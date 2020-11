آیفون ۶ اس و آیفون SE از iOS 15 پشتیبانی نخواهند کرد

طبق یک گزارش جدید، اپل آپدیت iOS 15 را برای آیفون SE، آیفون ۶ اس و ۶ اس پلاس ارائه نخواهد داد. باید خاطرنشان کنیم تمام آیفون‌های سازگار با iOS 13، نسخه‌ی بعدی آن را دریافت کرده‌اند.

این گزارش از طرف سایت The Verifier منتشر شده که سابقه‌ی درخشانی از لحاظ شایعات مربوط به محصولات اپل ندارد. با این وجود باید بگوییم که این سایت عدم پشتیبانی آیفون ۵ اس و آیفون ۶ از iOS 12 را به درستی پیش‌بینی کرده بود. همچنین این سایت پیش از عرضه‌ی iOS 14 اعلام کرد که تمام آیفون‌های سازگار با iOS 13 می‌توانند از نسخه‌ی بعدی آن هم بهره ببرند. در هر صورت اگر این گزارش جدید صحت داشته باشد، آیفون‌هایی که در ادامه می‌توانید نامشان را مشاهده کنید، از iOS 15 پشتیبانی خواهند کرد:

سری ۲۰۲۱ آیفون آیفون ۱۲ پرو مکس آیفون ۱۲ پرو آیفون ۱۲ مینی آیفون ۱۲ آیفون ۱۱ آیفون ۱۱ پرو آیفون ۱۱ پرو مکس آیفون XS آیفون XS مکس آیفون XR آیفون X آیفون ۸ آیفون ۸ پلاس آیفون ۷ آیفون ۷ پلاس نسل دوم آیفون SE نسل هفتم آیپاد تاچ

گوشی‌های آیفون ۶ اس و ۶ اس پلاس در سپتامبر ۲۰۱۵ معرفی شدند و حدود یک سال بعد اپل از آیفون SE رونمایی کرد. این گوشی‌ها مورد توجه زیادی قرار گرفتند و به همین خاطر بیش از ۴ سال از پشتیبانی نرم‌افزاری اپل بهره برده‌اند.

با وجود آیفون ۱۲ مینی و نسل دوم آیفون SE، حالا شاهد دو آیفون جدید با اندازه‌ی مشابه آیفون ۶ اس هستیم. گفتنی است نسل دوم آیفون SE از همان طراحی آیفون ۶ اس بهره می‌برد با این تفاوت مهم که در آیفون تازه‌نفس تراشه قدرتمند A13 مورد استفاده قرار گرفته است. آیفون ۱۲ مینی هم با وجود اندازه‌ی کوچک‌تر، به‌لطف بهره‌گیری از نمایشگر کم‌حاشیه از صفحه‌نمایش بزرگ‌تری بهره می‌برد. همچنین باید به تراشه A14 موجود در این گوشی و دوربین‌های بهتر آن اشاره کنیم.

در رابطه با iOS 15 و ویژگی‌های آن هم هنوز گزارش موثقی منتشر نشده است و مطابق معمول اپل به احتمال زیاد در کنفرانس WWDC 2021 از نسخه‌ی جدید iOS رونمایی خواهد کرد.

