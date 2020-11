اگر از طرفداران گوشی‌های جمع‌وجور هستید، احتمالا آیفون ۱۲ مینی گوشی ایدئال شما خواهد بود. آیفون ۱۲ مینی در مقایسه با بسیاری از گوشی‌های ۲۰۲۰ بدنه‌ی کوچک‌تری دارد و در نتیجه از باتری کوچک‌تری هم بهره می‌برد.

به طور مشخص، این گوشی مجهز به باتری ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعتی است که تقریبا نصف ظرفیت بسیاری از گوشی‌های اندرویدی محسوب می‌شود. همچنین باید بگوییم که گوشی‌های آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو از باتری ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند و آیفون ۱۲ پرو مکس مجهز به باتری ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعتی است. در این مطلب به بررسی عمر باتری آیفون ۱۲ مینی می‌پردازیم تا ببینیم نسبت به رقبا چه حرفی برای گفتن دارد.

تماشای ویدیو در یوتیوب

اگر از جمله کاربرانی هستید که ویدیوهای زیادی را در یوتیوب تماشا می‌کنید، این تست اهمیت زیادی برای شما دارد. در این تست، باتری آیفون ۱۲ مینی توانسته ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه دوام بیاورد. چنین دوامی از میانگین کلی گوشی‌ها تا حد قابل توجهی پایین‌تر است اما باید خاطرنشان کنیم که باتری این گوشی در این تست دوام بیشتری نسبت به آیفون SE 2020 دارد. در عین حال، باتری گوشی‌های آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو در این تست حدود ۱ ساعت و نیم بیشتر دوام آورده است.

بین رقبای اندرویدی هم می‌توانیم به پیکسل ۵ اشاره کنیم که در این تست توانسته ۸ ساعت و ۴۹ دقیقه دوام بیاورد و از طرف دیگر باید به گلکسی اس ۲۰ هم اشاره کنیم که باتری آن با دوام ۱۰ ساعت و ۲۰ دقیقه‌ای حرف زیادی برای گفتن دارد.

وب‌گردی

آیفون ۱۲ مینی با توجه به باتری بسیار کوچکی که دارد، در این تست روی هم رفته عملکرد خوبی داشته است. اگرچه با دوام ۱۱ ساعته هنوز هم حدود ۱ ساعت و نیم با گوشی‌های آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو فاصله دارد، اما در مقایسه با آیفون SE 2020 شاهد عملکرد بسیار بهتری هستیم. در همین زمینه می‌توانیم به تفاوت نه‌چندان زیاد بین آیفون ۱۲ مینی و گوشی‌های اندرویدی اشاره کنیم و این در حالی است که گوشی‌های موردنظر از باتری‌های بسیار بزرگ‌تری بهره می‌برند.

اجرای بازی سه‌بعدی

آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو حین اجرای بازی‌های سه‌بعدی از نظر عمر باتری حرف چندانی برای گفتن ندارند و این موضوع برای آیفون ۱۲ مینی بیشتر صدق می‌کند. طی این بررسی، باتری این گوشی فقط توانسته ۲ ساعت و ۲ دقیقه دوام بیاورد که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود.

روی هم رفته برخی بازی‌ها مانند Minecraft شارژ باتری را به سرعت خالی می‌کنند اما از طرف دیگر با بازی‌هایی مانند Call of Duty Mobile روبرو هستیم که آیفون ۱۲ مینی حدودا برای ۵ ساعت می‌تواند آن را اجرا کند. در کل به نظر می‌رسد برخی بازی‌ها فشار زیادی بر روی تراشه A14 وارد می‌کنند و به همین خاطر به سرعت داغ می‌شود و این موضوع مصرف انرژی را افزایش می‌دهد.

سخن آخر

در نهایت اگر مشکل عمر باتری مربوط به برخی بازی‌ها را نادیده بگیریم، آیفون ۱۲ مینی علی‌رغم داشتن باتری بسیار کوچک از عمر باتری مناسبی بهره می‌برد. با وجود اینکه در این زمینه جزو بهترین‌ها محسوب نمی‌شود که البته با داشتن باتری کوچک این یک موضوع طبیعی است، اما برای استفاده روزمره می‌تواند یک روز کامل دوام بیاورد که برای بسیاری از کاربران همین مقدار عمر باتری کافی محسوب می‌شود.

