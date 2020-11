اینطور که به نظر می‌رسد، هیچ شواهدی مبنی براینکه سامسونگ در حال کار روی گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۱ است وجود ندارد و ظاهرا باید با این خانواده‌ی محبوب از کهکشانی‌های سامسونگ خداحافظی کنیم.

بعد از عرضه‌ی گوشی‌های تاشوی سامسونگ در سال ۲۰۲۰، خبرهایی منتشر شد مبنی براینکه این شرکت برای اینکه مانع فروش محصولاتش نشود، باید یک سری از پرچم‌داران را از سبد محصولات خود حذف کند. از آنجایی که سری S، پرچم‌داران اصلی و به نوعی شناسنامه‌ی سامسونگ به حساب می‌آیند، این قرعه به نام نوت‌ها افتاد و ظاهرا دیگر شاهد رونمایی از محصولی با این برند نخواهیم بود.

شاید اگر این خبر یک ماه قبل منتشر می‌شد، می‌توانستیم آن را در حد یک شایعه‌ در نظر بگیریم. اما با توجه به اینکه اخیرا اعلام شد گلکسی S21 اولترا از قلم پشتیبانی می‌کند، به نظر می‌رسد باید این اتفاق را بسیار جدی‌تر از همیشه بدانیم.

خبر جدید را Ice Universe، از معروف‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری در حساب رسمی خود در توییتر منتشر کرده اما در آن مستقیما به اینکه سامسونگ برنامه‌ای برای معرفی سری نوت ۲۱ ندارد اشاره نشد. صرفا گفته شده خبری از روند تولید گوشی‌های این سری به گوش نمی‌رسد. طی سال‌های گذشته، چندین ماه یا حتی شاید یکی دو سال قبل از معرفی یک محصول، در رابطه با قابلیت‌های آن خبرهایی منتشر می‌شد. اما در رابطه با گلکسی نوت ۲۱ این اتفاق نیفتاد و هیچ خبری از خط تولید آن به گوش نمی‌رسد. همین مسأله نیز گمانه‌زنی‌هایی راجع به امکان عدم عرضه‌ی آن‌ها به بازار بوجود آورده.

تاریخ عرضه‌ی سامسونگ گلکسی S21 لو رفت

سری گلکسی S21 احتمالا اکنون در مرحله‌ی تولید قرار دارند. این خبری است که بسیاری از افشاگران و خبرگزاری‌ها روی آن اتفاق نظر دارند. چون به نظر می‌رسد باید در ماه ژانویه (دی ماه ۹۹)، شاهد رونمایی از گوشی‌های این سری باشیم. اما پرچم‌دار بعدی غول کره‌ای دیگر یک گوشی معمولی نخواهد بود. بلکه یک محصول تاشو است. سامسونگ اکنون تجربه‌ی خوبی در ساخت این محصولات دارد اما به نظر می‌رسد جایگزین کردن سری محبوب نوت با محصولاتی که هنوز به خوبی در بازار محک نخورده‌اند و قیمت بالایی هم دارند شاید آنقدرها منطقی نباشد.

سامسونگ در سال ۲۰۱۹ تنها یک میلیون گوشی تاشو به فروش رساند و قصد دارد این آمار را با افزایش تعداد گوشی‌های خود در سال ۲۰۲۰ به ۶ میلیون افزایش دهد که بسیار زیاد به نظر می‌رسد. سال گذشته، غول کره‌ای تقریبا ۲۹۶ میلیون گوشی هوشمند به فروش رساند که در این بین، می‌توان گفت گوشی‌ تاشو گلکسی فولد تاثیر خاصی روی میزان سوددهی نداشته.

هرچند دلیل اصلی این موضوع را می‌توان به مشکلاتی مرتبط دانست که در ابتدای عرضه برای گلکسی فولد پیش آمد و کاربران را نسبت به چنین فناوری دلسرد کرد. با این حال سامسونگ توانست امسال با تجربه‌ی بیشتری وارد میدان شده و حتی گوشی زد فلیپ را با قابلیت تاشوندگی عمودی عرضه کرد.

اینطور که به نظر می‌رسد، غول کره‌ای برای سال ۲۰۲۱ زمان‌بندی شلوغی را پیش رو دارد. این شرکت به‌تازگی میان‌رده‌های سری F را به سری‌های A و M اضافه کرده. از طرفی قصد دارد گوشی تاشوی میان‌رده نیز راهی بازار کند. حتی گفته می‌شود یک گوشی با نمایشگر رول شونده نیز بخشی از برنامه‌های شرکت را برای سال بعد تشکیل می‌دهد. اینطور که به نظر می‌رسد، حذف یک سری از پرچم‌داران از سبد محصولات سامسونگ واقعا ضروری بوده.

با این حال فعلا همه چیز در حد یک شایعه است و باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده، چه خبرهای بیشتری در رابطه با برنامه‌های سامسونگ برای سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد.

مشخصات کلیدی هر سه گوشی سری گلکسی S21 فاش شد

