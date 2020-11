اینطور که به نظر می‌رسد، گوشی اقتصادی جدید سامسونگ که گلکسی A02 نام دارد قرار است به‌زودی با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار شود.

سامسونگ در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ گوشی‌های اقتصادی زیادی را راهی بازار کرد تا بدین ترتیب تقریبا در هر محدوده‌ی قیمتی، حداقل یک محصول از این شرکت در دسترس باشد. حتی الان که تمرکز بسیاری از شرکت‌ها روی ساخت میان‌رده‌هایی قدرتمند با قیمت مناسب است، سامسونگ باز هم به ساخت گوشی‌های اقتصادی ادامه می‌دهد که نمونه‌ای از آن‌ها، گلکسی A02 است. محصولی که قرار است با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار شود.

البته با در نظر گرفتن محبوبیت گوشی‌های اقتصادی سری A سامسونگ، پافشاری غول کره‌ای به ساخت چنین محصولاتی که می‌توانند برای دانش‌آموزان بهترین گزینه باشند کاملا قابل توجیه است. خصوصا در دوره‌ی شیوع بیماری که بسیاری از فعالیت‌های تحصیلی از طریق گوشی‌های هوشمند انجام می‌گیرد.

گلکسی A02 یک محصول اقتصادی با ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم و پردازنده‌ای ساخت کوالکام است. فعلا نامی از این پردازنده برده نشده اما به احتمال زیاد باید شاهد استفاده از اسنپدراگون ۴۵۰ در آن باشیم. اینکه باتری این محصول ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است، خبری بوده که با توجه به لیست گواهی CPQD آمریکای لاتین به آن دسترسی داشتیم؛ بنابراین کاملا معتبر و قابل اعتماد است.

اما متاسفانه جز این مورد، به مشخصات فنی دیگری اشاره نشد. فعلا شایعات پیرامون این محصول به وجود نمایشگری ۵.۷ اینچی با وضوح +HD، دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی اشاره دارند. با این حال به نظر می‌رسد برای مشخص شدن اطلاعات کامل مربوط به این گوشی باید تا زمان رونمایی از آن منتظر بمانیم.

البته هنوز در این رابطه که گلکسی A02 چه زمانی رسما وارد بازار می‌شود خبری منتشر نشده اما با توجه به زمان عرضه‌ی گلکسی A01 که اواسط ماه دسامبر سال گذشته بود، احتمالا کمی قبل از پایان سال جاری میلادی، شاهد رونمایی از جدیدترین عضو اقتصادی غول کره‌ای خواهیم بود.

منبع: GSMArena

