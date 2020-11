بعد از تجزیه و تحلیل دقیق و بررسی‌هایی آزمایشگاهی DisplayMate اعلام کرد که آیفون ۱۲ پرو مکس دارای بهترین نمایشگری است که آن‌ها تاکنون تست کرده‌اند.

با توجه به این موضوع، آیفون ۱۲ پرو مکس جدید توانسته است که عنوان بهترین نمایشگر استفاده شده در تلفن همراه را بدست بیاورد. عنوانی که قبل‌تر توسط آیفون‌هایی مانند ۱۱ پرو مکس و XS مکس هم کسب شده بود. نمایشگر به کار رفته در آیفون ۱۲ پرو مکس توانسته است که بالاترین درجه‌ی کیفی DisplayMate یعنی +A را بدست بیاورد.

DisplayMate در زمان بررسی نمایشگر این آیفون جدید اعلام کرده است که این نمایشگر به قدری خوب است که توانسته است در ۱۱ پارامتر رکورد‌های جدیدی را به نام خود ثبت کند یا که به بیشترین امتیاز پیش‌تر ثبت شده در آن پارامتر دست یابد.

این شرکت همچنین اعلام کرده است که نمایشگر به کار رفته در آیفون ۱۲ پرو مکس توانسته است که بالاترین رتبه را در میان نمایشگر‌های به کار رفته در تلفن‌های همراه بدست آورد. آن‌ها همچنین گفته‌اند که کیفیت این نمایشگر به گونه‌ای است که محتوا را به کامل‌ترین شکل ممکن و بدون هیچ نقصی نمایش می‌دهد.

در نهایت انجام آزمایش‌های صورت گرفته باعث شده است تا این نمایشگر بتواند جایزه بهترین نمایشگر استفاده شده در تلفن همراه را بدست بیاورد. از جمله آزمایش‌هایی که این شرکت در زمان بررسی نمایشگر‌ها انجام می‌دهد می‌توان به میزان روشنایی، نسبت کنتراست، شارپنس، میزان بازتاب نور محیط و دقت نمایش رنگ اشاره کرد.

دوربین تله‌فوتوی آیفون ۱۲ پرو مکس از حالت شب پشتیبانی نمی‌کند

DisplayMate در رابطه با نمایشگر این تلفن همراه می‌گوید که محتوای نمایش داده شده در آن به شکلی کامل بدون نقض و عالی است و این نمایشگر در بسیاری از بررسی‌ها مانند «دقت نمایش و شدت رنگ» و «کنتراست و شدت آن» توانسته است که عنوان عالی و بدون نقض را بدست بیاورد.

این شرکت در زمان بررسی نمایشگر آیفون ۱۲ پرو مکس از ویژگی‌های این نمایشگر مانند قابلیت True Tone و «حالت شب» (Night Shift) تقدیر کرده است. آن‌ها همچنین گفته‌اند که نمایشگر به کار رفته در این آیفون جدید در مقایسه با آیفون ۱۱ پرو مکس %۱۰ انرژی کمتری را مصرف می‌کند.

اپل در آیفون ۱۲ پرو مکس از نمایشگری ۶٫۷ اینچی استفاده کرده است. این نمایشگر که بزرگ‌ترین نمایشگری است که تاکنون در آیفون استفاده شده است دارای رزولوشن ۲۲۷۸ در ۱۲۸۴ پیکسل و نسبت کنتراست ۲۰۰۰۰۰۰:۱ است. میزان روشنایی این نمایشگر در حالت عادی و HDR به‌ترتیب به مقدار ۸۰۰ و ۱۲۰۰ نیت می‌رسد و از گستره‌‌ی رنگی P3 پشتیبانی می‌کند.

شما می‌توانید که برای اطلاع از جزئیات بررسی سایت DisplayMate و مطالعه‌ی بررسی انجام شده بر روی نمایشگر آیفون ۱۲ پرو مکس به گزارش منتشر شده در این سایت مراجعه کنید.

تست مقاومت آیفون ۱۲ پرو مکس و آیفون ۱۲ مینی در برابر خط و خش و خمیدگی

