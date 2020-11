مدارک بدست آمده توسط سایت MacRumors نشان می‌دهند که اپل تأیید کرده است برخی از نمایشگر‌های آیفون‌های ۱۲ داری مشکل‌هایی مانند سو سو زدن، نمایش هاله‌ای سبز یا خاکستری رنگ و مشکل‌ دیگری مانند تغییر ناگهانی در میزان روشنایی نمایشگر در بعضی شرایط هستند.

در این مدارک که اپل به‌تازگی با تعمیرکنندگان رسمی خودش به اشتراک گذاشته، اپل اعلام کرده که از این مشکل‌ها که توسط کاربران مطرح شده آگاه و در حال بررسی این مشکلات است. اپل همچنین در این مدارک به تعمیرکاران گفته است که حداقل برای مدتی از تعمیر این آیفون‌ها خودداری کنند و به کاربران دارای این مشکل‌ها بگویند که آیفون خود را همواره به آخرین نسخه از سیستم عامل iOS به‌روزرسانی کنند.

بر این اساس، این احتمال وجود دارد که اپل بتواند این مشکل را با منتشر کردن به‌روزرسانی نرم افزاری در آینده بر طرف کند. در زمان عرضه‌ی آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس برخی از کاربران گفته‌ بودند که نمایشگر این تلفن‌های همراه دارای هاله‌ای سبز رنگ است که اپل با منتشر کردن iOS 13.6.1 آن مشکل را برطرف کرد.

مدت اندکی بعد عرضه‌ی آیفون‌های ۱۲، گزارش‌هایی از وجود این مشکل در نمایشگر آیفون‌های ۱۲ در فروم سایت MacRumors و بخش پشتیبانی سایت اپل توسط کاربران منتشر شدند. به نظر می‌رسد که این مشکل در تمامی آیفون‌های ۱۲ مانند آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس وجود دارد.

کاربران گفته‌اند زمانی که میزان روشنایی نمایشگر را بر روی %۹۰ یا مقداری کمتری از آن قرار می‌دهند با این مشکل‌ها مواجه می‌شوند. برخی از این کاربران گفته‌اند که این مشکل‌ها را بروی iOS 14.1 و iOS 14.2 و حتی دو نسخه‌ی بتای منتشر شده برای سیستم عامل iOS 14.3 تجربه کرده‌اند. همچنین برخی گزارش کرده‌اند که این مشکل سو سو زدن و نمایش هاله‌ی رنگی همیشگی نیست و بعد از مدتی از بین می‌رود.

