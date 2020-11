۴ روز دیگر یعنی در تاریخ ۲۴ نوامبر (۴ آذر) قرار است پوکو M3 رسما معرفی شود و حالا به لطف افشای نخستین تصویر رندر از این گوشی می‌توانیم به جزییات طراحی آن بپردازیم. طبق این تصویر، پنل پشتی این گوشی از طراحی قابل توجهی بهره می‌برد.

از دیگر ویژگی‌های مربوط به طراحی پوکو M3 می‌توانیم به بریدگی نمایشگر و حاشیه‌ی نسبتا ضخیم در بخش پایینی نمایشگر اشاره کنیم. در سمت راست بدنه هم دکمه‌های تنظیم صدا و پاور دیده می‌شود که ظاهرا دکمه‌ی پاور به‌عنوان حسگر اثر انگشت هم انجام وظیفه می‌کند.

اما حالا بهتر است به طراحی پنل پشتی بپردازیم که هیچ شباهتی به نسل قبلی این گوشی ندارد. در بخش بالایی این پنل، یک مستطیل مشکی‌رنگ بزرگ قرار دارد که میزان دوربین سه‌گانه به همراه فلش LED است و در سمت راست آن هم برند POCO با ابعاد بزرگی دیده می‌شود. اگر طراحی این گوشی آشنا به نظر می‌رسد به این خاطر است که چند روز قبل وان‌پلاس ۸ تی سابرپانک ۲۰۷۷ ادیشن با طراحی مشابه معرفی شد. البته برخلاف این گوشی وان‌پلاس، پوکو M3 با سه رنگ آبی، زرد و مشکی به دست کاربران می‌رسد.

هنوز مشخص نیست که آیا این گوشی از جک هدفون بهره می‌برد یا نه. طبق گزارش‌های منتشر شده، این گوشی با نمایشگر ۶.۵۳ اینچی FHD+، تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۲، ۴ گیگابایت حافظه رم، دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ ۱۸ واتی راهی بازار خواهد شد.

هنوز در مورد قیمت این گوشی اطلاعاتی فاش نشده ولی با توجه به بهره‌گیری تراشه سری ۶ اسنپ‌دراگون احتمالا در مقایسه با پوکو X3 که از تراشه سری ۷ اسنپ‌دراگون بهره می‌برد، قیمت پایین‌تری خواهد داشت.

