یکی از افشاگران مشهور توییتی مرموز منتشر کرده که به بهره‌گیری آیفون از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اشاره دارد. در حالی که آیپد ایر با حسگر اثر انگشت تعبیه شده در دکمه‌ی پاور معرفی شده، به نظر می‌رسد نسل جدید آیفون قرار است به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر عرضه شود.

این افشاگر سابقه‌ی خوبی در زمینه‌ی لو دادن ویژگی‌های محصولات اپل دارد و به همین خاطر این توییت جدید مورد توجه زیادی قرار گرفته است. به عنوان مثال می‌توانیم به افشای جزییات مربوط به خانواده‌ی آیفون ۱۲، هوم‌پاد مینی و اپل واچ ۶ از طرف این افشاگر اشاره کنیم. در این توییت، جمله‌ی MESA uts for iPhone درج شده است. گفتنی است مهندسان اپل برای تاچ آی‌دی از نام مستعار MESA استفاده می‌کنند و uts هم مخفف under the screen یا زیر نمایشگر است.

دقیقا هنوز معلوم نیست که چه زمانی این مشخصه به آیفون راه پیدا می‌کند اما این اولین گزارشی نیست که به توسعه‌ی فناوری حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر توسط اپل اشاره دارد. سال گذشته بلومبرگ گزارش داد که اپل قصد دارد در سال ۲۰۲۱ از آیفون مجهز به تاچ آی‌دی و فیس آی‌دی رونمایی کند.

تعبیه‌ی فناوری‌های فیس آی‌دی و تاچ آی‌دی در آیفون مزایای مختلفی به همراه دارد و کاربران می‌توانند برای آنلاک کردن گوشی دست بازتری داشته باشند. به‌عنوان مثال فیس آی‌دی با ماسک صورت و روبنده سازگار نیست و در چنین حالتی می‌توان از تاچ آی‌دی استفاده کرد. از طرف دیگر، با دستکش نمی‌توان از تاچ آی‌دی استفاده کرد و در چنین شرایطی می‌توان از فیس آی‌دی بهره برد.

از طرف دیگر اپل می‌تواند برای آیفون در کنار فیس آی‌دی، حسگر اثر انگشت را در دکمه‌ی پاور تعبیه کند ولی ظاهرا این شرکت ترجیح می‌دهد آیفون‌ را همراه با حسگر‌ اثر انگشت‌ زیر نمایشگر‌ عرضه کند. شما در مورد این شایعه چه فکر می‌کنید؟ آیا به نظر شما بهره‌گیری همزمان آیفون از فیس آی‌دی و تاچ آی‌دی زیر نمایشگر جذابیت آن را افزایش می‌دهد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: ۹To5Mac

