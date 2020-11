ساعاتی قبل شرکت سامسونگ از گوشی‌های گلکسی A12 و گلکسی A02s رونمایی کرد که در عین داشتن قیمت مناسب از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برند. در ادامه به مشخصات این دو گوشی می‌پردازیم.

گلکسی A12

گلکسی A12 قرار است به‌عنوان جانشین A11 انجام وظیفه کند و در مقایسه با نسل قبلی خود از باتری بزرگ‌تر و دوربین بهتر بهره می‌برد. به‌عنوان مثال A11 مبتنی بر باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است ولی A12 همراه با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به دست کاربران می‌رسد. البته هر دو گوشی از شارژ ۱۵ واتی پشتیبانی می‌کنند.

در پنل پشتی این گوشی دوربین چهارگانه‌ی مبتنی بر دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۵ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود. سامسونگ برای گلکسی A12 از نمایشگر ۶٫۵ اینچی با رزولوشن HD+ استفاده کرده است. همچنین در بریدگی قطره‌ای شکل این نمایشگر یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده که نسل قبلی آن هم مبتنی بر همین دوربین سلفی بود.

اگرچه سامسونگ نام تراشه‌ی این گوشی را اعلام نکرده، ولی با توجه به مشخصات اعلام شده به احتمال زیاد با تراشه Helio P35 مدیاتک سروکار داریم. همچنین مشخص نیست این گوشی از کدام نسخه‌ی اندروید بهره می‌برد ولی کاربران می‌توانند از بین ۳،۴ و ۶ گیگابایت حافظه رم و ۳۲، ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی دست به انتخاب بزنند. در ضمن نباید قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSD را از قلم بیندازیم.

مدل پایه این گوشی با قیمت ۱۷۹ یورو در ژانویه ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود و کاربران برای مدل مبتنی بر ۳ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی باید مبلغ ۱۹۹ یورو بپردازند. قیمت دیگر مدل‌ها هم هنوز اعلام نشده است.

گلکسی A02s

گوشی گلکسی A02s هم جانشین A01 به حساب می‌آید که از نمایشگر ۶٫۵ اینچی با رزولوشن HD+ بهره می‌برد. به نظر می‌رسد اسنپ‌دراگون ۴۵۰ به‌عنوان قلب تپنده‌ی این گوشی انجام وظیفه می‌کند. این گوشی از نظر حافظه رم و حافظه داخلی حق انتخابی به کاربران نمی‌دهد و همراه با ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش راهی بازار می‌شود.

این گوشی در مجموع مجهز به ۴ دوربین است که یک دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی در بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده و در پنل پشتی هم شاهد تعبیه‌ی دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی به همراه ماکرو ۲ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هستیم. انرژی این گوشی از طرف باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ ۱۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند. گلکسی A02s از فوریه ۲۰۲۱ با قیمت ۱۵۰ یورو در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

