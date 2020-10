طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، گوشی‌های وان‌پلاس ۹ با اسم مستعار «لیموناد» قرار است زودتر از انتظار عرضه شوند. سایت Android Central به نقل از یک منبع آگاه نوشته اگرچه هنوز تاریخ دقیق عرضه‌ی این گوشی تعیین نشده، ولی قرار است در اواسط ماه مارس (اواخر اسفند) معرفی شوند. این در حالی است که گوشی‌های وان‌پلاس ۸ در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۰ (۲۵ فروردین ۱۳۹۹) معرفی شدند و این یعنی حدود یک ماه زودتر از انتظار شاهد معرفی سری وان‌پلاس ۹ خواهیم بود.

هنوز در مورد مشخصات این دو گوشی گزارش موثقی منتشر نشده ولی می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۷۵ و نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بالا را داشته باشیم. وان‌پلاس ۸ پرو از ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر نفوذ آب و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم هم بهره می‌برد که به احتمال زیاد وان‌پلاس ۹ پرو هم مجهز به این قابلیت‌ها خواهد بود.

باید خاطرنشان کنیم سری وان‌پلاس ۹ اولین گوشی‌هایی نیستند که قرار است زودتر از انتظار معرفی شوند. مدتی قبل اعلام شد که گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ قرار است اوایل زمستان در ژانویه ۲۰۲۱ معرفی شوند که این یعنی احتمالا حدود یک ماه زودتر از موعد همیشگی شاهد معرفی آن‌ها خواهیم بود.

با توجه به اینکه گفته می‌شود وان‌پلاس قصد دارد به‌زودی از دو گوشی ارزان‌قیمت رونمایی کند، احتمالا به همین دلیل تاریخ معرفی گوشی‌های پرچم‌دار خود را تغییر داده است. بر اساس گزارش‌ها، گوشی‌های وان‌پلاس نورد N10 و N100 به ترتیب با تراشه‌های اسنپ‌دراگون ۶۹۰ و اسنپ‌دراگون ۴۶۰ به دست کاربران می‌رسند.

