت زیادی به تراشه‌های استفاده شده در آیفون، آیپد و دیگر گجت‌های اپل دارند.

هنوز معلوم نیست که آیا اپل در این مراسم فقط از یک یا چند کامپیوتر مک رونمایی می‌کند یا اینکه شاهد معرفی محصولات دیگری هم خواهیم بود. در همین رابطه می‌توانیم به یکی دیگر از اظهارات Jon Prosser اشاره کنیم که گفته ایرتگز احتمالا ماه آینده معرفی می‌شود ولی برای معرفی ایرپادز استودیو باید تا مارس ۲۰۲۱ منتظر بمانیم.

روی هم رفته به دلیل بحران کرونا، اپل مانند دیگر شرکت‌ها مراسم معرفی محصولات خود را به صورت آنلاین برگزار می‌کند و به دلیل اینکه خبرنگاران دیگر نیازی به سفر کردن به مقر این شرکت ندارند، اپل به راحتی می‌تواند برای محصولات مختلف خود مراسم‌های جداگانه‌ای برگزار کند.

تاریخچه مختصر معماری پردازنده کامپیوترهای اپل

