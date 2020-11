هواوی و شرکت لایکا که سازنده‌ی دوربین‌های عکاسی، عدسی و دیگر موارد این‌چنینی محسوب می‌شود، در سال ۲۰۱۶ همکاری خود را برای ساخت گوشی هواوی P9 آغاز کردند. از آن زمان تاکنون، گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت همراه با دوربین‌های مبتنی بر برند لایکا معرفی شده‌اند. حالا در پی انتشار شایعه‌ی قطع همکاری این دو شرکت، سخنگوی هواوی این موضوع را به طور کامل تکذیب کرده است.

این شایعه از طرف یکی از افشاگران مشهور مطرح شده که با نام کاربری Digital Chat Station در شبکه اجتماعی Weibo فعالیت دارد. این افشاگر همچنین اعلام کرده که دیگر تولیدکنندگان گوشی‌های چینی برای همکاری با لایکا با این شرکت آلمانی تماس گرفته‌اند.

سخنگوی لایکا هم در رابطه با این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده است. همانطور که گفتیم، هواوی برای دوربین تمام پرچم‌داران خود از سال ۲۰۱۶ به بعد از فناوری‌ها و تخصص لایکا بهره برده است و طی این مدت، گوشی‌های موردنظر توانسته‌اند در زمینه‌ی عکاسی روزبه‌روز بهتر شوند.

هواوی P9 با بهره‌گیری از دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی توانست توجهات زیادی را جلب کند. از دیگر گوشی‌های قابل توجه هواوی در زمینه‌ی عکاسی می‌توانیم به سری هواوی P20 اشاره کنیم که اولین نسل حالت شب را ارائه داد و همچنین سری P30 برای عملکرد بهتر در محیط‌های تاریک با سنسور RYYB سونی عرضه شدند.

جدیدترین پرچم‌داران این شرکت یعنی سری میت ۴۰ هم از دوربین‌های لایکا بهره می‌برند که بار دیگر از نظر عکاسی موفق شده‌اند مورد توجه زیادی قرار بگیرند.

