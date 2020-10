اینطور که به نظر می‌رسد، هنوز تقاضا برای گوشی‌های کوچک آنقدر زیاد نیست که شرکت‌های اندرویدی را به ساخت رقیبی برای آیفون ۱۲ مینی مجاب کند.

طبق پیش‌بینی موسسه‌ی کانتار، آیفون ۱۲ مینی این پتانسیل را دارد که بتواند به یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های تاریخ شود. چرا که سال‌هاست کاربران نتوانستند به یک گوشی کوچک و قدرتمند دسترسی داشته باشند. طی این سال‌ها تقریبا می‌توان گفت تعداد انگشت‌شماری گوشی کوچک‌تر از ۵.۸ اینچ راهی بازار شدند. چون تمایل مردم به خرید گوشی‌های کوچک تقریبا از بین رفت.

اما اپل با معرفی آیفون SE با نمایشگر ۴.۷ اینچی و آیفون ۱۲ مینی با نمایشگر ۵.۴ اینچی، خلاف این موضوع را ثابت کرد. کاربران زیادی مشتاق خرید گوشی‌های کوچک اپل هستند. مثلا آیفون SE در حالی با حواشی زیاد راهی بازار شد که تقریبا هیچ گوشی دیگری به این اندازه دور تا دور خود حاشیه نداشت. اما باز هم در مدت زمانی کوتاه توانست در جمع ۱۰ گوشی پرفروش نیمه‌ی اول سال جاری حضور پیدا کند.

اما با این همه تمایل مردم، چرا شرکت‌های اندرویدی هر سال اصرار به ساخت گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ دارند؟ چرا هیچ یک از پرچم‌دارها در مدل‌های مختلف خود از نمایشگر ۵-۶ اینچی بهره نمی‌برند؟ به گزارش کانتار، بیش از ۱۲ درصد کاربران می‌خواهند گوشی هوشمندی که خریداری می‌کنند به راحتی درون جیب جا شده و یا کار با آن با یک دست بسیار آسان باشد. این درصد فعلا کم به نظر می‌رسد، اما اگر اندرویدی‌ها در این بخش وارد رقابت با اپل شوند، به احتمال زیاد به تعداد علاقه‌مندان افزوده خواهد شد.

در بین گوشی‌های سال ۲۰۲۰، آیفون SE کوچک‌ترین محصول پرفروش است. اما برخلاف اندازه‌ی کوچک و برچسب قیمتی کمتر از ۵۵۰ دلار، توان سخت‌افزاری فوق‌العاده بالایی دارد. اپل این گوشی را به پردازنده‌ی بسیار قدرتمند A13 و ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز کرده. بنابراین بعید به نظر می‌رسد تا سال‌ها شاهد افت کیفیت در این گوشی باشیم.

همینطور آیفون ۱۲ هم با نمایشگر ۵.۴ اینچی و اندازه‌ی حتی کوچک‌تر از آیفون SE، از پردازنده‌ی A14 و ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌برد. مهم‌تر اینکه شاهد پشتیبانی از اینترنت ۵G نیز در آن هستیم. با توجه به بازخوردهای کاربران، به خوبی می‌توان متوجه شد آن‌ها تا چه اندازه به خرید این گوشی‌ها مشتاق هستند. اما آیا این موضوع می‌تواند انگیزه‌ای برای شرکت‌های اندرویدی جهت ساخت چنین محصولاتی باشد؟

اینطور که به نظر می‌رسد چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. به ادعای یکی از افشاگران معروف چینی، Digital Chat Station، در حال حاضر هیچ شرکت اندرویدی قصد ساخت گوشی کوچک ندارد. چرا که هم هزینه‌ی استفاده از قطعات کوچک درون این گوشی‌ها بسیار بالاست هم اینکه به نسبت تقاضایی که برای گوشی‌های اندرویدی کوچک می‌شود، پرداخت چنین هزینه‌هایی برای شرکت‌های سازنده به صرفه نیست.

مشکل دیگر که حتی گریبان‌گیر آیفون SE و آیفون ۱۲ شده، ظرفیت و در نتیجه‌ی طول عمر کمتر باتری است. حتی اگر پیش‌بینی کانتار درست از آب در بیاید و آیفون ۱۲ بتواند به فروش خوبی دست پیدا کند، طول عمر باتری مسئله‌ای است که شرکت‌ها نمی‌توانند به سادگی از کنار آن بگذرند. اخیرا هم شنیده بودیم که ردمی قصد تولید گوشی کوچک را دارد، منتها نمی‌تواند راه حلی برای مشکل باتری آن پیدا کند.

یکی از دلایلی که باعث می‌شود اپل روی ساخت گوشی‌های کوچک اصرار داشته باشد این است که کاربران به طور کلی تمایل زیادی به خرید گوشی‌های آیفون دارند. خصوصا اینکه اکنون از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند. دیده بودیم آیفون SE در تست باتری در بسیاری از شرایط حتی یک روز هم دوام نداشت. اما خب آمار فروش آن نشان می‌دهد برای کاربران، چنین مواردی از اهمیت کمی برخوردار است.

اما به نظر می‌رسد اگر شرکت‌های اندرویدی گوشی کوچکی مثل آیفون ۱۲ مینی یا آیفون SE تولید کنند، آنقدرها با استقبال گرم کاربران مواجه نشوند که هزینه‌ی ساخت آن‌ها جبران شود. بنابراین باید کمی منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد. فعلا کاربرد اپلیکیشن‌ها و نیاز کاربران به گونه‌ای شده که بهره‌مندی از یک گوشی با نمایشگر بزرگ به یک موضوع ضروری تبدیل شده. به همین خاطر است که سامسونگ در حال کار روی گوشی‌های تاشو است.

با این حال اگر اپل در عرضه‌ی گوشی‌های کوچک در دراز مدت موفق شود، قطعا شرکت‌های اندرویدی نیز هر سال از یک پرچم‌دار کوچک رونمایی می‌کنند. درست مثل زمانی که بسیاری از شرکت‌ها بعد از سامسونگ به ساخت گوشی‌های بزرگ روی آوردند و نتیجه نیز چیزی جز سودآوری نبود.

نظر شما در این رابطه چیست؟ فکر می‌کنید گوشی‌های کوچک آنقدر طرفدار دارند که شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌ هوشمند بخواهند بخشی از منابع خود را صرف ساخت آن‌ها کنند؟

