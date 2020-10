شیائومی روز گذشته با انتشار توییتی اعلام کرد از این پس حجم پلاستیک استفاده شده در بسته‌بندی گوشی‌ها را به میزان ۶۰ درصد کاهش می‌دهد تا بدین ترتیب سهمی در کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی داشته باشد، نه با حذف شارژر از درون جعبه! اولین گوشی این شرکت با بسته‌بندی جدید هم می ۱۰ تی لایت خواهد بود.

همانطور که می‌دانید، اپل در راستای کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی، شارژر و هندزفری را از درون جعبه‌ی سری آیفون‌ ۱۲، آیفون SE، آیفون ۱۱ و XR حذف کرد. این اقدام بعدا مورد تمسخر سامسونگ و شیائومی واقع شد. البته هدف اپل بسیار ارزشمند است، منتها اینکه شارژر از درون جعبه حذف شود تا کاربر گوشی را با شارژری که احتمالا در اختیار دارد (در غیر این صورت باید شارژر اپل را خریداری کند) شارژ کند، به نظر توجیه منطقی نمی‌آید.

منطقا راه‌های زیادی برای کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی و در عین حال عرضه‌ی شارژر و هندزفری با گوشی وجود دارد. شیائومی، یکی از همین شرکت‌هایی است که در کنار ارائه‌ی شارژر در کنار گوشی‌ها، میزان استفاده از پلاستیک را در بسته‌بندی آن‌ها ۶۰ درصد کاهش داد. به نظر می‌رسد اولین گوشی که قرار است با بسته‌بندی جدید راهی بازار شود، می ۱۰ تی لایت است.

لازم به ذکر است کاربر همچنان به شارژر، کابل USB-C و حتی جعبه‌ی آن‌ها دسترسی خواهد داشت و از محتویات درون جعبه، چیزی کم نمی‌شود. بلکه فقط بسته‌بندی آن است که از پلاستیک کمتری در ساخت آن استفاده می‌شود. در این توییت البته کنایه‌ای به اپل هم زده شده که تنها یک کابل درون جعبه‌ی گوشی‌های خود قرار داد.

نسخه‌ی آبی آتلانتیک می ۱۰ تی لایت را جعبه‌گشایی کردیم. تمام لوازم جانبی ضروری در جعبه وجود دارد، فقط میزان استفاده از پلاستیک کاهش داشته. عرضه‌ی محصولات با بسته‌بندی جدید از اروپا آغاز خواهد شد. ما متعهد به کاهش ۶۰ درصدی استفاده از پلاستیک در بسته‌بندی گوشی‌های خود هستیم.

آیا اپل واقعا برای نجات کره‌ی زمین شارژر آیفون را حذف کرده است؟

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که اپل، اولین شرکتی بود که با سری آیفون ۷، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون را از گوشی‌هایش حذف کرد. (البته در آن زمان کاربر شانس این را داشت که درون جعبه هندزفری با رابط لایتنینگ دریافت کند.) همان سال، شرکت‌های زیادی به تمسخر کوپرتینویی‌ها پرداختند اما سال بعد، باقی شرکت‌ها نیز در گوشی‌های پرچم‌دار خود، ورودی هدفون را حذف کردند. حال این سوال پیش می‌آید که نتیجه‌ی این طعنه‌ها و کنایه‌ها، در نهایت منجر به حذف شارژر و هندزفری از گوشی‌های اندرویدی می‌شود؟

به نظر می‌رسد فعلا این اتفاق رخ نمی‌دهد. حداقل برای پرچم‌دارها. مثلا برای شیائومی، حذف شارژر از درون جعبه بسیار سخت‌تر از اپل خواهد بود. چون شارژر ۲۰ واتی اپل که کاربر باید به صورت مجزا خریداری کند، شارژری معمولی است و می‌توان به راحتی آن را تهیه کرد. اما شارژر ۱۰۰ واتی شیائومی چیزی نیست که بتوان به راحتی آن را تهیه کرد. وجود چنین شارژری درون جعبه حتی می‌تواند عامل تعیین کننده‌ای در فروش بیشتر گوشی‌های شیائومی باشد.

البته بخش بزرگی از این اقدامات به کاربران نیز بستگی دارد. اگر کاربران از این اقدام اپل حمایت کرده و حتی برای آداپتور، به صورت مجزا هزینه کنند، شرکت‌های دیگر برای دریافت سود بیشتر، احتمالا اقدام اپل را تکرار خواهند کرد. هرچند فعلا آمار پیش‌خرید آیفون‌ها نشان می‌دهد حذف شارژر و هدفون از درون جعبه، آنقدرها روی تمایل مردم به خرید آیفون‌ها تاثیر نداشته.

ردمی در حال کار روی یک گوشی جدید مشابه آیفون ۱۲ مینی است

منبع: GSMArena

The post شیائومی با کاهش پلاستیک در بسته‌بندی گوشی‌ها از محیط زیست محافظت می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala